Як уникнути похмілля: три натуральні засоби

Низка новорічних свят і застіль, які їх супроводжують, ще не закінчилася. Не завжди нам вдається контролювати споживання алкоголю та уникати ранкового похмілля. Але є кілька способів гарантувати собі добрий безпохмільний ранок.

Похмілля наступного дня після свята може здатися покаранням за веселу ніч. Та насправді келих вина, навіть якщо він не один, необов'язково означає нудоту, втому й головний біль. Womans World назвав три способи уникнути похмілля.

З'їжте авокадо

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Щоб перехитрити наступного дня нудоту, яка часто виникає після нічної вечірки, спробуйте таке: за годину до того, як вийти з дому, з'їжте закуску, багату на корисні жири, наприклад, авокадо на тості, збризкане оливковою олією. Це може допомогти блокувати нудоту, навіть якщо ви вип'єте зайвий коктейль чи два.

Як це працює: корисні харчові жири створюють захисну оболонку в кишечнику, крім того, вони допомагають алкоголю повільніше всмоктуватися у кровотік. Це не дозволяє печінці вивільняти потік ацетальдегіду — токсичної сполуки, яку дослідники визначили як основну причину нудоти, спричиненої похміллям.

Випийте склянку солоної води

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Навіть легкого зневоднення достатньо, щоб викликати пульсувальний головний біль. А алкоголь відключає гормон, який називається вазопресином і регулює гідратацію, внаслідок чого ваше тіло втрачає більше рідини, ніж отримує її від вина, пива чи коктейлю. Але просте додавання солі до води може допомогти заповнити необхідні електроліти. Мінерали, що містяться в солі, можуть підвищити здатність води гідратувати і без додаткових витрат або додаткових калорій, пов'язаних з напоями з електролітами. Просто додайте в пів літрову багаторазову пляшку для води чайну ложку морської солі, перш ніж вирушити на вечірку. Робіть ковток-другий між тостами, і ви зможете заблокувати головний біль.

Прийміть женьшень

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Дослідження, опубліковане у журналі Food & Function, передбачає, що приймання женьшеню після останньої порції алкоголю може зменшити симптоми похмілля. Лікарський корінь широко використовується в азіатських країнах для покращення пам'яті та підвищення витривалості, але дослідження також показали, що червоний женьшень значно пом'якшує тяжкість похмілля після пияцтва.

Та однаково не варто забувати, що найкращий спосіб уникнути похмілля — це контролювати дозу алкоголю. А ще краще, за можливості, взагалі від нього відмовитися. Тоді якщо на ранок після вечірки у вас болітиме голова, ви точно знатимете, що це не похмілля.

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