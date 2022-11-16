Як зберегти здоров’я та з чого почати реабілітацію під час війни?

Кандидат медичних наук, ідеолог і гарант в Age Management System, голова Global Age Management Academy Євген Шагов розповів, як стрес впливає на здоров'я людинии, як відновитися після перенесеного стресу і що знизить розвиток хронічних захворювань.

Чи помітили ви, що стали гірше спати, бути менш продуктивними на роботі і швидше втомлюватися? Як часто почали підхоплювати застуду? Це все наслідки стресу, який вже веде боротьбу з вашим організмом. Стрес виснажує запаси сил та енергії, знищує імунітет, витягує на поверхню наявні хронічні захворювання та притягує магнітом нові. І хоча кожен десятий пост у Facebook про згубний вплив стресу та поради як з ним боротися, з 24 лютого стрічка новин сама по собі стала текстовим втіленням кортизолу.

Влітку Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в одному з інтерв'ю сказав, що за п'ять місяців війни українці постаріли щонайменше на 10 років. Це відбувається у прискореному темпі, який ми навіть не помічаємо. І це не поодинокі випадки, одночасно відбувається старіння всієї нації. Вже зараз спостерігається колосальне зниження імунної резистентності організму, зростання захворюваності, в тому числі й на інфекційні хвороби. І ковід серед них – далеко найсерйозніша загроза.

Почастішали випадки онкології. З'являються проблеми з народжуваністю – гінекологи фіксують зниження дітородної функції у жінок та порушення сперматогенезу у чоловіків. Додайте до цього чверть українців, які виїхали за кордон, абсолютна більшість яких – жінки з дітьми. Це реальна загроза існування нації як такої – старе населення та відсутність здорового дітородного фонду.

Варто зазначити, що відновлення після перемоги нашої держави займе не один рік, а якість життя істотно знизиться. Тяжкий матеріальний стан, катастрофічний рівень безробіття, внаслідок чого – розлюченість помножена на ПТСР та "стандартні" методи боротьби зі стресом у вигляді алкоголю та канабісу, легалізацію якого вже розглядають в Україні. Це вибухонебезпечний коктейль. І хоча це питання замовчують, запобіганням розвитку такого сценарію треба займатися вже сьогодні.

Важливо розуміти, ресурси кожної людини мають ліміти, і здоров'я магічним чином не відновлюється за жодних умов. Наразі існує профілактика, яка є простим та ефективним інструментом, на противагу корекції – завжди тривалому, дорогому та складному процесу. Перший крок – це усвідомлення того, що проблема є, і з кожним днем вона зростає у геометричній прогресії.

Пам'ятайте, навіть якщо ви виїхали за межі України, вашому здоров'ю все ще потрібна підтримка. Перетин кордону не забезпечує інформаційний вакуум, ви продовжуєте бути в стресі. Якщо ви залишилися в Україні:

Зверніться до фахівця у превентивній медицині та заповніть дефіцити вітамінів та мінералів, які забезпечують природну стресостійкість організму.

Зверніть увагу на гормональну систему – піковий кортизол згубно впливає на вироблення всіх гормонів молодості – ДГЕА, статевих гормонів, мелатоніну та гормону росту, а також порушує роботу щитоподібної залози.

Гормональний баланс – основа нашого здоров'я, після діагностики фахівець з управління віком та здоров'ям – ейдж-менеджер – порекомендує суплементи для відновлення оптимальних рівнів гормонів або гормонокоригуючу терапію. Зараз існують найбільш безпечні біоідентичні рішення, які максимально схожі на ті, що виробляє наш організм (BHRT). Профілактика завжди дешевша та ефективніша, ніж лікування.

Якщо у вас немає можливості звернутися до лікаря, виконуйте ряд простих рекомендацій, які матимуть позитивний вплив на ваше здоров’я і знизять ризик хронічних захворювань:

Оптимальна кількість годин сну – 6-8.

Якщо часто лунає тривога, облаштуйте зручне місце для сну в укритті чи іншому безпечному місці.

Дозовано слідкуйте за стрічкою новин, і лише з офіційних джерел.

Пийте багато води та дотримуйтесь режиму харчування.

Вживайте необхідні вітаміни (магній, цинк, вітамін С, риб'ячий жир і т.д.).

Частіше обіймайтесь з близькими та рідними.

Не піддавайтесь паніці та відчуттю провини - донатьте ЗСУ та допомагайте волонтерам.

Якщо ви на передовій захищаєте Україну, вашому здоров'ю критично потрібна підтримка. В межах благодійного проєкту ви можете звернутись до команди UAHEALTHSUPPORT, яка допомагає у відновленні ментального та фізичного здоров'я військових під час ротації безкоштовно.

Підсумовуємо даними статистики. Під час війни в Іраку було залучено 130 тисяч американських солдатів. США виділили на цю операцію один трильйон доларів. Суми допомоги, які надходять до України з усього світу у рази менші, а кількість постраждалих у рази більша. Це call-to-action для нашого уряду, міжнародних фондів та кожного українця. Час діяти. Профілактика завжди дешевша та ефективніша, аніж лікування.

Кандидат медичних наук, ідеолог і гарант в Age Management System, голова Global Age Management Academy Євген Шагов

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