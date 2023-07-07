Як захистити очі в польових умовах: поради військовим від офтальмолога

Військові працюють в умовах куряви, задимленості, за будь-якого освітлення – на яскравому сонці, в сутінках, темряві, часто пересуваються машинами на великій швидкості, тож зорова система постійно навантажена й наражається на небезпеку.

Захист очей для військових у польових умовах має велике значення. Цим питанням не можна нехтувати.

Як вберегти очі на війні та які окуляри обрати, розповідає лікар вищої категорії, офтальмохірург мережі медцентрів “Новий Зір” Михайло Білий.

Передусім треба з'ясувати, які зовнішні чинники несуть ризики для очей. І вже з огляду на це говорити про методи захисту.

Небезпечні чинники

Головне, захистити очі від зовнішнього впливу – вітру, пилу, крихт, сторонніх часточок, які можуть потрапити в око. І тут діють такі самі правила безпеки, що й для робітників – токарів, столярів тощо. Адже вони теж працюють у пилу й зазвичай отримують травми через сторонні тіла.

Природний захист

Наші очі мають доволі потужний захисний механізм – діє рефлекс, завдяки якому в разі зміни зовнішнього середовища ми автоматично стуляємо повіки. Рефлекторна дуга проходить поза корою мозку, тому ми заплющуємо очі без роздумів і попереднього аналізу – досить швидко. Як приклад, можна навести прогулянку в темряві: ви нічого не бачите, аж раптом дмухнув вітер – і ви одразу ж прикрили очі, й лише потім відчули, що листя зачепило повіку. Проте це стосується побутових ситуацій.

Якщо ж стався вибух або людина працює болгаркою, то скалки й уламки летять із надзвичайною швидкістю. Внаслідок цього в очі можуть потрапити дрібні тіла. Ось тут ми повинні забезпечити додатковий захист – створити перепону між собою та зовнішнім світом.

Тактичні окуляри

Отже, військовому, як і робітнику, що працює з потенційно небезпечним знаряддям чи предметом, потрібно обов’язково носити захисні окуляри – тактичні.

Вони є різних модифікацій. У звичайних ситуаціях користуються захисними окулярами, зовні схожими на спортивні. Коли ж боєць пересувається на техніці, дме вітер і є небезпека потрапляння стороннього тіла збоку, надягаються окуляри-маска. Вони герметичні й нагадують маску для гірськолижників.

Основні питання

Чому потрібні 2 види окулярів? Річ у тім, що маска обмежує периферійний зір і перешкоджає вентиляції повітря всередині.

Чи повинні окуляри бути кольоровими? У звичайних умовах військові надягають “захист” із прозорими лінзами. Жовті ж окуляри корисні в сутінках, оскільки очі більш чутливі саме в цьому діапазоні спектра. Треба зазначити, що будь-яке скло (незалежно від кольору) може містити ультрафіолетовий фільтр. Тут важливо підібрати ступінь затемнення: чим активніше сонце, тим більшою має бути щільність світлофільтра. Стрільцям, водіям, бійцям під час атаки стануть у пригоді поляризовані лінзи, адже вони запобігають засліпленню, приглушуючи бліки.

З чого виготовляють лінзи? Зазвичай сучасні окуляри роблять із пластику. На відміну від скла, він безпечніший, бо в разі пошкодження не розлітається на шматки, які можуть пошкодити око.

Які критерії вибору? Головні умови:

вам має бути зручно;

легкі, отже, оправа з пластику;

великі лінзи, щоб захистити якомога більшу площу навколо очей (приклад – спортивні окуляри);

оправа не має обмежувати поле зору, тому чим вона тонша, тим зручніше (варіант – безобідкові окуляри).

Що робити тим, у кого поганий зір? Доведеться користуватися діоптрійними окулярами. Проте краще обирати модель на зразок спортивної із сучасних матеріалів та з великою лінзою, щоб закрити якомога більшу ділянку ока. Або поверх діоптрійних окулярів надягати захисну маску. Найзручніший варіант – зробити лазерну корекцію зору та користуватися надалі тактичними окулярами.

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