Як запобігти появі плям на зубах: 7 порад експертів, деякі з яких можуть здивувати

Якщо ви великий шанувальник чаю та кави, то знаєте, що ці коричневі гарячі напої далеко не найкращий вибір, якщо ви намагаєтеся зберегти яскраво-білі зуби.

Щоб мати білосніжну усмішку, бажано скоротити споживання їжі та напоїв, які можуть забарвити зуби. Але чи є якийсь інший шлях, щоб не обмежувати свій раціон й одночасно не переживати за білизну зубів, як зберегти зуби здоровими та яскравими та звести до мінімуму знебарвлення?

Про це Woman&Home поспілкувався з власницею нагород, косметичною стоматологинею докторкою Шааді Манучехрі.

Докторка Шааді поділилася своїми експертними порадами щодо запобігання знебарвленню та пожовтінню зубів, а також деякими порадами та інструментами.

Практикуйте гігієну ротової порожнини

Є причина, чому чистка зубів є головною відповіддю для запобігання фарбування зубів – це працює.

Чистіть зуби принаймні двічі на день фтористою зубною пастою та використовуйте електричну зубну щітку, рекомедує докторка Шааді. Також користуйтеся зубною ниткою щодня нитка видаляє наліт і частинки їжі, які можуть сприяти утворенню плям між зубами. І, нарешті, використовуйте скребок для язика, щоб видалити накопичення на язиці.

Мінімізуйте контакт

Спробуйте обмежити споживання їжі та напоїв, які спричиняють плями, зокрема кави, чаю, червоного вина, темних газованих та кислих напоїв, радить Шааді та рекомендує ці прості, але розумні прийоми, щоб зменшити ризик фарбування зубів, коли вам хочеться потішити себе чимось із забороненого переліку.

Напої, що викликають плями, краще пити використовуючи соломинку, щоб мінімізувати контакт із зубами, і прополощіть рот водою після споживання їжі, яка викликає плями, наприклад ягід, каррі або соєвого соусу.

Кислі продукти та напої можуть роз'їдати емаль, вони роблять зуби сприйнятливішими до фарбування та ерозії, що може оголити жовтіший шар дентину під ним. То ж, як це не дивно, а бути уважними треба бути не тільки з яскравими продуктами, але й з кислими.

Уникайте тютюну

Неможливо оминути вплив куріння на зуби та здоров’я ротової порожнини загалом. Куріння або жування тютюну є основною причиною зміни кольору зубів, каже докторка Шааді. Щоб зменшити утворення плям під час куріння, використовуйте електричну зубну щітку та дотримуйтесь ефективної гігієни ротової порожнини.

Але найефективніший спосіб запобігти фарбуванню зубів – це відмовитися від тютюну. Припинення куріння не тільки покращує здоров’я ротової порожнини, але й запобігає жовтизні та появі плям.

Регулярно чистить зуби професійно

Ви можете мати модну електричну зубну щітку та освоїти техніку чищення зубів, але дуже мало зубних щіток хоч трохи наближаються до глибокого очищення від професіонала.

Кожні шість місяців відвідуйте свого стоматолога або стоматологічного гігієніста для професійного чищення, радить Шааді. Це видаляє поверхневі плями та запобігає утворенню зубного каменю.

Помірно використовуйте відбілювальні зубні пасти

Використовуйте відбілювальну зубну пасту, щоб видалити поверхневі плями, каже доктор Шааді. Але використовуйте його помірно — тривале безперервне використання може пошкодити зубну емаль. Більшість відбілювальних зубних паст рекомендується використовувати протягом короткого періоду як доповнення до інших процедур відбілювання. Неочікувано, правда ж?

Дотримуйтеся збалансованої дієти та пийте багато води

Якщо ви великий шанувальник сиру, то це вам сподобається. Хрусткі фрукти та овочі, такі як яблука та морква, діють як природні мийні засоби та стимулюють вироблення слини, яка також очищує рот, каже докторка Шааді. Це досить цікавий факт, про який знають далеко не всі. Сир та інші молочні продукти також можуть допомогти нейтралізувати кислоти та зміцнити емаль.

Питна вода протягом дня допомагає змити частинки їжі та бактерії. Це особливо ефективно після їжі.

Робіть професійне відбілювання

Це, безумовно, найефективніше лікування, стверджує Шааді. Зроблені на замовлення відбілювальні капи та гелі на основі перекису, призначені вашим стоматологом, можуть безпечно освітлити зуби.

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