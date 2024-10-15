Як знизити холестерин: поради кардіологів

Високий рівень холестерину часто залишається непоміченим, адже не має виражених симптомів. Багато людей дізнаються про це лише під час аналізу крові. Однак це серйозна проблема, яка може призвести до таких серцево-судинних захворювань, як інфаркти та інсульти.

Видання EatingWell розповіло, що існує кілька ефективних способів знизити рівень холестерину.

Що таке високий рівень холестерину

Холестерин – це жироподібна речовина, яка виробляється в печінці та виконує такі важливі функції, як допомога у травленні, утворенні клітин і виробництві гормонів. Однак надмірна кількість холестерину може бути небезпечною для здоров'я.

Основні фактори, що впливають на рівень холестерину:

діабет II типу

ожиріння

куріння

відсутність фізичних вправ

сімейна історія з високим рівнем холестерину

Способи зниження холестерину

Займайтеся фізичними вправами

Регулярна фізична активність допомагає підвищити рівень корисного холестерину ЛПВЩ (ліпопротеїни високої щільності) та знизити рівень ЛПНЩ (ліпопротеїни низької щільності) і тригліцеридів, які можуть закупорювати артерії. Рекомендуються такі фізичні навантаження:

прогулянки

біг

плавання

їзда на велосипеді

Необхідно займатися щонайменше 150 хвилин вправами середньої інтенсивності на тиждень. Цього можна досягти, витрачаючи 20-30 хвилин на день.

Обмежте споживання насичених жирів

Вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів може підвищити рівень холестерину. Насичені жири міститься в:

жирному м’ясі

птиці

знежирених молочних продуктах

Рекомендується обмежити споживання насичених жирів до 6% від загальної щоденної калорійності, що становить приблизно 13 грамів для людини, яка споживає 2000 калорій на день. Замість обробленого м’яса спробуйте вживати нежирне, а також використовуйте оливкову олію замість вершкового масла.

Їжте більше овочів і фруктів

Клітковина, яка міститься у фруктах та овочах, допомагає знижувати рівень холестерину, виводячи його з організму. Корисно вживати:

апельсини

яблука

груші

моркву

солодку картоплю

Спробуйте вживати більше салатів, смажених овочів і фруктів.

Розгляньте приймання ліків

Якщо після шести місяців дотримання дієти та фізичних вправ рівень холестерину залишається високим, можливо, вам знадобляться ліки. За необхідності важливо поєднувати медикаментозне лікування зі здоровою дієтою та регулярними фізичними навантаженнями. Регулярно перевіряйте рівень холестерину, особливо на початку приймання нових ліків, але ліки треба приймати лише під наглядом вашого лікаря.

Інші рекомендації

Контроль артеріального тиску: високий кров’яний тиск може погіршити ситуацію. Слідкуйте за ним і дотримуйтеся здорового способу життя.

Кинути палити: куріння підвищує загальний рівень холестерину та тригліцеридів, знижуючи водночас рівень корисного холестерину ЛПВЩ.

Високий рівень холестерину – серйозна проблема, але його можна контролювати. Займайтеся фізичними вправами, обмежуйте насичений жир, їжте більше овочів і фруктів, а за необхідності зверніться до лікаря.

Читайте також: