Як знизити рівень стресу: чотири прості способи покращити настрій та самопочуття

Наше життя зараз минає в екстремальному режимі. Рівень стресу – надмірний, і триває це вже дуже довго.

Щоб знизити рівень стресу хоча б трохи, можна скористатися цими простими способами, які не вимагають від вас практично жодних зусиль, а користь принести можуть значну. Чотири засоби для покращення настрою та самопочуття пропонує Womans World.

Пухнасті шкарпетки допомагають поглибити сон

Про те, наскільки важливим є хороший міцний сон для здоров'я душі й тіла, знає кожен. Якщо ви спите недостатньо міцно, спробуйте лягати спати в пухнастих шкарпетках.

Прохолодна погода робить цю пору року ідеальною, щоб завести таку звичку. Якщо ви одягнете шкарпетки в ліжко, ви будете насолоджуватися глибшим сном. Дослідники, які опублікували повідомлення в Journal of Physiological Anthropology, виявили, що зігрівання пальців ніг допомагає людям швидше заснути, спати на 32 хвилини довше та знизити ризик неспокійного сну до 50 відсотків. Відчуття затишних ніг включає нерви головного мозку, які називають теплочутливими нейронами і які викликають глибокий міцний сон.

Жменя горіхів запобігає застуді

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Останнє, що вам зараз потрібно – це нежить чи хворе горло. Щоб не захворіти, вам потрібно лише додати до свого щоденного раціону жменю горіхів. Виявляється, щоденне споживання жмені горіхів будь-якого типу вдвічі знижує ризик сезонних застуд, а поява ускладнень після вірусних інфекцій знижує його на 68 відсотків, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Nutrition. Горіхи багаті на магній – потужний мінерал, який зміцнює дихальні шляхи, заряджає Т-клітини, що вбивають віруси, і пригнічує вивільнення імунною системою білків, відомих як запальні цитокіни, які викликають біль.

Подяка знімає стрес

Просто роблячи паузу перед кожним прийманням їжі, щоб подумати про когось або про щось, за що ви вдячні, ви можете знизити нервозність, дратівливість і поганий настрій аж на 80 відсотків. Це слова дослідників з Каліфорнійського університету в Девісі, які кажуть, що навіть короткі перерви на подяку чи молитви розслабляють напружені м'язи, знижують кров'яний тиск та уповільнюють викид гормону стресу.

Розтирання лавандою полегшує біль

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Якщо тривалий час, проведений на ногах, спазмує м'язи та викликає біль, масаж чутливих ділянок кількома краплями ефірної олії лаванди, змішаної з лосьйоном для тіла, може полегшити стан всього за одну хвилину. І якщо ви зробите це щоденною звичкою, ви знімете болючість так само ефективно, як знеболювальне – на це вказує дослідження, проведене у Бразилії. Ліналоол лаванди діє як природний протизапальний та болезаспокійливий засіб.

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