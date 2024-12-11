Як захистити пам'ять: 5 продуктів, які можуть знизити ризик деменції

Коли йдеться про захист вашого мозку, деякі продукти можуть бути навіть кориснішими, ніж ви очікуєте. Щоденна їжа, як-от мигдаль, чорна квасоля та виноградний сік – основні продукти, які, ймовірно, вже є у вашому раціоні – може допомогти знизити ризик деменції, надаючи поживні речовини, які, як відомо, підтримують довгострокове здоров'я мозку.

Зберегти хорошу пам'ять і ясність думки до глибокої старості — це мрія кожного з нас.

Woman`s World склали список найкращих продуктів, які можуть допомогти запобігти деменції та зберегти вашу пам'ять гострою на довгі роки. Вони смачні та їх легко додати у ваш щоденний раціон.

Мигдаль

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Мигдаль багатий на вітамін Е, потужний антиоксидант, який діє як щит для клітин мозку. Вітамін E захищає клітини мозку від окислювального стресу, що пов'язаний із втратою пам'яті, каже Ніл Барнард, доктор медицини. Якщо мигдаль вам не до смаку, не проблема – волоські горіхи, фундук і насіння соняшника також містять вітамін E, що захищає мозок.

Щоб отримати користь, намагайтеся з'їдати невелику жменю мигдалю на день, що забезпечує близько 5 мг вітаміну E, каже доктор Барнард. Це майже третина добової норми, яка рекомендується для оптимального здоров'я мозку. Спробуйте їх як перекушування вдень або посипте ними ранкову вівсянку.

Листова зелень

Зелень / Фото: www.credits

Шпинат, капуста, салат ромен – листова зелень є основним продуктом будь-якого хорошого салату, вона також багата на поживні речовини, які підтримують роботу вашого мозку. Листова зелень – гарне джерело двох вітамінів групи В: фолієвої кислоти і В6. Вони допомагають захищати мозок, пояснює доктор Барнард, знижуючи вміст сполуки, яка називається гомоцистеїном, що в надлишку може завдати шкоди когнітивній функції.

Щоб отримати користь, з'їдайте щонайменше дві порції листової зелені на день. Одна чашка сирої або пів чашки приготовленої вважається порцією. Навіть одна порція на день забезпечує захисну дозу цих поживних речовин, додає доктор Барнард.

Чорна квасоля

Квасоля дуже багата на вітаміни групи В і доповнює зелені листові овочі. Чорна квасоля, зокрема, підтримує пам'ять і має бути частиною здорового раціону.

Щоб отримати користь, достатньо пів склянки чорної квасолі, яка забезпечує здорову дозу фолієвої кислоти разом з клітковиною для тривалої енергії. Спробуйте додавати її до супів і салатів або поєднувати з сальсою для здорового перекушування.

Виноградний сік

Виноград / Фото: Getty Images

Виноградний сік і сік чорниці багаті на антоціани, антиоксиданти, які надають цим фруктам їхнього глибокого фіолетового та синього кольорів. Антоціани відомі своєю роллю в підтримці пам'яті та когнітивного здоров'я, зменшуючи запалення та окислювальний стрес.

Просто вибирайте сік без додавання цукру, коли це можливо, або перекушуйте цілими виноградинами і чорницею, щоб отримати користь для захисту мозку.

Для цього випивайте одну-дві чашки виноградного чи чорничного соку на день для постійної дози антоціанів або насолоджуйтеся половиною чашки винограду на день або однією чашкою чорниці.

Соєве молоко

Це не просто молочна альтернатива, соєве молоко – це рослинне джерело білка з антиоксидантами, які допомагають зменшити запалення та окислювальний стрес у мозку. Таке молоко – це розумна заміна, яка пропонує переваги для захисту мозку, яких немає у коров'ячого молока, пояснює доктор Барнард. Фактично він зазначає, що помірна кількість соєвих продуктів пов'язана зі зниженням ризику деяких видів раку, особливо раку грудей.

Щоб отримати користь, заміняйте щодня одну порцію коров'ячого молока на соєве в каві, смузі або пластівцях. Ця проста зміна забезпечує сприятливий для мозку стимул.

Продукти, яких варто уникати, щоб запобігти деменції

Хоча додавання продуктів, що підтримують роботу мозку, є чудовим початком для зниження ризику деменції, скорочення деяких інших продуктів може забезпечити додатковий захист пам'яті.

Чим більше ви відмовляєтеся від сиру та м'яса, тим краще для вас, каже доктор Барнард. Це основні джерела насичених жирів. І хоча всі час від часу тішать себе, дослідження показали, що люди, які обмежують насичені жири, що часто зустрічаються у фастфудах, м'ясі та молочних продуктах, знижують ризик хвороби Альцгеймера аж на 60 відсотків. Це суттєво впливає на довгострокове здоров'я мозку, зазначає він.

На що треба звернути увагу

Червоне м'ясо та жирні молочні продукти . Ці продукти містять багато насичених жирів, які можуть сприяти утворенню бляшок у мозку. Заміна червоного м'яса та молочних продуктів на рослинні може допомогти знизити вміст насичених жирів у вашому раціоні, що рекомендується в середземноморській дієті для зниження ризику хвороби Альцгеймера.

Ці продукти містять багато насичених жирів, які можуть сприяти утворенню бляшок у мозку. Заміна червоного м'яса та молочних продуктів на рослинні може допомогти знизити вміст насичених жирів у вашому раціоні, що рекомендується в середземноморській дієті для зниження ризику хвороби Альцгеймера. Продукти, багаті на залізо. Продукти з високим вмістом заліза, як-от печінка або добавки заліза (які приймаються без медичної необхідності), можуть викликати накопичення шкідливих вільних радикалів, що може призвести до пошкодження клітин мозку, говорить доктор Барнард.

Продукти з високим вмістом заліза, як-от печінка або добавки заліза (які приймаються без медичної необхідності), можуть викликати накопичення шкідливих вільних радикалів, що може призвести до пошкодження клітин мозку, говорить доктор Барнард. Вплив алюмінію. Хоча це й не їжа, але деякі кухонні речі, антациди та дезодоранти містять алюміній, що, як показують дослідження, може бути потенційним нейротоксином, зазначає доктор Барнард. Проте необхідно провести більше досліджень, і наразі не виявлено однозначного зв'язку між алюмінієм і підвищеним ризиком деменції. Та якщо ви хочете обмежити можливий шкідливий вплив, за можливості вибирайте продукти без алюмінію. Спробуйте кухонне начиння з нержавійної сталі та дезодоранти без алюмінію.

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