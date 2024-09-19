Ми живемо в такий час, коли зір є найважливішим джерелом інформації та головним знаряддям роботи. Ми щодня сидимо в телефонах, комп’ютерах, аналізуємо, оцінюємо, сприймаємо безліч даних та різноманітних зображень. До того ж чимало з нас не виходять з дому без макіяжу або носить м’які контактні лінзи. Отже, за очима слід дуже ретельно доглядати.

Як це правильно робити та яких помилок можна уникнути, розповідає Юлія Лейченко - офтальмохірургиня клініки “Ексімер” у м. Києві, членкиня Європейського товариства катарактальних і рефракційних хірургів, сертифікована пластична хірургиня.

Чи можна терти очі

Які помилки у догляді за очима ми робимо в повсякденному житті / Фото: Credits

Здавалося б, це природна реакція на дискомфорт. Ми навіть не звертаємо увагу на те, що чухаємо очі. Але зважайте: сильно терти зону очей не можна! По-перше, це підвищує тиск очних яблук. По-друге, впливає на кровотік в них. І по-третє, така звичка пошкоджує поверхню ока, рогівку, що призводить до її потоншення. Проводили певні дослідження й виявили, що це впливає на розвиток кератоконусу – захворювання, за якого настільки стоншується рогівка, що набуває конусоподібної форми. Таким чином значно знижується гострота зору, а зображення спотворюється.

Як правильно вмиватися й доглядати за очима

Ви ж дотримуєтеся ритуалу, коли доглядаєте за обличчям? Так само треба дбати про зону очей, включно із повіками. Ніколи не спіть з косметикою на очах, бо це впливає на поверхню слізної плівки та мейбомієві залози (по них трохи нижче). До того ж просто протерти цю зону серветками, які не призначені для офтальмологічних процедур, не допоможе. Тож обирайте для вмивання м'які гелі чи пінки – без агресивних компонентів у складі. Такі засоби забезпечують гігієну вій, брів, повік та шкіри навколо очей. Головне, як вже зрозуміли, сильно не терти цю ділянку. Щоб не підвищувати тиск в очних яблуках, краще нанести пінку на шкіру та вії і зачекати секунд 30-60, а потім вже змивати теплою проточною водою. Після промокніть одноразовою серветкою або бавовняним рушником. Є й інший ефективний варіант очищення – використовувати спеціальні офтальмологічні серветки.

Важливі нюанси носіння м’яких контактних лінз

Ніколи не спіть в них, бо це значно впливає на здоров’я очей. Зокрема, на поверхню рогівки. Адже розвивається синдром сухого ока, порушується робота мейбомієвих залоз – саме вони відповідають за продукування слизу, що захищає від пересихання сльози. Отже, перед сном або будь-якими маніпуляціями з очима краще знімати лінзи. Та попередньо вимийте з милом руки і насухо витріть. Щоб простіше зняти лінзу, застосовуйте зволожувальні краплі. Якщо вона пошкодила поверхню ока чи з’явилися якісь запальні процеси, то не вдягаємо її взагалі, бо це може призвести до зниження гостроти зору. На цей випадок виручать окуляри.

Порошинка в оці

Які помилки у догляді за очима ми робимо в повсякденному житті / Фото: Credits

Зараз дмуть вітри, тому буває, що до ока потрапляє пил, ворсинка чи якийсь інший сторонній предмет. Пам’ятаймо, що око ми не тремо, а промиваємо проточною водою чи зволожувальними краплями. Можна й антисептичними препаратами. Якщо якась порошинка причепилася на нижні повіки (наприклад, ворсинка від ватного диска), то треба взяти вушну паличку й спробувати обережно прибрати її. Не виходить? Ідіть до офтальмолога, навіть в оптиці, де є підбір окулярів лікарем, вам допоможуть.

Як правильно закапувати краплі

Так, щоб кінчик флакона або тюбика мазі не торкався будь-яких поверхонь – шкіри чи рогівки. Тож притримуйте повіку й обережно закапайте одну-дві краплі в око. Якщо зробили операцію на нижніх повіках, то відтягувати їх в жодному разі не можна. Краще відтягнути верхню повіку, щоб краплі потрапили на поверхню ока. Іноді відчувається присмак крапель, отже, ви закапали їх у нижній кут біля носа, де препарат потрапив в слізний канал.

Справжні сонцезахисні окуляри

Спочатку хочу наголосити, що вони обов'язкові не тільки влітку або навесні, а протягом року. Чи знаєте ви, що взимку сонце навіть агресивніше, ніж влітку? Бо через білий сніг сонячні промені відбиваються й потрапляють прямісінько на поверхню та в середовище ока, активно впливаючи на весь орган зору. Але окуляри мають бути не просто красиві іміджеві, а зі спеціальним ультрафіолетовим захистом. Їх можна придбати в будь-якій оптиці чи медичних центрах. Якщо ж вони без UV-захисту, незалежно від того, наскільки скельця темні, то це, навпаки, завдасть шкоди очам: на розширену зіницю потраплятимуть промені – в результаті отримаєте опік рогівки, розростання кон’юнктиви на рогівку, помутніння кришталика, проблеми із сітківкою чи новоутворення на повіках. Налякала? Ну тоді точно придбаєте правильні окуляри. Для міста мінімальний UV-фільтр 50.

Планові огляди

Про це я кажу на кожній консультації. Нагадую пацієнтам, що для комплексного обстеження очей треба раз на 2 роки до 40 і раз на рік – після – показуватися офтальмологу. Лікар має дослідити параметри ока, обов'язково оглянути сітківку, зіницю, щоб виявити проблеми чи патології. Якщо у вас вже є захворювання, плануйте візит до фахівця раз на пів року. Це важливо, адже зараз багато факторів, що впливають на здоров’я очей. До того ж є хвороби, що починають молодшати, – та ж глаукома чи катаракта. А інфекційні захворювання потрібно лікувати вже на ранніх етапах, щоб не було запущених стадій.

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