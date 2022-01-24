Як впоратися зі стресом на роботі

Як боротися зі стресом на роботі? Як не нервувати і контролювати свої емоції у складних ситуаціях? Як зменшити стресори?

Чи знаєте ви, що 98% українців відчувають стрес? І ви, напевно, у цій групі. Проблеми із засинанням, головний біль, депресія, розчарування, часті застуди, панічні атаки – приклади наслідків тривалого стресу.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про наслідки стресу на роботі та способи боротьби з ним.

Що може спричинити стрес на роботі?

Давайте розберемо основні моменти, які можуть спричинити стрес і навіть небажання ходити на роботу.

Перевтома та втома викликані занадто великою кількістю завдань та обов'язків, що перевищують можливості співробітника. Так, доводиться залишатися в офісі в неробочий час, забирати роботу додому.

Почуття дисбалансу лише на рівні винагороди за зусилля. Під трудовитратами розуміються пов'язані з роботою вимоги та зобов'язання, такі як: цейтнот, виникнення перешкод під час виконання завдання, висока відповідальність, понаднормова робота, а також важкі та небезпечні фізичні завдання. До функцій нагороди входять: задоволеність роботою, заробітна плата, підвищення соціального статусу, можливості кар'єрного зростання, гарантія зайнятості. Коли витрачені сили на роботу не винагороджуються належним чином, настає дисбаланс, розчарування і навіть депресія.

Тяжкі умови праці. Високий рівень шуму, робота за дуже низьких або високих температур, робота на висоті, постійний контакт зі шкідливими речовинами вносять свій негатив у робочий процес. Особливо, якщо такі умови праці не підкріплюються гідною фінансовою винагородою.

Монотонна однотипна робота може призводити до стресу на робочому місці; щоденне виконання одного й того самого завдання без можливості творчої реалізації часто стає причиною "вигоряння".

Конфліктне робоче середовище. Нездорова атмосфера в колективі, мобінг, небажання співробітників бути однією командою, страх перед начальством роблять роботу небажаною, призводять до емоційного виснаження. Сюди можна зарахувати відсутність системи заохочення, а також доручення хаотичних та незрозумілих завдань – співробітник отримує суперечливі команди та невизначені інструкції. Мета незрозуміла, що ускладнює її досягнення.

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Міжнародна організація праці визначає мобінг як образливу поведінку, яка включає змову або переслідування обраного співробітника, який стає об'єктом психологічного переслідування. Для мобінгу характерні постійні негативні коментарі чи критика, соціальна ізоляція людини, плітки чи поширення хибної інформації.

Симптоми та наслідки стресу на роботі

Людина, яка відчуває сильний стрес на робочому місці, може відчувати такі симптоми, як:

хронічна втома;

головні болі;

порушення роботи ШКТ;

біль у спині;

зменшення ваги або її збільшення;

поява чи загострення шкірних проблем;

підвищення потовиділення;

погіршення сну, безсоння;

перепади настрою.

Коли стрес на роботі має хронічний характер, він може призвести до розвитку багатьох серйозних захворювань, таких як:

ішемічна хвороба серця;

гастрит, виразка шлунка;

безсоння;

тривожні розлади, панічні атаки;

депресія;

синдром вигоряння.

Дослідження показують, що навіть найсильніший стрес легше переноситься і менш шкідливий, якщо ми маємо почуття соціальної підтримки. Працюючи в команді з поганими стосунками, виникає відчуття, що інші просто чекають, коли ти спіткнешся. В результаті ми почуваємося погано, і стрес наздоганяє з подвоєною силою.

Способи боротьби зі стресом на роботі

Напевно, кожен чув відому приказку "Профілактика краща від лікування". У разі стресу профілактика полягає у формуванні індивідуальної стійкості до стресу, щоб мати можливість ефективно виконувати покладені на нас обов'язки та завдання, незважаючи на почуття втоми та тиск із боку середовища. Розвинена стійкість до стресу особливо необхідна в ситуаціях, на які ми не маємо великого впливу і які не можемо змінити (наприклад, ми не можемо змінити короткий термін контракту, або ми маємо миритися з присутністю поганого начальника чи колеги).

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Другий момент: завжди вивчайте джерело стресу. Обдумування проблеми та її опис не лише допомагають звикнути до неї, але й спрощує вжиття заходів щодо її вирішення. Битися легше, коли ми знаємо, з чим стикаємось.

Що ще допоможе? Почуття гумору. Науково доведено, що для того, щоб давати раду зі стресом на роботі, корисно мати почуття гумору та тішити себе гумористичними розвагами – сходити на комік-шоу, подивитися комедію, почитати кумедні історії. Переформулювання робочої ситуацї в гумористичній манері та знаходження відтінку грайивості у повсякденних ситуаціях та труднощах може допомогти впоратися зі стресом.

Ще одна порада: не намагайтеся догодити всім за рахунок свого часу та здоров'я. Підтримуйте приємну атмосферу, будьте ласкаві та корисні, але встановлюйте чіткі межі та не дозволяйте собою користуватися.

Стрес на роботі – проблема, з якою борються багато людей. Не буде перебільшенням сказати, що ми половину життя, а то й більше, проводимо на роботі, тому так важливо переконатися, що вона не є причиною сильного стресу, а радше джерелом задоволення, дає шанс на розвиток та фінансову стабільність. Ми не маємо прямого впливу на всі стресові ситуації на роботі, але є деякі методи, які ми можемо використати, щоб покращити наше життя та зменшити негативні наслідки.

Насправді, щоб зняти робочий стрес, потрібно не так багато – оточіть себе позитивними людьми та трохи побалуйте себе після роботи. Прогуляйтеся, подивіться хороший фільм, почитайте улюблену книжку або здійсніть поїздку за місто. Після роботи намагайтеся максимально використати вільний час, займаючись тим, що вам подобається. Не забувайте відокремлювати клопіт від задоволення. Відкладіть думки про роботу убік та насолоджуйтесь вільним часом.

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