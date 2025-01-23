Яка різниця між хронічним і гострим стресом

Гострий стрес — це природна реакція організму на короткочасну напругу. Але якщо стрес стає хронічним, це вимагає уваги та лікування, адже наслідки можуть серйозно вплинути на ваше фізичне та психічне здоров’я.

Видання Healthline розповіло про ключову різницю між хронічним і гострим стресом. Гострий стрес є невіддільною частиною життя, але коли він перетворюється на хронічний, наслідки можуть бути серйозними для психічного та фізичного здоров’я.

Гострий стрес: короткочасний, але інтенсивний

Гострий стрес виникає як реакція на конкретну ситуацію чи подію. Наприклад, ви відчуваєте гострий стрес, коли запізнюєтеся на важливу зустріч. Симптоми такого стресу містять тривогу, труднощі із зосередженням та фізичні прояви, такі як прискорене серцебиття.

Цей тип стресу зазвичай тимчасовий та зникає, коли ситуація вирішується. Проте, якщо гострі епізоди трапляються надто часто, це може стати причиною серйозніших проблем зі здоров’ям.

Хронічний стрес: тривалі наслідки

Хронічний стрес розвивається, коли стресові ситуації повторюються або тривають довгий час. Наприклад, складні стосунки, фінансові труднощі чи напружена робота можуть стати постійними джерелами напруження. Організм залишається у стані "підвищеної готовності", а це виснажує його ресурси.

Хронічний стрес значно впливає на здоров’я та може призводити до серйозних захворювань, таких як гіпертонія, проблеми зі шлунково-кишковим трактом або навіть серцево-судинні хвороби.

Симптоми гострого та хронічного стресу

Попри те, що симптоми обох типів стресу можуть збігатися, хронічний стрес триває довше і його значно важче контролювати.

Симптоми гострого стресу:

агресія;

безсоння;

занепокоєння;

перепади настрою;

труднощі з концентрацією;

дратівливість;

кошмари.

Симптоми хронічного стресу:

тривожні розлади;

дратівливість або гнів;

депресія;

ізоляція;

ломота та біль у тілі;

втома.

З часом хронічний стрес може призвести до ускладнень, серед яких:

збільшення або втрата ваги;

гіпертонія;

високий рівень холестерину;

акне та інші шкірні проблеми;

низький статевий потяг;

виразки шлунка;

проблеми з травленням;

діабет II типу.

Причини гострого та хронічного стресу

Гострий стрес виникає через раптові або тимчасові ситуації, наприклад:

автомобільні аварії;

дедлайни;

несподівані витрати;

погода або затори.

Хронічний стрес, навпаки, пов’язаний із тривалими факторами, такими як:

напружена робота;

фінансові труднощі;

складні стосунки;

догляд за хронічно хворими.

Як впоратися зі стресом

Лікування гострого стресу зазвичай є простішим та може включати зміни способу життя:

Фізична активність. Регулярні вправи допомагають організму знижувати рівень стресу.

Скорочення споживання кофеїну. Це може зменшити тривожність і підвищити якість сну.

Час для відпочинку. Йога, медитація чи тепла ванна сприяють розслабленню.

Зниження споживання цукру. Здорова дієта підтримує організм у стресових ситуаціях.

Відключення від пристроїв. Обмеження часу у соціальних мережах може суттєво знизити рівень напруження.

Лікування хронічного стресу є значно складнішим і часто потребує професійної допомоги:

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ). Допомагає змінити негативні моделі мислення.

Методи усвідомленості. Навчають керувати реакцією на стрес.

Медикаментозне лікування. Ліки проти тривожності або депресії можуть знизити симптоми.

Лікування симптомів. Лікар може призначити ліки для боротьби з безсонням або з проблемами травлення.

Турбуйтеся про себе, знаходьте час для відпочинку та звертайтеся по допомогу, якщо вам важко впоратися самостійно.

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