Як забезпечити свій організм вітаміном С під час ГРВІ: поради лікаря

Чай із лимоном — популярний народний засіб, однак, як стверджує лікар Василь Чайка, він працює далеко не так ефективно, як ми звикли думати. Причина у тому, що у лимоні вітаміну С не так багато, як здається. Лікар поділився простим і дієвим рецептом для забезпечення добової норми цього важливого вітаміну під час застуди.

Корисний чай з лимоном — міф чи реальність

Багато хто при перших симптомах застуди готує чай із лимоном, сподіваючись на його лікувальні властивості. Проте варто пам'ятати, що лимон не є чемпіоном за вмістом вітаміну С. До того ж гаряча вода руйнує цей вітамін, знижує його концентрацію до мінімуму. Тому, якщо ви хочете дійсно допомогти своєму організму, краще звернутися до перевірених альтернатив.

Шипшина — природний скарб вітаміну С

Одним із найкращих джерел вітаміну С є шипшина. Її плоди містять у кілька разів більше цього вітаміну, ніж лимони чи апельсини. Лікар Чайка радить використовувати простий рецепт на основі шипшини, який забезпечить ваш організм добовою нормою вітаміну С.

Рецепт настою шипшини

Для приготування настою вам знадобляться:

15-20 плодів шипшини;

термос;

500 мл води.

Приготування:

Плоди шипшини необхідно ретельно подрібнити. Це допоможе краще вивільнити корисні речовини під час настоювання. Помістіть подрібнені плоди у термос. Залийте їх 500 мл води температурою 60-65 °C. Дуже важливо, щоб температура води не перевищувала цього порогу, оскільки при вищих температурах вітамін С руйнується. Після цього настій готовий до вживання. Його можна пити протягом наступних шести годин, щоб отримати максимальну користь.

Чому важливо дотримуватися часу

Зверніть увагу, що через шість годин після відкриття термоса концентрація вітаміну С у настої різко знижується. Напій залишатиметься кислим, але вже не буде таким корисним. Тому краще готувати настій невеликими порціями та вживати його відразу після приготування.

Як це допомагає при ГРВІ

Настій шипшини допоможе вашому організму боротися з вірусами, зміцнить імунітет і забезпечить його необхідною кількістю вітаміну С. Це особливо важливо у період захворювання, коли організм потребує додаткової підтримки.

Поради:

Збалансоване харчування. Окрім шипшини, вітамін С міститься у таких продуктах, як солодкий перець, броколі, ківі та полуниця. Додайте їх до свого раціону, щоб забезпечити організм необхідними речовинами.

Уникайте перегрівання продуктів. Приготування їжі на високих температурах знижує кількість вітаміну С у продуктах.

Пийте достатньо рідини. Вода, трав'яні чаї та несолодкі морси допоможуть зволожити організм і покращити загальне самопочуття.

Застосовуючи простий рецепт настою шипшини, ви зможете ефективно підтримати свій організм під час ГРВІ. Не забувайте про правильне харчування, режим сну і достатнє споживання рідини. Пам’ятайте, що здоров’я починається з простих, але ефективних дій.

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