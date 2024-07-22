Як вижити у надзвичайних обставинах: відповіді дає експерт з виживання

Багато хто з нас ніколи не замислювався над тим, що робити та як вижити за надзвичайних обставин, якщо зненацька зникнуть блага цивілізації, але ми пропонуємо вам основну інформацію для виживання у надзвичайній ситуації.

У нашому сучасному світі багато з нас не мають необхідності щоденно "боротися" за виживання або володіти базовими навичками виживання, які були важливими для наших предків протягом тисяч років. Нам не потрібно самостійно полювати для отримання м'яса або будувати укриття від дощу, щоб захистити себе.

Проте, життя незбагненне і базові знання самодопомоги точно не стануть зайвими. Експерт з виживання Donny Dust спеціально для WIRED відповів на найцікавіші питання з інтернету стосовно примітивних навичок та виживання у дикій природі.

Чи можна пити сечу

Це дуже погана ідея. Не треба пити сечу, адже це відходи вашого організму. Якщо ви знаходитеся в ситуацій, коли немає води, а треба охолонути, можна змочити одяг сечею, не більше. Уникайте токсинів і використовуйте сечу лише для утворення прохолоди, це допоможе регулювати температуру тіла.

Що означає "померти від обставин"

"Смерть від обставин" у надзвичайній ситуації означає вплив природи, наприклад, сонця, холоду чи дощу, якщо ви не маєте укриття або належного одягу. Незалежно від того, чи це гола шкіра, чи неадекватне/неправильно спорядження, будь-який вплив на вас і ваше здоров’я становить ризик. Усунувши цей вплив, ви можете допомогти собі та зберегти власне життя.

Чи з усього можна зробити ніж

Так, можна використовувати всі необхідні матеріали для того, щоб зробити ніж. Найпростіше його зробити з каменю. Камені з високим вмістом силікату розбиваються мов скло, створюючи гострі як бритва краї. Розбиваючи каміння ви можете зробити за розміром саме необхідні вам "леза".

Чи можливо підтримати гігієну зубів

Гігієна ротової порожнини – запорука вашого здоров'я навіть за надзвичайних обставин. Гілки верби можна використовувати як зубну щітку. Візьміть гілку, очистіть її від кори, розжуйте до утворення "щетинок" і почистіть ними зуби. Крім того, верба може працювати натуральним аспірином, якщо у вас турбує головний біль.

Що робити, якщо немає ні сірників, ні запальнички

Можна використовувати такі високотехнологічні методи як фероцерієвий стрижень і різні методи тертя. Розтирання гілок ялівця при використанні "пташиного гнізда" (матеріали, з яких пташки роблять гнізда), плюс використання фероцерієвого стриженя допоможуть вам розпалити велике багаття.

Лямбліоз

Це дійсно неприємна інфекція і реальна річ, яку можна підхопити вживаючи погану воду, лямбліоз викликає такі симптоми як блювота, діарея та зневоднення.

Найпоживніша комаха

Цвіркуни – найкращі комахи для їжі, якщо ми говоримо про виживання, адже їх легше зловити та вони можуть забезпечити гідне харчування. Інші їстівні комахи: черв’яки, опариші та мурахи. Але, все ж краще спробувати за допомогою останніх зловити рибу.

4 основні речі, які мають бути при собі

Топ-4 предмети, які вам варто завжди тримати при собі це різальний інструмент (лезо), інвентар для створення укриття, ємність для води та інструменти для розпалення вогню. Останнє – найважливіше.

Чи можна пити озерну або річкову воду

Вода з природних джерел придатна для пиття, але вона має бути очищена, а не просто відфільтрована, від небезпечних бактерій. Кип'ятіння може стати одним з розв'язання проблеми бактерій. Крім того, дощова вода, талий сніг або роса також можуть забезпечити вас питною водою без специфічної обробки.

Лікування травм

Для лікування простих травм вам може вистачити певних трав, таких, як кропива, кульбаба, шавлія, ромашка та інш. Більшість сучасних ліків мають у своєму складі саме ці трави.

Чи можна вижити, якщо провалитися крізь кригу

Таке падіння є небезпечним через ризик переохолодження.Шок через переохолодження може стати причиною утоплення. Важливо зберігати спокій, затримати подих і розподілити вагу на льоду, тобто, на нього треба лягти та повзти. Коли ви виберетесь з води. Треба негайно зняти мокрий одяг, розпалити вогонь і виконати якісь фізичні вправи, щоб розігрітися і підтримати температуру тіла.

Природні укриття

Такі природні укриття як печери, скелі, навислі валуни забезпечують чудовий захист від стихій, без необхідності будівництва. Вони нададуть вам комфорт і захистять від різного роду стихій. Головне перевірити, що такі печери більше ніким не зайняті, і ми не про людей зараз.

Навички виживання не тільки корисні задля власного застосування, але і можуть допомогти іншим. Наприклад, якщо нам трапиться поранена людина на пішохідному шляху, або якщо наша дитина потрапить у небезпеку, чи нам доведеться дати першу допомогу під час походу. Навички виживання дозволять нам втримати спокій і прийняти правильне рішення що до подальших дій. Крім того, ми будемо краще орієнтуватися у тому обладнанні, яке використовуємо, що так само важливо, як і розуміння самих навичок.

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