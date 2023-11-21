Як турбуватись про власне здоровʼя самостійно: поради експерта

Кандидат медичних наук, перший ейдж-менеджер України, засновник клубної клініки з керування віком AM System, голова Global Age Management Academy, керівник гуманітарного проєкту UAHEALTHSUPPORT та соціального проєкту GAMA Consulting Євген Шагов розповів як самостійно турбуватися про своє здоров'я.

Чули вислів, що хворобу треба лікувати за три роки до її появи, а не за три дні до смерті? Це геть не гарна метафора, а дієва стратегія підтримки здоровʼя.

Головне – змінити підхід та позбутись думки, що захворювання являють собою раптові зміни. Наче були здорові, а потім зненацька щось трапилось і виникла проблема. Неочікувано можна зламати ногу при ДТП, а всі інші порушення – передбачувані та є наслідком безвідповідального ставлення до свого здоровʼя.

Тому перед вами завджи буде стояти вибір:

Ледь не щомісяця відвідувати терапевта чи зміцнювати імунітет?

Все, що необхідно – більше бувати на свіжому повітрі, висипатися та менше їсти цукерок. Цинк теж постійно пити не потрібно. Краще приймати звичайну аскорбінову кислоту та мʼятний чай. Адже вітамін С та заспокійливі трави набагато краще зміцнюють імунітет та долають стрес, ніж призначені без лікаря мінерали.

Сподіватись на допомогу флеболога чи вже сьогодні піклуватись про здоровʼя судин?

Вам потрібно лише більше фізичної активності, зокрема, робити перерви для зарядки, якщо у вас сидяча робота. Адже кожна година робочого дня за компʼютером додає 10% до ризику тромбозу.

Третину життя залежати від ліків, що знижують тиск, чи профілактувати гіпертонію?

Через брак сну ви отримуєте на 55% більше ризик мати ожиріння та на 21% — гіпертензію. Навіть зайві 5 кг сприяють розвитку гіпертонії, а зайві 25 кг збільшують її ризик на 300%!

Йти до ревматолога через 10 років чи вже зараз потурбуватись про міцність кісток?

Для профілактики остеопорозу потрібно підтримувати мінеральну щільність кісток, для цього вкрай важливо споживати продукти, багаті на кальцій, магній та вітамін D або приймати їх додатково у формі суплементів. А для жінок особливо — тримати в балансі гормони. Бо найбільший ризик остеопорозу повʼязаний з менопаузою (а вона, на жаль, через потужний стрес сьогодні настає вже у 40 років).

Євген Шагов

Покладатись на передові протоколи відновлення та везіння чи вже зараз захистити себе від інсульту?

Просто позбудьтесь небезпечних звичок! Курці мають майже вдвічі більший ризик інсульту, ніж ті, хто ніколи не палив. Навіть пасивне куріння збільшує ризик інсульт на 45%!

В альтернативі "Йти чи не йти до лікаря" багато хто бачить приховану опцію самолікування. Та насправді це вибір між "лікуватись" та "не хворіти". І сучасна превентивна медицина дозволяє зробити усвідомлений вибір на користь варіанту "бути здоровим". Слідкуйте за режимом, будьте активні, навчайтесь стрес-менеджементу, збалансовано харчуйтесь, не допускайте дефіциту корисних мікронутрієнтів та підтримуйте гормональний баланс – та відвідуйте лікарів лише для регулярного чекапу!

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