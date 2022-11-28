Як уникати конфліктів та не піддаватися на провокації в онлайн-спілкуванні: поради конфліктологині

Конфліктологиня розповів, як перестати вестися на провокації в інтернеті.

Психологічний стан біженців, тимчасово переміщених осіб та багатьох пересічних українців наразі оцінюється як важкий. За дослідженням МОЗ, більше половини жителів України (57%) знаходяться у зоні ризику розвитку ПТСР.

Знищені статки, невпевненість у майбутньому, віддаленість знайомих та рідних – основні причини загального стривоження і пригнічення. Біженцям за кордоном часто ще важче, адже додаються інші проблеми – мовний та культурний бар’єр, особливості взаємодії з лікарями, почуття самотності та провини за залишену Батьківщину.

Усі ці складнощі викликають хвилю неприємних почуттів: безпорадність, підвищену дратівливість та спалахи агресії. На додачу до цього, ми стресуємо переписуючись у месенджерах, адже далеко не кожен слідкує за гігієною онлайн-спілкування. Зараз вони є основним джерелом інформації та інструментом комунікації, саме тому важливо запобігати перенесенню негативних емоцій в чати. Це дозволить уникнути непотрібних конфліктів та провокацій під час листування. Команда Viber разом з клінічною психологинею, лікаркою-психіатринею та психотерапевткою Аліною Шумак розповіли, як це зробити під час листування в месенджері.

Ворожі провокації в мережі: що вони собою представляють

— Якою є природа провокацій при спілкуванні? Як вони з’являються та якими бувають?

— Провокація – це один з видів насилля в комунікації, який полягає у спонуканні до якоїсь дії (чи бездіяльності), поведінки або реакції іншої людини.

Провокація у мережі – тип насилля, який призводить до конфліктів та маніпуляцій. Серед найбільш розповсюджених з них – тролінг, цькування, булінг (суперечки, нападки, наклеп, фрейпінг, хеппіслепінг, діссінг).

Наслідки провокації можуть бути згубними або вкрай шкідливими для ментального здоров’я людини. Саме тому їх так важливо розпізнавати й правильно реагувати на них.

— Як зараз, під час війни, ворог використовує сварки та конфлікти в інфопросторі?

Перш за все, сварки викликають сильну емоційну реакцію, у зв’язку з чим співрозмовники мислять менш критично та раціонально. По-друге, емоційно заряджені теми зазвичай притягують більше уваги, ніж сухі факти.

Ворог використовує напружені дискусії з метою дискредитації або деморалізації окремих людей або груп населення. Таким чином він намагається перемикнути увагу широкої аудиторії з важливих питань на дріб’язкові.

Чи може агресія бути здоровим методом боротьби зі стресом

— Як правильно реагувати на суперечки? Яким чином оцінити, коли вони покращать емоційний стан, а в якому випадку – погіршать?

Першим кроком оцініть, чи порушує конфлікт персональні кордони, загрожує особистій безпеці, комфорту та віруванням. Другим – проаналізуйте чи є у вас емоційний та енергетичний ресурс для продуктивного протистояння.

Якщо конфлікт має загрозу для вас, а сил для протистояння немає, остерігайтесь розвитку та загострення конфлікту, адже ви лише нашкодите самі собі й не отримаєте жодного позитивного результату.

— Чому важливо не ігнорувати негативні емоції та якими методами їх краще позбавлятися?

Спроби не помічати дискомфортні почуття призводить до тривожності та втрати емоційної рівноваги. Також накопичення негативу є прямим шляхом до нервового зриву. Тому важливо відповідати на подразники у місці їх зародження, аби покращити свій ментальний стан та попередити майбутні конфлікти.

Насамперед усвідомте важливість негативних емоцій, які нерозривно пов’язані з думками. Потім – спробуйте їх розблокувати, осмислити почуття. Це дозволить знайти їх джерела та нівелювати відповідні несприятливі наслідки.

Варто також скласти план-зобов’язання для того, щоб була зрозуміла схема і структура реагування на такі емоції. Віддавайте перевагу невеликим та простим у виконанні крокам. Надалі вони допоможуть контролювати почуття в схожих ситуаціях та не відчувати себе погано.

Як соцмережі та месенджери можуть підсилювати конфлікти

— Чому зараз провокації в інтернеті небезпечні?

На них легше піддаються через розхитаний емоціонально-психологічний стан. Війна супроводжується великою кількістю переживань для пересічних українців, і при цьому в них немає можливості відновити свої сили.

Оскільки переважна більшість українців отримують інформацію з інтернету, переповненому негативом та агресією інфопростору легко вивести людину з рівноваги.

— Як правильно реагувати на болючі теми?

Найболючіше – це біль від втрати зв’язку з друзями й знайомими, ностальгії за своїм містечком, драма через загибель близької людини, руйнування будинку тощо. І загалом, – сум за минулим життям, відчуття розгубленості й страху майбутнього через неможливість його планування.

Цей біль неможливо подолати, а можна лише прийняти. Намагайтесь сконцентруватися не на майбутньому, яке зараз вкрай непередбачуване, а на сьогоденні.

Спробуйте знайти цінність у кожному теперішньому моменті, хоч яким несуттєвим він не здавався. Сконцентруйтеся на щоденних діях – спостереження за заходом сонця, спорт, щоденні ритуали, робота – усвідомте, що все це має значення, і ці моменти необхідно помічати.

— Які правила або поради щодо поведінки у інфопросторі під час війни ви б надали?

Найголовніше – не кількість спожитої інформації, а її якість. Важливі новини краще відстежувати через офіційні джерела. Це дозволить отримати неупереджені та не спотворені факти.

Крім того, перевірка новин через перевірені ЗМІ дозволить швидко спростувати фейки та не відволікатися на неправдиву інформацію.

Для уникнення провокацій аналізуйте свої мотиви та можливості перед втручанням в інтернет-суперечку. Якщо ви бачите, що співрозмовник “передруковує методичку”, тобто повторює популярні аргументи, не слід гаяти на нього час, адже переконати його, швидше за все, не вдасться.

— Наостанок, як краще спілкуватися в інтернеті та не порушувати етики спілкування?

Ставтесь з увагою до особистих цінностей та намагайтесь не порушувати особисті кордони співрозмовника. Він або вона має право не відповідати вашим очікуванням та мати власну точку зору. Сприймайте спілкування, як цікавий досвід та можливість розглянути предмет дискусії з іншого кута.

Як попередити та протистояти провокаціям за допомогою Viber

Прості налаштування месенджера допомагають перешкоджати провокаціям та розвитку конфліктів. Наприклад, ви можете обмежити коло користувачів, які мають право додавати вас у потенційно небезпечні або токсичні групи. Для цього натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" справа внизу → "Параметри" → "Конфіденційність" → Натисніть на "Контролюйте, хто може додавати вас в групи" → Натисніть на "Мої контакти".

Щоб не стати жертвою провокації незнайомців при особистому контакті, можна увімкнути можливість перегляду і керування запитами від невідомих користувачів. Для налаштування: натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" справа внизу → "Параметри" → "Конфіденційність" → Поставте прапорець навпроти "Запити на повідомлення".

Якщо провокатор розповсюджує нелегальний контент або неприйнятну інформацію, на нього треба поскаржитися. Для цього: відкрийте груповий чат → Натискайте протягом декількох секунд на образливе повідомлення → У випадаючому списку натисніть "Скарга" → Оберіть причину скарги.

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