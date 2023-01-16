Як зрозуміти, що у вас поганий запах із рота, і як з ним боротися

Неприємний запах із рота – поширена проблема, але іноді його важко відчути самому.

Іноді ми можемо не помічати, що у нас із рота погано пахне. На щастя, експерти The Sun запропонували простий тест, який допоможе визначити, чи є ваше дихання неприємним.

Експерти в галузі здоров'я порожнини рота кажуть, що облизування внутрішньої частини зап'ястя та його обнюхування є універсальним засобом визначення чистоти дихання. Якщо після облизування зап'ястя погано пахне, ви можете бути впевнені, що у вас неприємний запах з рота.

Існують різні причини неприємного запаху з рота, зокрема вживання в їжу або пиття продуктів і напоїв, які сильно пахнуть або гострі на смак.

Причинами цього неприємного явища також можуть бути проблеми з зубами або яснами.

Екстремальні дієти та куріння також можуть вплинути, як і деякі захворювання, як-от тонзиліт, кислотний рефлюкс і сухість у роті, стверджують експерти.

Медики стверджують, що найкращий спосіб переконатися, що у вас немає неприємного запаху з рота – тримати зуби, язик і рот у чистоті.

Ось вісім речей, які ви повинні зробити, щоб позбутися неприємного запаху з рота:

обережно чистіть зуби та ясна не менше двох разів на день протягом двох хвилин;

використовуйте зубну пасту із фтором;

обережно очищайте язик один раз на день за допомогою скребка для язика чи засобу для чищення;

чистіть міжзубні проміжки міжзубними щітками або зубною ниткою не рідше одного разу на день;

проходьте регулярні стоматологічні огляди;

тримайте зубні протези в чистоті та знімайте їх на ніч;

використовуйте льодяники без цукру або жувальну гумку після їжі та напоїв із сильним запахом;

спробуйте використовувати антибактеріальну рідину для полоскання рота чи зубну пасту.

Щоб не мати неприємного запаху з рота, вам варто уникати куріння.

Водночас медики стверджують, що не можна полоскати рот водою одразу після чищення зубів, а також не варто чистити зуби так сильно, щоб ясна кровоточили. Вам також треба уникати великої кількості солодких продуктів і напоїв.

Коли звертатися по допомогу

Хоча ви можете боротися з неприємним запахом з рота самостійно, якщо проблема не покращиться протягом кількох тижнів, вам варто записатися на прийом до стоматолога.

Вам також не завадить звернутися по допомогу, якщо у вас болючі, кровоточиві або опухлі ясна.

Якщо ви доросла людина і у вас хитаються зуби або у вас є зубний біль чи проблеми із зубними протезами, вам також варто записатися на прийом.

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