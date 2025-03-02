Як вивести слиз із легенів природним шляхом: домашні рецепти

Застуда, грип, бронхіт чи синусит можуть викликати утворення надмірної кількості слизу у легенях, а це ускладнює дихання, спричиняє кашель та загальну слабкість організму. На щастя, існують природні способи, які допоможуть швидше позбутися мокротиння та полегшити стан без використання медикаментів.

Видання Tua Saúde розповіло, що для природного очищення дихальних шляхів корисно використовувати відхаркувальні, протизапальні, антисептичні та антиоксидантні засоби, такі як лимонний сік із медом, імбирний сироп із корицею чи м’ятний чай. Ці натуральні ліки не тільки сприяють виведенню мокротиння, а й зміцнюють імунітет, це допомагає організму швидше одужати.

Щоб посилити ефективність цих засобів, їх можна підсолодити медом. Мед має зволожувальну та заспокійливу дію на горло, а також здатний знищувати мікроорганізми, які спричиняють інфекції. Однак варто пам’ятати, що мед не можна давати дітям до 2 років, а також людям із діабетом або алергією на мед, пилок чи прополіс.

Важливо також зазначити, що хоч ці методи й мають безліч переваг, вони не можуть замінити лікування, призначене лікарем. Зокрема, вагітним жінкам краще обирати інгаляції чи місцеві ефірні олії, оскільки більшість чаїв не рекомендується вживати під час вагітності, а також необхідно перед вживанням обовʼязково проконсультуватися з лікарем.

Лимонний сік і мед

Лимонний сік у поєднанні з медом має потужну відхаркувальну дію. Вітамін С та антиоксиданти у складі лимона допомагають зменшити запалення дихальних шляхів, полегшити кашель і прискорити одужання. Мед додатково зволожує слизову оболонку та зменшує подразнення.

Рецепт:

Лимонний сік 1 шт.

Мед 1 ст. л

Тепла вода 200 мл

Змішайте всі інгредієнти та випийте. Найкраще вживати цей напій натщесерце.

Апельсиновий, ананасовий та крес-салатний сік

Такий напій містить вітаміни С, А, залізо, калій і бромелайн, які мають відхаркувальну, протизапальну та антиоксидантну дію.

Рецепт:

Крес-салат ½ чашки

Апельсиновий сік 1 шт.

Ананас 1 шматочок

Перемішайте всі інгредієнти у блендері до однорідної маси та вживайте по пів склянки 2-3 рази на день.

Імбирний сироп з корицею

Імбир та кориця мають підсушувальний ефект і діють як природний відхаркувальний засіб.

Рецепт:

Кориця 1 паличка

Нарізаний імбир 1 чашка

Коричневий цукор 85 г

Вода 100 мл

Закип’ятіть воду з цукром, додайте імбир і корицю. Дайте настоятися. Приймайте по 1 ч. л 3 рази на день.

М’ятний чай

М’ята містить ментол, який допомагає полегшити кашель та закладеність носа.

Рецепт:

М’ята 6 листочків

Окріп 150 мл

Настоюйте 10 хв, процідіть і вживайте 3-4 рази на день.

Настій чебрецю з медом

Чебрець містить речовини, які сприяють виведенню слизу.

Рецепт:

Сухий чебрець 1 ст. л

Окріп 1 л

Мед 1 ст. л

Настоюйте 5-10 хв, процідіть і вживайте 3 рази на день.

Сироп з цибулі та часнику

Цибуля та часник мають антисептичні властивості, які сприяють очищенню легенів.

Рецепт:

Натерта цибулина 1 шт.

Подрібнений часник 1 зубчик

Мед

Залийте медом та залиште у холодильнику на добу. Приймайте по 1 ч. л 3 рази на день.

Інгаляції парою з евкаліптом

Евкаліпт допомагає зняти закладеність носа та полегшити дихання.

Рецепт:

Ефірна олія евкаліпта 5 крапель

Окріп 1 л

Вдихайте пари протягом 10 хв, накрившись рушником.

Чай із солодки

Солодка має потужну відхаркувальну дію.

Рецепт:

Корень солодки 1 ч. л

Окріп 1 склянка

Настоюйте 10 хвилин, процідіть та випийте.

Чай з ехінацеї

Ехінацея зміцнює імунітет і сприяє швидшому одужанню.

Рецепт:

Корень або листя ехінацеї 1 ч. л

Окріп 1 склянка

Настоюйте 15 хв та вживайте 2 рази на день.

Для швидшого одужання слід пити багато води, відпочивати та підтримувати імунітет. Натуральні засоби можуть значно покращити стан та допомогти у боротьбі з надмірним утворенням слизу.

Ми також писали про те, як приготувати натуральний напій для полегшення кашлю з бананом.

Читайте також: