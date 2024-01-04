Як зупинити застуду: 9 рекомендованих лікарями способів прискорити одужання

Зараз, коли зима в самому розпалі, ви, ймовірно, вживаєте додаткових заходів, щоб не захворіти.

Миття рук, соціальне дистанціювання і носіння маски в людних місцях зменшують ризик зараження мікробами, але що робити, якщо ви вже відчуваєте симптоми простуди, що наближається? Чи є спосіб запобігти погіршенню чи хоча б швидко полегшити симптоми?

Womans world запитали лікарів, як запобігти застуді, коли ви відчуваєте її наближення.

Що таке застуда

Застуда — це вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів, яка викликає такі симптоми, як нежить, біль у горлі та кашель. Застуда дуже заразна. Середня доросла людина хворіє на 2–3 застуди на рік, за словами Джанет О'Махоні, доктора медичних наук, лікаря внутрішніх хвороб. Застуди викликаються кількома різними вірусами, тому ви можете заразитися ними знову і знову. Застуда не викликана дощовою погодою, недостатньо теплим одягом або мокрим волоссям. Ви застудітеся, тільки якщо зіткнетеся з кимось ще, що захворіли на застуду.

Чи є спосіб запобігти застуді, якщо ви відчуваєте її наближення

Науці ще потрібно знайти спосіб запобігати застуді, але це не означає, що вам доведеться страждати. Кошти від застуди можуть покращити самопочуття та усунути деякі симптоми, доки застуда не пройде.

Якщо у вас з'являються симптоми застуди, такі як невелика лихоманка або біль у тілі, ви, ймовірно, заражені вірусом, стверджує Сара Лі, доктор медичних наук, лікар невідкладної медичної допомоги.

Якщо йдеться про застуду, немає універсальних ліків. Ваша імунна система боротиметься з вірусом, і зрештою інфекція має пройти свій шлях, каже доктор Лі. Однак, є багато речей, які ви можете зробити, щоб зміцнити своє тіло для боротьби з інфекцією.

Уникайте зневоднення

Як зупинити застуду / Фото: Credits

Хороше зволоження допомагає вашому організму отримати додаткову енергію, необхідну боротьби з інфекцією», — каже доктор Лі. Коли у вас вірусна інфекція, у вас може виникнути зневоднення з низки причин — наприклад, через зниження апетиту або втрати рідини в організмі через озноб або підвищений потовиділення.

Рясне вживання рідини збільшує загальний обсяг крові та кровообіг в організмі. Це збільшення об'єму та кровотоку несе більше кисню та поживних речовин для підтримки наших імунних клітин, допомагаючи їм добре боротися з вірусом.

Вода є очевидним вибором з погляду гідратації, але доктор Лі каже, що ви також можете розглянути можливість вживання напоїв із додаванням електролітів, таких як вітамінна вода. Електроліти – це важливі мінерали, які сприяють різним функціям організму. Поповнювати їх запаси під час хвороби є особливо важливим, оскільки вони допомагають організму зберігати баланс.

Тримайте стрес під контролем

Як зупинити застуду / Фото: Credits

Якщо стрес стає регулярною проблемою, він може послабити природний захист вашого організму від хвороб. Врахуйте, що хронічний стрес впливає на здатність організму регулювати свою імунну відповідь. І якщо ваша імунна система не реагує належним чином на загрози (наприклад віруси застуди), у вас більше шансів заразитися.

Хоча повністю запобігти стресу неможливо (особливо зараз), ви можете краще справлятися з ним за допомогою практик усвідомленості, таких як медитація. Дослідники виявили докази того, що медитація може допомогти зміцнити вашу імунну систему та покращити загальний стан здоров'я.

Приймайте ліки без рецепта

Як зупинити застуду / Фото: Credits

При лікуванні симптомів застуди часто допомагають перевірені методи лікування. Показовий приклад: ліки, які випускаються без рецепта.

Лікар О'Махоні рекомендує неседативні антигістамінні препарати, такі як Кларітін, при закладеності носа, тому що вони мають менше побічних ефектів, ніж комбінації «застуда та грип». Від кашлю лікар рекомендує такі ліки, як Муцінекс.

Вищезгадані препарати вважаються безпечними та мають перевірену ефективність, але доктор О'Махоні каже, що все одно важливо отримати схвалення свого лікаря. Вона застерігає від використання комбінованих продуктів типу «застуда та грип», зокрема тому, що вони містять протизастійні засоби та седативні гістаміни. В результаті вони викликають серйозніші побічні ефекти, такі як підвищення артеріального тиску або надмірна сонливість.

