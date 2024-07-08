Як швидко заснути, якщо ви прокинулись посеред ночі: розповідає спеціаліст зі сну

Багатьом людям знайома ситуація, коли вони зненацька та без причини прокидаються вночі та більше не можуть заснути, і щоб вони не робили, нічого не допомагає.

Лікар Michfel Bruce на своїй сторінці Youtube записав інформативне та цікаве відео про те, що робити, якщо ви прокинулись вночі і як швидко знову заснути.

Багато людей звертаються до лікарів саме з запитом того, що вони стабільно прокидаються вночі, між 02:00 та 03:00 ночі та не можуть більше заснути, намагаючись знайти рішення цієї ситуації.

Чому ви прокидаєтесь вночі

А відповідь можна знайти в біології. Отже, коли ви засинаєте близько 09:00 вечора, температура вашого тіла починає зростати десь до 10:30, досягаючи свого піка, а потім починає спадати. Ось це спадання подає сигнал вашому мозку вивільнити мелатонін. Чого це важливо, бо як ваша температура продовжує падати, але в якийсь момент знову починає зростати. І коли це відбувається, ви переходите в легшу фазу сну. І все це відбувається якраз десь між 02:00 та 03:00 годинами ночі. Отже, ви маєте розуміти, що пов’язано це з вашими біологічними процесами.

Майже кожен прокидається о цій годині, але не у кожного виникають труднощі знову заснути.

Не дивіться на годинник

Якщо ви не можете заснути, основне чого не варто робити – дивитися на годинник. Це буде надзвичайно складно, бо робимо ми це інстинктивно. Але тут спрацьовує наша підсвідомість і мозок, ви починаєте думати "Це ж 03:00 ранку, а вставати мені о 06:00, треба спати. Спи, спи, спи…". Таким чином, ви примушуєте себе до конкретної дії, а сон так, на жаль, не працює. Сон, як кохання, чим більше ви на нього чекаєте, тим менше шансів, що прийде.

Прикра правда, але ви не можете змусити себе заснути. Отже, найкраще, що ви можете зробити, це розслабитись. А зробити це буде легше, якщо ви не будете дивитися на годинник. Не 100%, що це спрацює, та чому б не спробувати!

Техніка глибокого розслаблення без сну

Техніка глибокого розслаблення без сну (з англ. Non-sleep deep rest) – це коли ви лежите, навкруги темно та тихо, ви не ворушитесь та все ж відпочиваєте та набираєтесь сил. Це не зовсім сон, але година такого лежання може замінити близько 20 хвилин сну. Тож, не турбуйтеся, якщо ви просто лежите і все ще не можете заснути, так чи інакше, ви відпочиваєте.

Пам’ятайте, сон – це заспокоєння, тому якщо вночі ви будете знаходитися у спокійному стані, природний процес сну і засинання настануть скоріше. Для того, щоб увійти у стан непритомності, ваш пульс має бути 60 або менше ударів за хвилину. Це надзвичайно важливо, особливо якщо ви лягаєте і намагаєтесь знову заснути після того, як сходили до туалету або прокинулись через те, що серце колотиться швидше звичного.

Що до того, щоб ходити вночі до ванної кімнати, це не найкраща ідея. Що має на увазі автор. Звичайно, якщо вам треба до туалету, то швиденько сходіть туди та назад, та багато людей прокинувшись починають думати "Хмм, цікаво, а чи хочу я в туалет, треба подумати". В цей момент робота вашого серця прискорюється, бо в лежачого положення ви встаєте і починаєте рухатися. Отже, якщо вам не треба в туалет, не йдіть! Не варто перевіряти.

Дихання "4-7-8"

Чудова техніка, що допоможе знизити ваш пульс і сповільнити дихання. Вдихніть і порахуйте до 4 секунд, потім затримайте подих на 7 секунд і видихайте близько 8 секунд.

Не треба видихати так, ніби намагаєтесь здути будиночки трьох поросят. Все має бути повільним і релаксовим.

Якщо ви все ще не можете заснути

Головне, пам'ятайте, що це не найстрашніша ситуація і таке вже було. Залишайтеся лежати та відпочивати, адже це все одно наповнить вас енергією. Якщо прокинулись, можете, то не вставайте. Не треба шастати по дому, йти в іншу кімнату, вмикати світло, брати до рук телефон або книгу. Не вставайте попити води. Якщо ви помітили, що в ночі вас часто мучить спрага, залиште склянку води кімнатної температури біля ліжка, щоб не вставати.

Отже, дотримуючись цих рекомендацій ви все ж зможете відпочити вночі та набратися сил.

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