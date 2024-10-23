Як впоратися з ранковою нудотою: поради вагітним

Ранкова нудота — звичайне явище під час вагітності, яке може призвести до серйозних ускладнень у багатьох жінок.

Нудота та блювота виникають у більш ніж половині всіх вагітностей. Видання Рoison розповіло, що ці неприємні симптоми, які називають ранковою нудотою, часто тривають протягом дня та можуть негативно вплинути на якість життя під час вагітності. Симптоми найчастіше починаються приблизно на 6-му тижні вагітності та досягають свого піка між 8-10 тижнями. У деяких ці симптоми можуть проявлятися навіть у другому триместрі.

Що викликає ранкову нудоту

Точна причина нудоти та блювоти під час вагітності невідома та не існує унікального лікування від цього стану. Замість цього використовуються різні заходи для запобігання чи зменшення симптомів.

Природні методи полегшення симптомів

Немедикаментозне лікування ранкової нудоти — вживання невеликої кількості їжі кілька разів на день замість споживання великої порції за раз, а також вживання їжі з високим вмістом білка.

Імбир — рослинний продукт, який зазвичай використовують під час вагітності для полегшення нудоти та блювоти. Це ароматна пряність родом з Азії використовується як лікарський засіб принаймні з 400 року до нашої ери. Імбир може знизити дискомфорт у стравоході та зменшити газоутворення. Його можна вживати як чаї, цукерки та цукати. Це досить безпечний та ефективний для вживання продукт.

Медикаментозні засоби зменшення ранкової нудоти

Деякі антигістамінні та вітамін B6 - ефективні препарати для лікування нудоти та блювання, які спричинені вагітністю. Кожен із цих препаратів окремо відпускається без рецепта. Однак є певні рецептурні препарати, які мають у собі ці складники. Відпускаються вони лише рецептурно та за призначенням лікаря.

Існують також певні ліки, які можна вводити ректально чи ін’єкційно, якщо вагітній важко приймати таблетки через постійну нудоту та блювоту. Однак ці ліки мають значні побічні ефекти, включаючи надмірну сонливість і порушення серцевого ритму. Крім того, вони підвищують ризик вроджених дефектів. Через побічні дії та ризики для плода, препарати рекомендуються лише як терапія другої лінії під час вагітності та лише після дозволу лікаря.

Приблизно у 3% вагітностей нудота та блювота настільки сильні, що можуть спричинити втрату ваги та зміни кількості електролітів. Цей стан називається гіперемезис вагітної (токсикоз) і часто вимагає госпіталізації. У деяких випадках може знадобитися внутрішньовенне введення рідини та можливе штучне харчування через зонд, для запобігання зневоднення чи дефіциту харчування.

Якщо ви відчуваєте токсикоз, пам'ятайте, що зазвичай це тимчасовий стан. Крім того, існує думка, що у тих, хто відчуває нудоту та блювоту під час вагітності, знижується ризик викидня, передчасних пологів і вроджених вад.

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