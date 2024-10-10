Як захистити очі від забрудненого повітря

Мабуть, всі вже відчули на собі наслідки погіршення якості повітря. А восени додалася ще й потужна алергія на полин та амброзію, яка стала справжньою бідою для багатьох українців.

Як вберегти очі від забрудненого повітря розповідає провідна спеціалістка, лікарка вищої категорії офтальмологічного центру “Ексімер” Лариса Перекупко.

Пилок і спори

Алергіки заздалегідь вживають відповідних заходів. Уникають місць, де росте запашний полин чи агресивна амброзія, і вчасно розпочинають антигістамінну терапію. Бо пилок останньої, страшенно плодючої рослини, продукується аж до середини листопада.

А тих, кого алергія захопила зненацька, на жаль, очікують набряки, свербіж повік та очей, почервоніння, відчуття піску й сльозотеча. І, зрозуміло, нежить та постійна дратівливість від такого стану.

Експертка зазначає, що до офтальмологів досить часто звертаються пацієнти з проханням призначити необхідне лікування, аби позбутися цих неприємних симптомів. Адже бажання почухати очі може призвести і до кон’юнктивітів, коли до загального хворобливого стану приєднується ще й бактеріальна інфекція.

Що робити? Аби терапія була ефективною і людина могла надалі запобігти появі алергічних кон’юнктивітів, фахівець ретельно обстежує орган зору і разом з лікарем-алергологом дає рекомендації. Лікування має бути системним і завчасним. Так, за два, а то й три тижні до цвітіння рослини, на яку є алергія, потрібно підготувати організм, адже антигістамінні препарати мають накопичувальний ефект. Окремо офтальмолог може призначити краплі в очі та гормональний спрей у ніс.

Своєю чергою лікар-алерголог за первісного звернення робить алергопроби, щоб дізнатися, на який саме подразник реагує людина.

Проте зважайте, що восени алергія буває не лише на рослини, а й на спори плісняви, яка активно розмножується у сирих приміщеннях та вологих місцинах. У цьому разі треба частіше робити генеральне прибирання та обробити стіни засобами від плісняви.

Однак зараз, через погану екологічну ситуацію пилок змішується з часточками та сполуками у повітрі, які утворюються внаслідок пожеж, горіння торф'яників та обстрілів. Внаслідок вибухів в атмосфері накопичуються токсичні речовини. Так, мешканці фронтових і прифронтових зон констатують, що намагаються рідко прочиняти вікна, навіть для провітрювання, бо на меблях та інших поверхнях залишаються іржаві сліди.

Забруднене повітря

Діоксид вуглецю, оксид азоту, сірка, чадний або бурий газ, сажа, свинець, гептил… Через воєнні дії страждає наша земля, вода, повітря, отже, й ми з вами. А мегаполіси й узагалі живуть у стані постійного смогу. Так, рівень забрудненості повітря у Києві у вересні значно перевищував норму через туман, що утворюється від поєднання теплого повітря та вологості, шкідливі речовини практично не розсіюються й концентруються в місті.

Такий стан довкілля спричиняє абсолютно різні наслідки. Експертка зазначає, що її пацієнти найчастіше скаржаться на печіння, почервоніння очей і повік, подразнення та сльозотечу. В будь-якому разі це може впливати на стан зорового нерва й сітківки. Крім того, вдихання певних токсичних речовин, газів, пилу завдає своєї негативної дії. І з проблемами звертаються не тільки до офтальмологів, а й до пульмонологів.

Тривалий вплив багатьох хімічних агентів призводить до зниження якості сльози. А слізна плівка – це захист нашої рогівки, її дихання. Починаючи з синдрому сухого ока, українці зазнають й інших, важчих наслідків, наприклад розвитку токсичної катаракти. Через дію активних сонячних променів та небезпечних речовин у повітрі потовщується слизова оболонка, що подекуди призводить до новоутворень, у тому числі й на повіках.

Як і за алергії, дискомфорт і свербіж провокує бажання зайвий раз потерти очі. Так із брудними руками туди потрапляють небажані мікроорганізми. Крім того, виникають мікропошкодження переднього відрізка ока.

Як поводитися, коли погана якість повітря

Людям, що користуються лінзами, в такий період краще відмовитися від них і носити окуляри. Або розв’язати проблему в інший спосіб:

перейти на нічні лінзи, які дають змогу обходитися вдень без оптики;

зробити ексимерну лазерну корекцію зору.

Чому носити м’які контактні лінзи за високого ступеня забрудненості небезпечно? Бо лінза, як губка, всотує в себе всі мікрочастинки, які є в забрудненому повітрі, і поступово віддає цей вміст оку, що спричиняє подразнення. Отже, вона стає вже не способом корекції короткозорості, далекозорості чи астигматизму, а тим механізмом, що запускає запальний процес.

Офтальмологи наполягають на тому, щоб і восени користуватися сонцезахисними окулярами, до жовтня включно. За змоги, коли є повідомлення про неякісне повітря, залишатися вдома й максимально обмежувати перебування на вулиці.

Якщо почервоніння, свербіж, сльозотеча, відчуття стороннього тіла, та й узагалі будь-який дискомфорт після вмивання чи використання крапель-сльозозамінників не зникають, обов’язково прийдіть на огляд до лікаря, щоб правильно діагностувати проблему і призначити необхідне лікування.

Забезпечте себе індивідуальними засобами захисту, особливо це стосується людей, які працюють на виробництвах або тривалий час перебувають просто неба – поліціянти, військові, двірники та інші. Майте тривожну валізку, в якій повинні бути:

серветки для оброблення рук;

чиста вода в разі потреби промити очі;

краплі-сльозозамінники – з гіалуроновою кислотою або лубрикантами, які змащують поверхню ока;

одноденні лінзи тим, хто не хоче відмовлятися від такого способу корекції зору, і розчин для них;

сонцезахисні або прозорі окуляри, що в разі вітряної погоди створять хоча б штучний бар'єр, аби запобігти потраплянню пилу, бруду, смогу в очі.

І найголовніша порада – не проводити діагностику та лікування самотужки, адже зараз лікарі намагаються допомогти всім, хто цього потребує.

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