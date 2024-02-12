Як зменшити біль і хрускіт у коліні під час згинання: 7 прийомів, схвалених лікарями

Якщо вас мучать глухий скрип і скутість в колінах щоразу, коли ви сідаєте або піднімаєтесь сходами, найімовірніше, у вас остеоартрит колінного суглоба — основна причина болю в колінах під час згинання.

Болі та скрипи в коліні – це досить поширена проблема, з якою ми починаємо знайомитися підбираючись до свого 50-річчя. Про те, як допомогти відновити рухливість у колінному суглобі природним шляхом, розповідає Womans world.

Дослідження показують, що кожна четверта людина віком від 45 років вже має той чи інший рівень артритних змін у коліні, стверджує Джеймс Чен, доктор медичних наук, хірург-ортопед.

Хорошою новиною є те, що не сильний біль легко зняти природним шляхом без втручання лікаря.

Основні причини болю в колінах у жінок старших 50 років

Біль під час згинання коліна може мати кілька причин. Але найпоширенішою причиною серед жінок старших 50 років є остеоартрит колінного суглоба. Зазвичай це викликано природним зношуванням хряща (сполучної тканини, яка пом'якшує суглоби) у колінних суглобах із часом.

Наші колінні кістки труться одна об одну, коли хрящ зношується, що призводить до хворобливого тертя, пояснює Джордж Елдайрі, доктор медичних наук, сертифікований лікар спортивної медицини. Крім болю під час згинання, ваше коліно може відчуватися жорстким і видавати тріск або скрегіт під час руху. Ви також можете побачити видиму припухлість або набряклість, спричинену скупченням рідини навколо колінного суглоба, особливо після фізичної активності або наприкінці дня після того, як ви стали на ноги, зазначає доктор Чен.

Травми, які можуть спричинити біль у коліні під час згинання

Травми, такі як тендиніт (запалення сухожиль), бурсит (запалення заповнених рідиною мішечків, що амортизують суглоби) або кіста Бейкера (заповнена рідиною кіста) також можуть викликати біль у коліні під час згинання. Коліно — відносно нестабільний суглоб, і в ньому є безліч м'язів і зв'язок, які відповідають за рухи, коли ми виконуємо звичайні дії (наприклад, згинання, лазіння або ходьба). Тому є багато речей, які можуть постраждати, каже доктор Чен.

Важко самостійно визначити, яка травма може спричинити біль у коліні. Якщо у вас є постійний дискомфорт, рекомендується повідомити про це свого лікаря. Він може провести медичний огляд та дослідження (наприклад, рентген або МРТ), щоб визначити, де коліно пошкоджене та наскільки серйозне пошкодження, а також найкращий спосіб допомогти вам почуватися краще.

Як полегшити біль у коліні під час згинання

Легкий остеоартрит колінного суглоба або незначні травми можна вилікувати просто вдома. Якщо ви все ще можете займатися повсякденними справами, а біль просто турбує трохи, варто почати з консервативних заходів, рекомендує доктор Елдайрі.

Прогуляйтеся під час обіду

Ви можете подумати, що прогулянка посилить біль у коліні, але, як показало дослідження, у дорослих з остеоартритом колінного суглоба, які регулярно ходять, на 40% менша ймовірність розвитку нових або посилення болю в колінах порівняно з тими, хто рідко ходить.

Коли ви ходите, ви стимулюєте м'язи та тканини колінного суглоба, пояснює доктор Елдайрі. Рух позбавляє скутості та покращує гнучкість. Елдайрі радить своїм пацієнтам прагнути до 150 хвилин ходьби щотижня. Це близько 20 хвилин щодня

Розслабте квадрицепси

Розслаблююча розтяжка не тільки приносить задоволення, але й допомагає зменшити біль і скутість в колінах. Розтяжка квадрицепсів (передніх м'язів стегна просто над колінами) може полегшити біль під час згинання коліна. Напружені квадрицепси надають певну стискальну силу на колінні філіжанки, яку люди відчувають, піднімаючись сходами, присідаючи і стоячи на колінах, каже Шеннон Леггетт, фізіотерапевтка із Нью-Йорка.

Проста розтяжка стоячи — це чудовий спосіб розслабити квадрицепси, і ви можете робити це практично будь-де. Стоячи поряд зі стіною або міцним стільцем, зігніть коліно і піднесіть п'яту до сідниць, одночасно захоплюючи кісточку рукою (ви можете покласти вільну руку на стіну для підтримки). Утримуйте позу 30 секунд і повторюйте тричі на день, рекомендує вона.

Зробіть "місток"

Зміцнення м'язів, що підтримують коліна, також може допомогти впоратися з болем та хрускотом. Місток — вправа, яка націлена на сідничні м'язи. Слабкість сідниць часто змушує всю роботу виконувати квадрицепси, що робить їх напруженими і зрештою створює навантаження на коліна, – пояснює фізіотерапевтка. Тому зміцнення сідниць розвантажить ваші квадрицепс і, зрештою, коліна.

Щоб виконати позу мосту, почніть з того, що ляжте на спину, зігніть коліна і поставте ступні на підлогу (тримайте їх на одній лінії зі стегнами). Потім притисніть ступні до підлоги і повільно підніміть стегна настільки високо, щоб коліна, стегна та плечі утворили діагональну лінію. Затримайтеся на мить, а потім повільно опустіться донизу. Робіть 3 підходи по 10 повторень тричі на тиждень.

Прийміть ванну з англійською сіллю

Як зменшити біль та хрускіт у коліні / Фото: www.credits

Тепла ванна може заспокоїти хворі коліна, але додавання солі Епосам може допомогти їм почуватися ще краще, йдеться у дослідженні, опублікованому у Міжнародному журналі медичних наук та досліджень. Електроліти у солі можуть допомогти зменшити біль, пояснює доктор Елдайрі.

Додати риб'ячий жир

Капсули омега-3, які часто виготовляються з риб'ячого жиру, є одним із натуральних протизапальних засобів у разі болей у колінах. Як показало дослідження, дорослі, які приймали 2400 мг риб'ячого жиру щодня протягом 16 тижнів, зменшили біль під час остеоартриту колінного суглоба до 40%.

Додати куркуму

Куркума / Фото: Credits

Куркумін, активне поєднання спеції куркуми, є ще одним варіантом натуральної добавки, яка може допомогти полегшити запалення у хворобливих артритних колінах, каже доктор Чен. Дослідження показують, що він може працювати так само добре, як знеболювальне рецептурне, якщо ви приймаєте 500 мг куркуміну тричі на день протягом одного місяця. З

Їжте часник

Як зменшити біль та хрускіт у коліні при згинанні / Фото: Credits

Подібно до риб'ячого жиру і куркуміну, часник має потужні протизапальні властивості, які, як було доведено, усувають дискомфорт у колінах. Жінки з остеоартритом колінного суглоба, які приймали 1000 мг екстракту часнику щодня протягом 12 тижнів, зменшили біль у колінах та зменшили скутість, як показали результати дослідження, опубліковані у Міжнародному журналі клінічної практики. Щоденне вживання одного-двох зубчиків свіжого часнику також може допомогти, але концентрована доза у формі добавки може принести користь швидше.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування чи профілактики.

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