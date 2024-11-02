Як сон впливає на красу та здоровʼя вашого волосся

Пізнє засинання чи недостатня кількість сну може мати негативний вплив на здоров’я та красу вашого волосся.

Недостатній відпочинок позначається на загальному стані організму, а особливо на стані вашого волосся. На сторінці Avimee Herbal розповіли, що для підтримки росту, блиску та густини волосся потрібно звернути увагу на режим сну.

Порушення росту волосся

У звичайних умовах волосся проходить кілька фаз: від активного росту до фази відпочинку. Коли ми нехтуємо сном, фаза росту волосся (анаген) стає коротшою та це може призводити до того, що волосся рідшає чи зростає менш інтенсивно. Для нормального росту волосся необхідно, щоб організм отримував достатню кількість відпочинку.

Підвищення рівня гормонів стресу

Брак сну сприяє підвищенню рівня кортизолу — гормон стресу. Високий рівень кортизолу негативно впливає на волосяні фолікули, сприяючи ослабленню та навіть випадінню. Коли ми не отримуємо достатньо сну, організм не може відновитися повністю та це викликає стрес на клітинному рівні. У результаті підвищений кортизол гальмує нормальну роботу фолікулів, що може призвести до втрати волосся та його ламкості.

Гормональний дисбаланс

Гормони, такі як мелатонін і дигідротестостерон (ДГТ), тісно пов’язані з процесами сну та їхній дисбаланс, спричинений поганим сном, може призвести до погіршення стану волосся. Мелатонін — гормон, який регулює наші біоритми та сон, а ДГТ є формою тестостерону, який може спричинити витончення волосся, особливо у жінок. Коли рівень мелатоніну знижується через нестачу сну, волосся стає більш схильним до пошкоджень. Підтримка здорового рівня мелатоніну допомагає зміцнити волосся, робить його густішим та міцнішим.

Ослаблення імунітету

Сон відіграє важливу роль у підтримці імунної системи, яка, своєю чергою, захищає організм, зокрема й волосся, від шкідливих факторів. Недостатній відпочинок призводить до зниження імунної функції, через що волосся стає більш вразливим до зовнішніх стресорів, таких як забруднення навколишнього середовища, ультрафіолетові промені та термічний вплив. Коли імунітет ослаблений, організм не здатен ефективно захищати волосяні фолікули від негативних впливів, що може спричинити ламкість і тьмяність волосся.

Зменшення поглинання поживних речовин

Повноцінний сон допомагає організму засвоювати важливі поживні речовини, які необхідні для здоров’я волосся. Недостатня кількість відпочинку впливає на здатність тіла поглинати цинк, біотин та інші важливі мікроелементи, які підтримують густоту, блиск і міцність волосся. Наприклад, цинк грає важливу роль у процесі росту клітин та регуляції імунної функції, а біотин зміцнює структуру волосся. Коли тіло не отримує цих поживних речовин у достатній кількості, волосся стає крихким і більш схильним до пошкоджень.

Пам’ятайте, що волосся — це не тільки прикраса, але й індикатор вашого внутрішнього стану. Тож не забувайте про важливість якісного сну для його здоров'я та краси.

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