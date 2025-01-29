Як стрес впливає на ваше тіло та фізичний стан

Стрес – невіддільна частина нашого життя. І хоча невелика його доза може навіть мобілізувати сили, хронічне напруження здатне залишити відбиток на нашому здоров’ї та красі.

Видання Stylist розповіло, як саме стрес змінює наш зовнішній вигляд і що можна зробити, щоб цьому запобігти. Сучасний ритм життя наповнений викликами: нескінченні дедлайни, балансування між кар’єрою та особистим життям, очікування соціуму та навіть соціальні мережі – усе це створює відчуття тиску. Виявляється, майже 74% людей стикалися зі стресом, який буквально паралізував їх. Особливо вразливими є жінки – 36% з них зазначили, що напруження пов’язане із зовнішністю.

Коли ми хвилюємося, мозок активує режим "бийся або біжи", виділяє кортизол та адреналін. Це змушує серце працювати швидше, а м’язи напружуватися. Але якщо такий стан триває довго, організм виснажується, а наслідки стають помітними зовні.

Випадіння волосся

Чи помічали ви, що після складного періоду волосся стає тьмяним або починає випадати? Це тому, що під впливом стресу організм вимикає "некритичні" функції, серед яких – ріст волосся. Вам може допомогти вітамін D, залізо, збалансоване харчування та зменшення гарячого укладання. Також важливо уникати зайвого тертя волосся, не розчісувати його у вологому стані та використовувати м’які засоби догляду.

Зуби та ясна

Стрес змушує нас несвідомо стискати щелепу чи скреготати зубами. Це може пошкодити емаль і навіть спричинити мікротріщини. Крім того, підвищений рівень кортизолу знижує імунітет, а це може призвести до запалення ясен і підвищеної чутливості зубів. Ви можете використовувати захисну капу на ніч, ретельніше доглядати за ротовою порожниною та звертатися до стоматолога відчувши чи побачивши перші ознаки проблем.

Шкіра: висипання, почервоніння, сухість

Коли рівень кортизолу зростає, наша шкіра першою дає сигнал тривоги: запалення, тьмяність і висипання. Стрес також може спричинити загострення хронічних захворювань, таких як екзема чи псоріаз. Уникайте важких кремів, частіше змінюйте наволочку, пийте більше води та робіть лімфодренажний масаж. Використання антивікових та зволожувальних засобів, які містять антиоксиданти, також може покращити стан шкіри.

Вага

Стрес впливає на метаболізм і підвищує апетит до швидких вуглеводів, а це може призвести до збільшення ваги. Також гормони стресу можуть сприяти накопиченню жиру у ділянці живота. Вживайте більше білка та повільних вуглеводів, скоротіть вживання кофеїну та практикуйте йогу чи медитацію. Регулярна фізична активність, достатня кількість сну та збалансований раціон допоможуть контролювати рівень кортизолу та підтримувати здорову вагу.

Стрес – невидимий ворог нашої краси. Але, розуміючи його вплив, ми можемо змінити спосіб життя, надати собі більше турботи, зберегти здоров'я та молодість. Головне – знайти свій баланс. Не забувайте про важливість релаксації: гарячі ванни, дихальні практики, творчі хобі та спілкування з близькими можуть значно знизити рівень стресу та покращити якість життя.

Ми також писали про те, як стрес впливає на імунну систему людини.

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