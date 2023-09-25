Якщо ви додасте декількох цитрусових шкірок в ранкову чашку чаю, поки він заварюється, або натрете апельсинової цедри у ваш улюблений десерт, це допоможе запобігти застуді, геморою, покращить загальний стан здоров'я серця, зменшить симптоми алергії тощо.

Шкірка цитрусових має цілющі властивості, які тривалий час залишалися недооціненими. Зараз же дослідники рекомендують включати у свій щоденний раціон більше шкірки та серцевини лимонів, апельсинів та грейпфрутів.

Womans World розповів про нові дослідження корисних властивостей гесперидину — поживної речовини, що міститься в шкірці цитрусових.

Що таке гесперидін

Гесперидин — це поживна речовина для рослин, відома як біофлавоноїд — рослинна сполука з антиоксидантними властивостями — яка в основному міститься шкірці цитрусових, таких як апельсини, грейпфрути та лимони. Його часто екстрагують та використовують у добавках через його потенційну користь для здоров'я. Гесперидин переважно міститься у твердих тканинах цитрусових шкірці та серцевині, але деякі корисні сполуки також містяться у цитрусових соках.

6 корисних властивостей гесперидину

Основною силою гесперидину як антиоксиданту є його здатність запобігати пошкодженню клітин, яке природним чином відбувається з віком. Як стверджує Джон Вайт, доктор медичних наук, магістр охорони здоров'я, лікар-практик із Вашингтона, гесперидин робить це за рахунок нейтралізації вільних радикалів та мінімізації екологічного стресу, які пов'язані з багатьма серйозними захворюваннями, включаючи серцеву недостатність та навіть рак. Запалення та окислення пов'язані з багатьма серйозними захворюваннями, що впливають на серцево-судинну, неврологічну та імунну системи, включаючи серцеву недостатність і навіть рак, тому зупинка або уповільнення окислення чи запалення може бути дуже корисним.

Як шкірка цитрусових покращує кровообіг, знижує тиск та полегшує біль у суглобах. / Фото: Credits

Гесперидин лікує кровоносні судини

Лікарі та фахівці з харчування говорять про цілющі властивості гесперидину для серця та кровоносних судин. Він корисний за багатьох судинних захворювань, включаючи поганий кровообіг, варикозне розширення вен та геморой. Гесперидин працює, зменшуючи запалення у кровоносних судинах та впливаючи на шкідливі вільні радикали, які можуть пошкодити кровоносні судини. Дослідження на людях показали, що значний та тривалий протизапальний ефект проявляється протягом 6 тижнів після прийому добавок. Гесперидин взаємодіє з різними сигнальними шляхами, які дозволяють йому модулювати запалення та розширення кровоносних судин. Це також дає можливість бути натуральним знеболювальним.

Гесперидин знижує високий кров'яний тиск.

Дослідження Frontiers in Nutrition показують, що гесперидин може покращити функцію кровоносних судин та знизити кров'яний тиск. Фактично дослідження, опубліковане в Європейському журналі харчування, показало, що приблизно пів літра апельсинового соку, збагаченого гесперидином, позитивно впливають на кров'яний тиск, як негайно, так і з часом. Дослідження дійшло висновку, що збагачений апельсиновий сік може бути корисним додатковим лікуванням для людей із передгіпертонією та гіпертонією 1 стадії.

Як шкірка цитрусових покращує кровообіг, знижує тиск та полегшує біль у суглобах. / Фото: Credits

Гесперидин може покращити контроль рівня глюкози

Декілька досліджень на тваринах із діабетом показали, що добавки гесперидину покращують контроль рівня глюкози в крові, тим самим потенційно запобігаючи розвитку резистентності до інсуліну — симптому діабету, який обмежує здатність організму самостійно регулювати рівень цукру в крові.

Гесперидин полегшує захворювання легень та болі в суглобах.

Дослідження експериментальної та терапевтичної медицини, що продовжуються, також показують перспективну здатність антиоксиданту запобігати запальним захворюванням легень, таким як астма та хронічні обструктивні захворювання легень, а також його потенціал у лікуванні болів у суглобах, пов'язаних з остеоартритом. Крім того, дослідження, опубліковане в AMB Express, показало, що добавки гесперидину допомагають лікувати глаукому — захворювання, яке пошкоджує зоровий нерв ока — у щурів, запобігаючи окислювальному стресу.

Гесперидин зменшує симптоми алергії

Гесперидин чудово підходить для алергіків, тому що він діє як природний антигістамінний препарат. Отже, якщо ви страждаєте на сезонну алергію або сінну лихоманку, гесперидин — хороший варіант.

Як шкірка цитрусових покращує кровообіг, знижує тиск та полегшує біль у суглобах. / Фото: Credits

Гесперидин може підтримувати здоров'я мозку

Дослідження на тваринах показали, що антиоксидантні та протизапальні ефекти гесперидину специфічно усувають симптоми хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона та розсіяного склерозу.

Де міститься найбільше гесперидину

Гесперидин міститься винятково в цитрусових: таких як мандарини, грейпфрути, лимони та лайми. Гесперидин, що міститься в апельсинах, має найвищу біодоступність, а це означає, що він найлегше засвоюється організмом. Оскільки найвища концентрація гесперидину знаходиться в шкірці цитрусових, при приготуванні соку краще сильно вичавлювати апельсини та інші цитрусові. Іншими словами, чим каламутніший сік, тим більше гесперидину він може містити.

Як вживати шкірку цитрусових

Додавайте цедру апельсинів та лимонів у свої страви якнайчастіше. Додавати цедру можна у вівсянку, макарони, супи та десерти.

Щоб отримати максимальну віддачу від продуктів і не допустити викидання цілих фруктів, ви можете приготувати чай або водні настої, використовуючи шкірку цитрусових. Просто замочіть шкірку в гарячій чи холодній воді та випийте.

Крім того, переконайтеся, що ви їсте білі волокнисті частини цитрусових, відомі як серцевина. Саме тут міститься основна частина гесперидину, проте цю частину плоду мало хто їсть. Ви можете думати, що отримуєте багато вітаміну С, з'їдаючи м'якоть апельсина або грейпфрута, але дуже важливо їсти білу серцевину, без якої вітамін С гірше всмоктується.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування або кардинально змінювати свій раціон.

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