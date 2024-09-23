Як вживання кардамону впливає на кровʼяний тиск та холестерин

Кардамон — це пряність, яка не лише додає аромату та смаку вашим стравам, але також має численні корисні властивості для здоров'я.

На сторінці Ancient Digin розповіли про користь кардамону для нашого здоровʼя.

Кардамон містить такі біоактивні сполуки, як терпени, флавоноїди та особливо цинеол, які мають антиоксидантну та протизапальну дію. Ці сполуки допомагають нейтралізувати вільні радикали та запобігають окислювальному стресу — ключовому фактору серцевих захворювань і високого рівня холестерину.

Він також має сечогінні властивості, адже кардамон допомагає виводити надлишок води та натрію з організму, що зменшує тиск на артерії та природним чином знижує артеріальний тиск.

Кардамон збільшує секрецію жовчних кислот і допомагає печінці розщеплювати жир і покращує ліпідний обмін. Це призводить до зниження рівня поганого холестерину і підвищення рівня хорошого холестерину, що сприяє здоровʼю серцево-судинної системи.

Спосіб вживання

Інгредієнти:

Вода ½ л

Подрібнені стручки кардамону 5-6 шт.

Приготування:

Подрібніть насіння кардамону та приберіть шкірку;

Додайте подрібнене насіння в ½ літра води;

Дайте йому настоятися кілька годин або залиште на ніч;

Пийте настояну воду протягом дня, щоб підтримувати здоров’я вашого серця.

Регулярне вживання кардамону значно знижує як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск у людей з гіпертонією. Цей напій можна давати дітям, але давати треба починати з невеликої кількості (¼ склянки за раз). Переконайтеся, щоб дитина не мала алергії. А ще краще проконсультуватися з лікарем перед його прийманням.

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