Дотримуйтесь збалансованої дієти

Як зупинити застуду

У негоду експерти радять уникати фаст-фуду та оброблених продуктів. Нездорова їжа містить велику кількість цукру, жирів та консервантів, які можуть посилити запальну реакцію вашого організму, каже доктор Брукс. Це посилює такі симптоми, як закладеність носа та біль у горлі.

Дотримуйтесь цілісних продуктів, таких як фрукти, овочі, курка, риба, картопля, рис та боби, рекомендує доктор Брукс. Ці продукти містять макро- та мікроелементи, необхідні вашому організму для підтримки передових клітин, які борються із загарбниками та захищають вашу імунну систему. Дослідження підтверджують цю думку. Численні дослідження показали, що продукти, які ми їмо, прямо чи опосередковано впливають наші імунні клітини та його функції.

Зробіть щеплення

Як зупинити застуду / Фото: Credits

Чи знаєте ви, що регулярне застосування вакцин може допомогти запобігти застуді? Цікаво, що люди, які зробили щеплення від грипу, менше застуджуються, стверджує доктор О'Махоні. Ймовірно, те, що проходить як легкий вірус, є грипом B, який включений у чотиривалентні щеплення, які зазвичай роблять щороку від грипу.

Вакцини особливо важливі, якщо ви схильні до ризику більш серйозного захворювання, такого як діабет, хвороби серця або проблеми з імунітетом, — говорить Джессі Бракамонте, доктор медичних наук, лікар сімейної медицини.

Отримуйте більше вітаміну С

Як зупинити застуду / Фото: Credits

Вітамін С міститься в багатьох фруктах та овочах, включаючи апельсини, помідори та картопля. Ця поживна речовина підтримує ваші м'язи та кістки, сприяє загоєнню ран і може навіть зменшити тяжкість застуди.

Дослідження показало, що в учасників, які страждають на застуду, які приймали вітамін С, спостерігалося значне зниження тяжкості симптомів. Також вчені дійшли висновку, що прийом добавок вітаміну С скорочує тривалість застуди.

Більшість із нас отримують рекомендовану щоденну кількість вітаміну С з їжі, але, можливо, варто обговорити зі своїм лікарем та розглянути можливість прийому добавок. Вітамін С – це антиоксидант, який допомагає нейтралізувати вільні радикали в організмі, тому вживання достатньої кількості вітаміну С допомагає підтримувати здорову імунну систему, стверджує доктор Брукс.

Нормалізуйте свій сон

Як зупинити застуду / Фото: Credits

Дослідники виявили, що люди, які не сплять хоча б сім годин на добу, сприйнятливіші до застуди, ніж ті, хто спить вісім і більше годин. Аналогічно, люди, які не висипаються, від контакту з риновірусом (поширеним типом вірусу застуди), з більшою ймовірністю захворіють.

Встановлення режиму нічного сну допоможе вам заспокоїтись та забезпечити достатній відпочинок для підтримки імунної системи.

Додайте мед до улюбленого гарячого напою

Як зупинити застуду / Фото: Credits

До 50% людей, що захворіли на застуду, як перший симптом відзначають біль або першіння в горлі. Підтримка гідратації та прийом безрецептурних ліків можуть полегшити дискомфорт у горлі, але мед може вивести ці зусилля на новий рівень. Це тому, що мед має протимікробні властивості. Іншими словами, він захищає від шкідливих патогенів, таких як віруси та бактерії.

Лікар Брукс каже, що у Східній медицині мед регулярно використовується як протизапальний засіб. Він дешевше, ніж більшість ліків, що відпускаються без рецепта, і його легко додавати в гарячі напої, такі як кава та чай. Цілюща сила меду при застуді поширюється як на біль у горлі. Мед – відмінний засіб від кашлю, каже лікар Лі.

Додайте 1 чайну ложку меду у вибраний вами теплий напій. Перемішайте, поки мед не розчиниться, і випийте.

Тримайте зволожувач повітря увімкненим

Респіраторні віруси, як і ті, що викликають застуду, залишаються заразними вдвічі довше у сухому середовищі. Розгляньте можливість використання зволожувача повітря, щоб запобігти зараженню інших членів вашої родини. Дослідження показують, що підтримання вологості у приміщенні понад 40% знижує інфекційність вірусних частинок.

Зволожувач має інші переваги. Наприклад, доктор Лі каже, що використання зволожувача може допомогти при закладеності носа та горла носа, руйнуючи слиз. Однак, якщо ви використовуєте зволожувач, переконайтеся, що вода, резервуар та фільтр чисті. Брудні зволожувачі можуть виділяти у повітря бактерії чи грибки.

Цей контент не замінює професійну медичну консультацію чи діагностику. Завжди консультуйтеся зі своїм лікарем, перш ніж застосовувати будь-який план лікування або профілактики.

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