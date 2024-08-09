Шкіра голови є так само вразливою до сонячного випромінювання, як і шкіра обличчя. Якщо ви перебуваєте на сонці без захисту, вона може обгоріти та зазнати пошкоджень.

Трихологиня Anabel Kingsley розповіла своїм підписникам, як захистити шкіру голови влітку та чи взагалі це необхідно робити.

Захист волосся та шкіри голови влітку є важливим для запобігання їхньому пошкодженню від сонячного випромінювання, що може призвести до пересихання, втрати кольору і ламкості волосся, а також до подразнення і зневоднення шкіри голови. Здоров'я шкіри голови гарантує вам природний блиск волосся, зменшує ризик передчасного старіння і запобігає виникненню проблем, зокрема лущення чи свербежу.

Захист шкіри голови:

Накривайте голову . Використовуйте капелюхи з широкими крисами, щоб створити тінь для шкіри.

. Використовуйте капелюхи з широкими крисами, щоб створити тінь для шкіри. Використовуйте сонцезахисний спрей . Наносьте спеціальні сонцезахисні засоби для шкіри голови, які можна знайти у формі спреїв або кремів.

. Наносьте спеціальні сонцезахисні засоби для шкіри голови, які можна знайти у формі спреїв або кремів. Уникайте максимальної сонячної активності . Старайтеся перебувати в тіні або уникати сонця між 10:00 і 16:00, коли його випромінювання найбільш інтенсивне.

. Старайтеся перебувати в тіні або уникати сонця між 10:00 і 16:00, коли його випромінювання найбільш інтенсивне. Наносьте натуральні олії. Олії, зокрема кокосова або олія ши, можуть допомогти зволожити та захистити шкіру голови від сонця.

Захист волосся:

Використовуйте захисні засоби. Наносьте кондиціонери або спреї, що захищають волосся від ультрафіолетових променів і води. Існують також спеціальні захисні засоби для волосся від сонця.

Наносьте кондиціонери або спреї, що захищають волосся від ультрафіолетових променів і води. Існують також спеціальні захисні засоби для волосся від сонця. Мийте волосся після купання . Після плавання в морі або басейні, обов'язково промивайте волосся водою, щоб видалити сіль або хлор, які можуть його пошкодити.

. Після плавання в морі або басейні, обов'язково промивайте волосся водою, щоб видалити сіль або хлор, які можуть його пошкодити. Використовуйте кондиціонери та маски . Зволожувальні маски та кондиціонери допоможуть відновити волосся після впливу сонця і води.

. Зволожувальні маски та кондиціонери допоможуть відновити волосся після впливу сонця і води. Накривайте голову. Як і для шкіри голови, капелюхи або кепки можуть захистити волосся від надмірного впливу сонця.

Не забувайте споживати достатню кількість води. Гідратація допомагає зберігати волосся та шкіру голови зволоженими зсередини. Обмежте використання фена, праски для волосся та інших гарячих інструментів, які можуть висушити волосся.

Дотримання цих простих рекомендацій допоможе вам зберегти волосся і шкіру голови здоровими та красивими протягом спекотного літнього сезону.

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