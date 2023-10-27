Як впливає на різні аспекти нашого життя перехід на зимовий час: розповідає сомнологиня

Перехід на зимовий час завжди викликає багато дискусій і суперечок серед людей. Це явище впливає на наш режим життя, фізичне і психічне здоров'я, а також суспільний ритм. Однак часто буває, що обговорення переходу на зимовий час обмежується звичними обговореннями на кухні або в офісі, не супроводжуючись дослідженнями і статистикою.

Українська науковиця, сомнологиня та амбасадорка здорового сну Дарʼя Пилипенко розповіла, як впливає перехід на зимовий час на різні аспекти нашого життя.

Фізичне здоров'я

Перехід на зимовий час може призвести до порушень у наших циркадних ритмах, простіше кажучи – режиму сну. Дослідження показують, що будь-яке переведення годинника призводить до збільшення кількості серцевих нападів та інфарктів. За даними Національного інституту здоров'я США, перший тиждень після переходу на зимовий час спостерігається збільшення кількості госпіталізацій через серцеві проблеми на 10%.

Аварійні ситуації

Втрата години сну наступного тижня після переходу на зимовий час внаслідок різкої неможливості заснути в біологічно звичний час, до якого організм уже звик протягом поточних 6 місяців літнього періоду, також впливає на безпеку на дорогах. Дослідження Національної комісії з безпеки на дорогах показують, що кількість аварій після переходу на зимовий час збільшується, особливо в ранкові години.

Психологічний стан

Перехід на зимовий час може впливати на наше психологічне самопочуття. Зменшення світла впливає на роботу гормонів, і це може призвести до посилення симптомів депресії. Наприклад, у Сполучених Штатах понад 5% населення страждає від сезонного афективного розладу після переходу на зимовий час.

Споживча активність

Інший цікавий факт полягає в тому, що перехід на зимовий час впливає на споживчу активність.

"За статистикою, у післяперехідний період споживачі витрачають більше коштів, оскільки відсутність денного світла ввечері спонукає їх проводити більше часу вдома, внаслідок чого споживається більший обʼєм електроенергії", – каже сомнологиня.

Соціальна активність

Внаслідок зменшення кількості денного світла в цей період люди починають проводити менше часу із друзями, знижується їхня соціальна активність. Це впливає на психічний стан, зокрема настрій, адже для людини життєво необхідною є підтримка живих контактів.

Також внаслідок світлової депривації населення може відчувати фізичний дискомфорт у тілі, оскільки структури мозку, що відповідають за потребу у спілкуванні, активують на морфологічному рівні центри фізичного болю. Тому в цей період можуть частішати випадки звернення по психологічну допомогу внаслідок відчуття самотності, або до лікарів сімейної медицини через скарги на фізичні прояви болю в тілі.

Після переведення годинника та внаслідок зниження рівня серотоніну і зменшення кількості денного світла зʼявляється стан "осінньої хандри". Штучне світло не має достатньої кількості люкс (одиниця вимірювання освітленості в Міжнародній системі одиниць – прим. ред), щоб допомогати активно синтезувати гормон щастя. Навпаки – в цей період збільшується вироблення гормону сну, мелатоніну в крові, внаслідок чого люди відчувають постійну сонливість навіть удень. Це може призводити до виробничих травм і ризиків на роботі, під час якої критично важлива концентрація.

"Звісно, існують різні точки зору на перехід на зимовий час, і багато людей залишаються вкрай розділеними щодо його доцільності. Але одне підтверджується статистикою: це явище дійсно впливає на різні аспекти нашого життя, і розуміння цього важливе для нашого фізичного та психічного здоров'я, а також ефективності суспільного функціонування", – додає Дарʼя Пилипенко.

Загалом, осіннє переведення годинника – це час, коли багато з нас стикаються зі змінами в розкладі та сні. Щоб зробити цей процес комфортнішим і зменшити його вплив на організм, сомнологиня дала кілька корисних порад.

Не змінюйте різко режим сну

Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час навіть після переведення годинника. Регулярний розклад сну сприяє кращій його якості та адаптації до нового часу.

Фізична активність

Регулярне фізичне навантаження сприяє глибшому сну та полегшує адаптацію до нового часу. Використовуйте можливість прогулянок на свіжому повітрі, щоб підтримувати свою активність.

Світло

Виходьте на сонце і додавайте до свого розкладу перебування на яскравому природному світлі щодня по 30 хв. Це допоможе регулювати ваш біологічний годинник і покращить настрій.

Обмежте стимулятори

Уникайте кави, чаю, алкоголю та інших речовин, які стимулюють, пізно ввечері за 4-6 годин до сну, особливо після переведення годинника. Вони можуть негативно впливати на якість сну.

Релаксація перед сном

Перед сном практикуйте релаксаційні методи, як-от йога, дихальні вправи або читання книжок, щоб заспокоїти нервову систему та полегшити засинання.

Лайфгак

Якщо ви помітили протягом попередніх переведень годинника складнощі в адаптації до нового часу, можете скористатися SOS-стратегією:

В ніч переведення годинника – вночі проти понеділка – змістіть свій відбій на одну годину вперед. Для цього за дві години до нового часу відбою потрібно використати техніку візуальної та аудіальної активізації. Простішими словами – вмикаєте за 2 години до відбою ритмічну музику та яскраве освітлення в приміщенні, щоб знизити сонливість.

З дотриманням цих порад ви можете зменшити негативний вплив переведення годинника на свій організм і пережити цей період зі збереженням свого фізичного та психічного здоров'я.

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