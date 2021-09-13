Пацієнти часто називають стрес однією з основних причин погіршення здоров'я. Це особливо актуально в разі серцевого нападу або загострення перенесених раніше кардіологічних захворювань.

Лікарка сімейної медицини Христина Шевченко розповіла про те, як стрес впливає на розвиток серцево-судинних захворювань.

Під стресом в біологічному сенсі розуміється будь-яка зміна довкілля, яка загрожує системному гомеостазу, тобто наявному оптимальному стану рівноваги в організмі. Більшість стресових ситуацій запускають захисні реакції на молекулярному, клітинному або системному рівні, впливаючи на виникнення різноманітних порушень, зокрема серцево-судинних захворювань. Підраховано, що люди, які живуть в стані стресу, частіше страждають серцево-судинними захворюваннями і більше схильні до ішемічних інсультів.

Як організм реагує на стрес?

Сильний стрес призводить до формування безлічі дуже складних фізіологічних і нейрогуморальних реакцій. У переважній більшості стресових ситуацій в організмі відбувається посилення секреції певного гормону гіпофіза, так званого адренокортикотропіну або скорочено АКТГ. Збільшення концентрації цього гормону необхідно для підтримки життєдіяльності організму, особливо в умовах сильного стресу.

Однак слід зазначити, що підвищення концентрації АКТГ, яке корисне протягом короткого часу, стає вкрай шкідливим і руйнівним, коли триває довше, ніж необхідно.

Вплив стресу на систему кровообігу

Завдяки зв'язку, який виникає в організмі між нервовою та серцево-судинною системами, навіть під час невеликого стресу частота серцевих скорочень збільшується поряд із підвищенням артеріального тиску. У той же час збільшується кровотік коронарними судинами (артеріями, які живлять серце) і, отже, серцевим м'язом. Все це призводить до підвищеної потреби серця в кисні. Небезпечними клінічними наслідками такого стану є: артеріальна гіпертензія, інфаркти, інсульти, аритмії і тромбози.

Стрес і серцевий невроз

Невроз серця, або синдром Да Кости, представляє різновид психоневрозу, за якого пацієнт відчуває недуги з боку серцевого м'яза, незважаючи на відсутність патологічних змін у цьому органі.

Пацієнт найчастіше скаржиться на утруднене дихання (неможливість глибоко вдихнути), болі в верхівці серця (найчастіше давкого характеру), прискорене серцебиття.

І хоча такий синдром не належить до класичних захворювань серця, він є хронічним, із періодичними загостреннями і ризиком розвитку ортостатичної гіпотензії.

Стрес і атеросклероз

Наразі серед факторів, що підвищують ризик атеросклерозу і його ускладнень, слід згадати все той же стрес. Вважається, що люди, які сильно реагують на стресові ситуації, більш схильні до атеросклеротичних уражень коронарних судин, розвитку ішемічної хвороби серця і серцевого нападу.

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Крім того, тривалий стрес призводить до розвитку гіпертонії, вважається найважливішим фактором ризику серцево-судинних захворювань і смерті в світі. Стресові ситуації збільшують ймовірність впливу на організм інших несприятливих факторів ризику атеросклерозу — підвищення нервової напруженості змушує багатьох людей курити, випивати, вживати нездорову їжу, приймати не призначені лікарем ліки.

Таким чином, рекомендації Європейського товариства кардіологів, що стосуються як профілактики серцево-судинних захворювань, так і кардіологічної реабілітації, включають рекомендації щодо зниження рівня стресу у пацієнтів.

Стрес і серцевий напад

У певної групи людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями або тривалий час піддавалися стресу, в якийсь момент вичерпуються захисні механізми організму і наслідки виявляються трагічними. Зв'язок раптового стресу, наприклад, емоційного, з виникненням серцевого нападу давно відомий. Так, вчені вважають, що важливу роль у розвитку такого зв'язку, як "стрес — серцевий напад", грає надмірна стимуляція симпатичної нервової системи, яка може викликати низку змін:

дисбаланс між споживанням і постачанням кисню серцю;

підвищення згортання крові з одночасним зниженням здатності організму протидіяти цьому явищу;

небезпечні для життя серцеві аритмії.

На жаль, в наші дні ми майже завжди і всюди піддаємося стресу. Навіть такі примітивні чинники, як зміна клімату, збільшення обов'язків на роботі, переїзд до іншого міста, можуть виявитися стресовими для серця.

Все, що ми можемо зробити, — це вивчити і застосувати відповідні стратегії і методи управління стресом. На думку фахівців, це такий же важливий елемент профілактики серцево-судинних захворювань, як фізична активність, збалансоване харчування або відмова від куріння.

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