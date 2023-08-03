Як зберегти зір у разі діабету: розповідає офтальмолог

Важливо знати, як діабет впливає на зір і чому за цього захворювання він погіршується.

Про всі ризики й небезпеки розповідає лікар вищої категорії, офтальмолог клініки “Новий Зір” Ігор Бакаєв.

Як діабет впливає на зір

Щоб зрозуміти взаємозв’язок, треба знати, що діабет вражає всі судини в організмі – від голови до кінцівок, аж до пальців на ногах. А це призводить до погіршення кровообігу, а значить і до гіршого постачання кисню та поживних речовин до тканин організму. Одні органи більш чутливі до цього, інші – менш.

Найперше страждають (за спаданням):

кора головного мозку та сітківка ока;

серцевий м'яз;

нирки;

печінка тощо.

Коли сітківка відчуває брак кисню й поживних речовин, запускаються певні негативні процеси. Зокрема, утворюється набряк в її центральній зоні, що відповідає за 95 % зору. Зрозуміло, що через це людина починає гірше бачити.

Оскільки діабет вилікувати неможливо, то у хворого з часом відбуваються зміни на сітківці. Та якщо діабетик стежить за своїм станом, ретельно виконує рекомендації ендокринолога, тримає цукор у нормі, дотримується дієти, ці зміни з'являються значно пізніше. І вони є мінімальними. Офтальмолог на огляді їх бачить, але істотного впливу на зір вони не мають.

Якщо ж не зважати на свій стан або до хвороби приєднується гіпертонія, що трапляється дуже часто, людина матиме суттєві проблеми. Та найстрашніше, коли вона не здогадується про діабет.

“Іноді до нас приходить пацієнт і каже, що в нього немає діабету. А ми дивимось на сітківку і бачимо, що захворювання є, і вже досить давно, не один рік. Адже виявляємо типові зміни в оці, які неможливо ні з чим сплутати. Так, на прийомі в офтальмолога людина вперше дізнається, що в неї діабет”, – ділиться лікар Ігор Бакаєв.

Рекомендація: коли діабетик стає на облік до ендокринолога, йому потрібно одразу ж стати на облік і до офтальмолога. Навіть якщо він не скаржиться на очі, його все влаштовує і зір нормальний.

Чому так важливо спостерігатися в окуліста

Іноді людина бачить добре, але на сітківці вже є зміни. Вони накопичуються, а потім відбувається дуже швидке погіршення стану й, зокрема, зору.

Особливість проблем із сітківкою за діабету – вони не мають зворотного ходу! Буває пацієнт дізнається, що в нього розвинена стадія діабетичного ураження сітківки, і починає інтенсивно займатися діабетом та лікувати очі, але суттєвого покращення не настає. На жаль, зміни, що відбулися у сітківці, вже незворотні. Ось чому важливо тримати діабет під контролем – тоді ще можливо стабілізувати зір.

Якщо ж пливти за течією й нічого не робити, є ризик осліпнути. Так, за 4–5 років байдужого ставлення до діабету сітківка ока дуже вражається. Однак можна й понад 20 років страждати на цю хворобу, але постійно займатися собою і мати мінімальні зміни у сітківці, які навіть не потребують втручання.

Що треба робити

Підтримувати сітківку в гарному стані. Діабет – це підвищення рівня цукру в крові. Отже, щоб його стабілізувати потрібно:

дотримуватися спеціальної дієти;

лікуватися. Залежно від типу захворювання ендокринолог призначить препарати. Вони мають або знижувати рівень цукру, або підтримувати у нормі інсулін (гормон підшлункової залози, який бере участь у розщепленні цукру).

Якщо цими методами стабілізується рівень цукру, то й сітківка буде в більш-менш нормальному стані. Хоча чимало залежить від типу діабету. На другий – переважно хворіють люди поважного віку, а на перший – молодь. Взагалі І тип агресивніший, тому іноді складно стабілізувати стан навіть інтенсивними методами.

Хворому треба зрозуміти: лікування за діабету спрямоване на збереження зору на тому рівні, на якому він є, а не на поліпшення, як за інших захворювань.

Міжнародними протоколами визначені критерії, коли офтальмолог має просто спостерігати зміни, а коли втрутитись, щоб запобігти сліпоті пацієнта. Ось чому так важливо стояти на обліку в окуліста і вчасно відвідувати прийоми. Щоб не проґавити час, коли терапія й лікування будуть ефективними. Якщо ж людина приходить вже у запущеній стадії, то головне, аби вона залишилася соціально адаптованою: тоді лікар намагатиметься зберегти хоч решту зору.

Хвороби ока у разі діабету

Діабетична ретинопатія – ураження сітківки (дрібних судин) внаслідок діабету.

Катаракта, зокрема діабетичне помутніння кришталика. Хоча суто діабетична катаракта буває рідко. Оскільки діабет порушує обмін речовин в організмі, то частіше на нього хворіють люди літнього віку. А в цьому разі іноді складно визначити, якого генезу катаракта – вікова чи діабетична.

Інсульт сітківки, адже діабет підвищує ризик виникнення тромбозів вен та артерій сітківки.

Як зберегти зір у разі діабету

Золотим стандартом лікування діабетичної ретинопатії є панретинальна лазерна коагуляція. Лазер певним чином обробляє всю сітківку, крім центральної зони. Іноді, якщо є набряки, то й центральну зону. Завдяки лазеру у сітківці відбуваються певні зміни, що дає лікувальний ефект на все життя. Тож процедура виконується лише раз. Слід зауважити, що ефект досягається не миттєво, він виявляється протягом кількох місяців.

Деколи первинним лікуванням або паралельним із лазерним є уведення в середину очного яблука спеціальних препаратів. Зазвичай це робиться у запущених випадках, коли є набряк в центральній ділянці сітківки. Між шарами сітківки збирається волога, що значно погіршує її структуру. Це сильно впливає на зір. Якщо вчасно не втрутитись, унаслідок набряку центральна зона сітківки атрофується. Тоді поновити зір буде неможливо.

Таке ж лікування призначається і в разі новоутворених судин, які з’являються через брак кисню. Поява таких судин загрожує крововиливом, через який людина може миттєво – частково або зовсім – втратити зір. Розсмоктувати крововилив доводиться іноді місяцями.

Як часто відвідувати офтальмолога

Є певний графік і програми спостереження за діабетом. ВООЗ, наприклад, дає такі рекомендації:

коли в діабетика все нормально, на сітківці змін немає, він повинен показуватися офтальмологу раз на рік;

якщо проявляються початкові зміни, але ще немає потреби втручатися для лікування, то двічі на рік;

якщо вже було втручання і зміни на сітківці переходять у серйознішу стадію – контроль 3-4 рази на рік;

за стабілізації стану лікуванням – кожні 3-4 місяці для спостереження. Адже діабет дуже чутливий до загального стану людини: стрес, наприклад, може сильно підвищити цукор і дестабілізувати стан.

Профілактика здоров’я очей за діабету

Головне – це лікування діабету й підтримання рівня цукру в крові в рекомендованих межах. Коли офтальмолог бачить початкові зміни, то з профілактичною метою призначає препарати, що зміцнюють судини. Це саме медичні препарати, не вітаміни, аби запобігти подальшому погіршенню стану сітківки.

Та краще взагалі не допускати появи діабету. А для цього треба вести здоровий спосіб життя. Уникати стресів, забезпечувати нормальну фізичну активність і здорове харчування.

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