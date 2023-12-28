Як зняти наслідки святкового застілля: напій, який допоможе полегшити здуття живота

Здуття живота після новорічного застілля – явище досить поширене. Але є один конкретний напій, який допоможе зменшити його.

Новорічна вечеря може викликати у всіх нас почуття тяжкості, але є один напій, який ви можете випити, він допоможе зменшити здуття живота.

Вам, можливо, доводилося розстібати один або два ґудзики після смачної вечері. Якщо ви почуваєтеся розбитим та роздутим, це може зіпсувати святковий настрій. Дієтологиня, лікарка Памела Мейсон поділилася з The Mirror кількома простими способами зменшити здуття живота.

Відчуття здуття – це відчуття сором'язливості, тиску, повноти та болю, а шлунок може відчуватися опухлим. Лікарка Мейсон стверджує, що є напій, який допоможе полегшити здуття живота — чай. Скромна чашка чаю може допомогти полегшити здуття живота, оскільки вона багата на корисні для здоров'я речовини і воду.

Чорний чай, з молоком чи без нього, корисний для здоров'я кишківника загалом. Випивання чашки теплого чаю корисне у разі здуття живота через вміст флавоноїдів. Флавоноїди можуть зменшити запалення в кишківнику, допомагаючи цим зменшити здуття.

Мейсон вважає, що флавоноїди також можуть покращити мікробну суміш у кишечнику, зменшуючи співвідношення менш здорових бактерій до здорових. Менш здорові бактерії у кишківнику можуть сприяти здуттю живота. Трав'яні настої, а також імбирний і м'ятний чаї також мають корисні властивості, здатність зменшити розлад шлунка, що, своєю чергою, може допомогти під час здуття живота.

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Якщо ви відчуваєте здуття живота у святковий період, зазвичай це відбувається через їжу та напої, які ви вживали. Але якщо після свят це не минає, дієтологиня рекомендує звернутися до лікаря для перевірки.

Здуття живота зазвичай проходить саме собою через деякий час. Воно може виникнути у жінок через гормональний цикл (наприклад, до та під час менструації). Але іноді здуття живота може бути симптомом основного захворювання. Тому, якщо не мине, зверніться до лікаря.

Здуття живота іноді може бути викликане харчовою алергією та нестерпністю. Якщо ви підозрюєте, що це так, вам також слід повідомити про це лікаря.

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