Як зростає ризик деменції, якщо ви дивитеся телевізор понад 5 годин на день

Деменція — це серйозний стан, який характеризується постійним занепадом когнітивних функцій, що призводить до проблем з пам'яттю, змінами в поведінці та навіть рухливості.

Видання Daily Record розповіло, що це захворювання переважно вражає людей похилого віку, проте існує безліч факторів, які можуть впливати на його розвиток. Одним із новітніх досліджень виявлено, що тривалість перегляду телевізора може бути одним із цих факторів.

Фактори ризику розвитку деменції

Ризик розвитку деменції зростає з віком, але це не єдиний фактор. Вчені стверджують, що близько 40% випадків деменції можна запобігти через зміни способу життя. Наприклад, відмова від паління, контроль рівня холестерину та ведення активного способу життя можуть суттєво знизити ризик.

Перегляд телевізора та ризик деменції

Нове дослідження, проведене медичним університетом Тяньцзіня в Китаї, виявило, що перегляд телевізора більш як п'ять годин на день підвищує ризик розвитку деменції, а також хвороби Паркінсона та інсульту. У рамках дослідження були проаналізовані дані 407 792 людей у віці від 37 до 73 років, з яких 40 000 пройшли сканування мозку. За 13 років спостереження 5227 людей захворіли на деменцію, у 6822 — стався інсульт, а у 2308 — виявили хворобу Паркінсона.

Результати дослідження:

Час перегляду телевізора: більш ніж половина учасників повідомили, що проводять від однієї до чотирьох годин перед екраном. Середня тривалість перегляду телевізора становила 2,7 години, а комп'ютера — 1,1 години.

Підвищений ризик: для тих, хто дивився телевізор три-п’ять годин на день, ризик розвитку деменції зростав на 15%. А для людей, які проводили понад п'ять годин, ризик збільшувався на 44% для деменції, на 12% для інсульту та на 28% для хвороби Паркінсона.

Вплив на мозок: у тих, хто дивився телевізор понад п'ять годин, також було виявлено зменшення кількості сірої речовини та менш активні центри пам'яті.

Чому перегляд телевізора впливає на мозок

Попри те, що механізм впливу перегляду телевізора на мозок ще не повністю зрозумілий, одна з теорій свідчить, що сидячий спосіб життя, пов'язаний з тривалим переглядом телевізора, може бути основною причиною. Низький рівень фізичної активності впливає на кровообіг, підвищує рівень хронічного запалення та знижує вироблення енергії, що може негативно позначатися на здоров’ї мозку.

Дослідники наголошують на важливості обмеження часу, проведеного перед телевізором. Рекомендується скоротити перегляд телевізора до трьох годин на день, що може суттєво поліпшити здоров'я мозку та знизити ризик розвитку захворювань.

Якщо ви або ваші близькі відчуваєте фізичні або психоемоційні симптоми, що можуть свідчити про деменцію, важливо проконсультуватися з лікарем. Пам'ятайте, що правильна робота мозку — це важлива частина вашого загального здоров'я.

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