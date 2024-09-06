Які проблеми можуть викликати веганство та сироїдіння: розповідає ендокринологиня

Спеціально для Health Talk ендокринологиня Катерина Толстікова поділилася своєю лікарською думкою щодо впливу веганства та сироїдіння на здоровʼя людини.

Планування довгострокового веганства може стати ефективним для підтримки здорового функціонування вашого організму, але воно вимагає ретельного підходу до харчування, багато часу та грошей. Веганська дієта виключає всі тваринні продукти, тому веганам слід додатково вживати поживні речовини та добавки, оскільки деяких важливих нутрієнтів, як от вітаміну B12, заліза, кальцію, Омега-3 жирних кислот, йоду та цинку, може бути недостатньо у рослинній їжі. Надзвичайно необхідні регулярні медичні перевірки для моніторингу рівнів цих важливих елементів і загального стану здоров'я.

Без належного контролю та відповідного підходу до харчування, веганська дієта може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. Це може бути анемія, остеопороз, проблеми з нервовою системою та інше.

Сироїдіння, яке полягає у вживанні тільки сирих продуктів, також потребує обережного підходу. Популярна теорія про те, що сироїдіння омолоджує організм, не має наукового підтвердження. Лікарка каже, що сироїдіння може призвести до дефіциту білків, поліненасичених і насичених жирних кислот, а також проблем із харчовою поведінкою. Дієта, що включає лише сирі продукти багата на клітковину, а це може викликати такі проблеми з травленням, як порушення роботи кишківника та незасвоєння мікроелементів.

На наступному етапі після сироїдіння деякі люди переходять до фрукторіанства, яке передбачає вживання переважно фруктів. Це також може спричинити проблеми зі здоров'ям, включаючи нестачу білка та інших важливих поживних речовин.

Усі ці дієти вимагають ретельного планування та консультацій з лікарем, щоб забезпечити збалансоване харчування й уникнути потенційних ризиків для здоров'я.

Катерина Толстікова / Фото: lady.tsn.ua

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