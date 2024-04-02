Як жити після видалення жовчного міхура: лікар назвав три головних правила та розвінчав міти

Дізнайтеся, які продукти їсти та коли, щоб жити повноцінно без жовчного міхура і водночас не мати проблем із організмом.

Що потрібно робити, починаючи від 5 дня після проведення операції з видаленню жовчного, щоб попередити спайкову хворобу та нормалізувати роботу організму, розповідає лікар із комплексним підходом Василь Чайка.

Міт: жовчний міхур виконує важливу функцію

Насправді, жовчний міхур - це просто резервуар, куди стікає жовч, яку виробляє печінка. І вона буде продовжувати її виробляти після видалення жовчного міхура.

Якщо жовчного міхура немає, організм почне до цього пристосовуватися й почне використовувати як резервуар для жовчі жовчні протоки. Але зрозуміло, що жовчні протоки не зможуть розтягуватися так, як жовчний міхур. Тому щойно тиск жовчі у протоках підвищуватиметься, буде відбуватися її скидання у 12-палу кишку. Це своєю чергою буде стимулювати перистальтику й може призвести до появи проносів.

Міт: після видалення жовчного міхура треба сидіти на жорсткій дієті

Дуже часто люди після видалення жовчного міхура сідають на жорстку дієту й повністю виключають зі свого раціону жирні, солоні й гострі продукти. Це призводить до ще більшого застою жовчі в жовчогінних протоках, скидання жовчі в 12-палу кишку й постійних проносів.

Що заважає нормалізувати травлення

Після видалення жовчного міхура на місці клапана, який регулює відтік жовчі, може бути набряк або тимчасовий парез кишківника. Через це може збільшитися газоутворення, уповільнитися процес травлення та скластися умови, щоб цей клапан не функціонував, як потрібно.

Тому налагодження роботи клапану відтіку жовчі дуже важливо. Василь Чайка розповів, що потрібно для цього зробити.

Вісцеральна терапія

Починаючи від 7 дня після операції, лікар радить застосовувати вісцеральну терапію. На відео він показує, як провести вісцеральний масаж, який допоможе зменшити газоутворення й покращити роботу клапана, який регулює відтоку жовчі. Масаж треба проводити щоденно.

Пережовування їжі

Наступний етап - налагодження режиму харчування. Після видалення жовчного міхура жовч не буде такою концентрованою, як раніше. Тому ферменти підшлункової залози будуть активуватися в меншій кількості і це може провокувати проноси. Тому дуже важливо добре пережовувати їжу. Кожний шматочок треба пережовувати 15-20, а то й 30 разів. Якщо їсти повільно й добре пережовувати, харчова грудка буде добре змочуватися слиною, краще замочуватися соляною кислотою в шлунку, ця волога добре подрібнена маса буде краще проходити стравоходом - і ферментам підшлункової буде легше з цим всім впоратися.

Режим харчування

Також вам необхідно буде змінити режим харчування. Їсти тепер вам треба буде не три рази на день, а приблизно 4-6. У вас має бути три основних приймання їжі й два-три невеличких перекуси.

Ви можете їсти все, що їли до того, не робити виняток для солоного, гострого, гіркого та жирного. Має значення лише обʼєм та частота вживання їжі. Якщо ви не будете їсти гостру, гірку або кислу їжу, це призведе до того, що жовч не буде виділятися й виникне її застій. А це може призвести до виникнення каменів і в жовчних протоках також.

Виключити треба лише продукти, які викликають у вас здуття живота. Бо, якщо продукт до цього призводить, це означає, що він вам не підходить.

Також лікар порадив вживати фітопрепарати, які стимулюють відтік жовчі.

Але перед тим, як застосовувати якийсь план лікування, або змінювати систему харчування вам обовʼязково потрібно проконсультуватися з лікарем.

Читайте також: