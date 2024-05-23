Які хвороби найбільше впливають на зір: офтальмологиня назвала небезпечні діагнози 

Системні патологічні процеси в нашому організмі позначаються на стані очей. Порушення ліпідного обміну, метаболізму, гормональний дисбаланс, стрибки тиску… Банально вірус відбивається на якості зору.

Про важливість вчасного звернення до лікаря, тримання хронічних хвороб під контролем і про те, як окуліст, досліджуючи очі, може виявити проблеми загального характеру, розповідає експертка, офтальмологиня, ретинологиня офтальмологічної клініки “Ексімер” у м. Києві Анна Рафальська.

Отже, коротко розглянемо основні захворювання та патології, що впливають на зір.

Гіпертонічна хвороба

Вимірювання тиску / Фото: Credits

Нерідко про наявність гіпертонії пацієнти дізнаються не на прийманні в терапевта, а в кабінеті офтальмолога. Так, під час огляду очного дна окуліст бачить перші зміни: звуження й ущільнення артеріол і капілярів. Адже стан судин на сітківці залежить від рівня артеріального тиску. Неконтрольована патологія серцево-судинної системи, зокрема артеріальна гіпертензія, здатні спричинити гостре порушення кровообігу в судинах сітківки, що може призвести до раптової і навіть незворотної втрати зору.

Отже, контролюйте тиск і в разі частих стрибків звертайтеся до лікаря, аби той призначив терапію.

Патологія щитоподібної залози

Дослідження щитоподібної залози / Фото: Credits

Цей ендокринний орган керує обмінними процесами, тож його патологія позначається на різних ділянках і функціях організму.

Порушення функції щитоподібної залози запускає зміни в орбітальній клітковині та зовнішніх очних м’язах, що призводить до виникнення ендокринного екзофтальму. Бачили банькатих людей? Отака сильна витрішкуватість, патологічне випинання очного яблука з очниці, і є екзофтальмом.

Порушення ліпідного обміну

Захворювання щитоподібної залози можуть стати причиною ліпідного дисбалансу (наприклад, через зниження рівня прогестерону), що позначається на складі сльози. Таким чином порушується робота мейбомієвих залоз: нестача жирової складової в сльозі призводить до сльозотечі. Сльоза не тримається на оці, не зволожує, тому виробляє все нову й нову порцію. Тут вже про якість зору не йдеться.

Гормональні зміни

Гормон прогестерон / Фото: Credits

Менопауза, звісно, не захворювання, а природний стан жінки. Але брак гормонів, зокрема естрогену, впливає на вироблення сльози й погіршення слізної плівки. Виникає синдром сухого ока, що призводить до нечіткості зору. З нормалізацією гормонального фону проблема розв’язується. Та якщо після стабілізації гормонів симптоми не зникають чи, навпаки, посилюються, треба обов’язково звернутися до офтальмолога для виключення такого серйозного захворювання, як цукровий діабет.

Цукровий діабет

Офтальмолог може першим виявити характерні для діабету ознаки шляхом дослідження очного дна. То з якими скаргами звертаються до окуліста? Якщо спостерігаєте зниження зору, плями, чорні точки або павутинки, що плавають перед очима, не зволікайте – мерщій до офтальмолога.

Коли цукровий діабет вже діагностували, треба проходити планові огляди, щоб виявити, чи не розвинулися діабетичні зміни в оці. На прогресування таких змін впливають два чинники: давність захворювання і ступінь компенсації діабету.

Переважно ця хвороба є причиною прогресування катаракти (помутніння кришталика). Також відбувається ураження судин сітківки, що надалі може призвести до погіршення зору і навіть його втрати. Тож важливий своєчасний огляд в офтальмолога з розширенням зіниць, щоб побачити діабетичні зміни на ранніх стадіях і розпочати лікування.

Ревматизм

Зміни в оці за цього системного захворювання частіше проявляються запаленням різної локалізації – увеїтом (середня оболонка ока), васкулітом чи ретиноваскулітом (сітківка).

Симптоми, що мають насторожити:

гострий біль і почервоніння ока, що супроводжуються відчуттям важкості та поступовим зниженням гостроти зору;

чутливість до світла – фотофобія і сльозотеча;

затуманення зору – помутніння перед очима.

Ці прояви можуть виникнути раптово й швидко погіршуватися.

Неврологічні захворювання

Сітківка ока й зоровий нерв схожі з тканинами мозку. Тож новоутворення, інсульти, підвищений внутрішньочерепний тиск часто пошкоджують ці органи, знижуючи зір. Тут все залежить від ділянки мозку, що зазнала ураження. Наприклад, через інсульт відбувається двоїння в очах, косоокість або й втрата зору. Крім того, пухлини в головному мозку спричиняють підвищення очного тиску.

Інфекційні захворювання

Герпес / Фото: Credits

Герпес, вітрянка, стафілокок, сифіліс, туберкульоз, ГРВІ, грип часто порушують зір. Висипи під час герпесу й вітрянки можуть з’явитися на кон'юнктиві ока, далі запалення поширюється на інші ділянки, що впливає на зір. Тож кератит або кон'юнктивіт за герпесу не рідкість. Цей вірус може уражати зоровий м’яз і сітківку ока, тому хворий зазвичай бачить нечітку картинку.

Туберкульозна паличка, коли потрапляє в органи зору, спричиняє запалення судинної та сітчастої оболонки ока. Згодом склоподібне тіло втрачає прозорість і гострота зору погіршується.

Віруси за ГРВІ призводять до запальних процесів, зокрема й очей.

Як бачимо, загальні, функціональні чи автоімунні захворювання впливають на зір. Навіть депресія опосередковано, через приймання антидепресантів, може призводити до затуманення й нечіткої картинки. Тож за симптомів погіршення зору не займайтеся самолікуванням, а відвідайте офтальмолога – він виявить причину й за потреби спрямує до вузького фахівця: терапевта, ендокринолога чи невропатолога.

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