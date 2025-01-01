Як запобігти переїданню: поради лікаря

Проблема переїдання актуальна для багатьох людей, особливо у сучасному ритмі життя, коли ми часто вживаємо їжу не через фізичну потребу, а через стрес або нудьгу.

Лікар Юрій Габорець поділився практичними порадами, як уникнути цієї звички та підтримати здоровий баланс у харчуванні.

Їжте лише тоді, коли дійсно голодні

Однією з головних причин переїдання є те, що ми часто їмо не тому, що відчуваємо фізичний голод, а через емоційні фактори. Важливо вміти розрізняти справжній голод і бажання поїсти через стрес чи нудьгу. Перед тим, як сідати за стіл, запитайте себе: “Я дійсно голодний чи просто шукаю розради в їжі?”.

Їжте повільно

Під час трапези важливо не поспішати. Споживайте їжу повільно, насолоджуючись кожним шматочком. Це дозволяє організму вчасно розпізнати момент насичення, адже відчуття ситості приходить приблизно через 20 хвилин після початку вживання їжі. Якщо ви будете їсти занадто швидко, є ризик переїсти, навіть не помітивши цього.

Легкі страви для тривалого приймання їжі

Якщо ви плануєте довго сидіти за столом, обирайте легкі страви. Це допоможе уникнути надмірного навантаження на шлунок і дозволить вам почуватися комфортно навіть після тривалих застіль.

Користуйтеся маленькими тарілками

Розмір посуду відіграє важливу роль у контролі порцій. Використовуйте невеликі тарілки — вони обмежують кількість їжі, яку ви можете покласти за один раз. Проте, навіть із маленькими тарілками, важливо звертати увагу на розмір порцій та не додавати зайвого.

Уникайте провокацій

Щоб не спокушатися на зайве, не тримайте шкідливі продукти на видному місці. Якщо у вас на кухонному столі постійно лежать солодощі чи чипси, це лише стимулюватиме бажання перекусити. Замість цього зберігайте їх у важкодоступних місцях або взагалі не купуйте.

Готуйте стільки, скільки потрібно

Ще однією причиною переїдання є звичка готувати їжу "про запас". Велика кількість їжі у холодильнику часто призводить до того, що ми доїдаємо її, щоб уникнути марнування. Намагайтеся готувати порційно: краще приготувати трохи, але свіжого та смачного. Це дозволить вам насолоджуватися різноманітністю страв без переїдання.

Ставтеся до себе з розумінням

Іноді навіть за дотримання всіх правил трапляються зриви. Не варто себе картати за це. Замість гніву чи розчарування, зробіть висновки, що саме спровокувало таку ситуацію та рухайтеся далі. Ваше тіло — ваш союзник, тому ставтеся до нього з повагою та терпінням. Пам'ятайте, що зміни потребують часу, але з кожним днем це стає легше.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете підтримувати хороше самопочуття та настрій протягом усього року. Не забувайте, що здорове харчування — це не про жорсткі обмеження, а про турботу про себе та своє тіло. Маленькі кроки ведуть до великих змін, тож починайте вже сьогодні.

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