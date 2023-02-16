Які продукти потрібно їсти для здоров'я зубів

Не всі продукти однаково корисні для зубів. Тож якщо хочете мати сліпучу усмішку, потрібно ретельніше стежити за своїм раціоном.

Здоров'я зубів стає особливо важливим із віком. Спричинені ним зміни, як-от зниження щільності кісткової тканини та повільніші темпи оновлення клітин, впливають на тканини й кістки в роті. Це збільшує ризик виникнення проблем зі здоров'ям ротової порожнини, включно із захворюваннями ясен і сухістю в роті.

Навіть такі наче нешкідливі звички, як вживання кави або газованих напоїв, можуть послабити емаль і призвести до появи плям на зубах. Стоматологи рекомендують чистити зуби двічі на день, але існують і додаткові заходи, яких ви можете вжити, щоб захистити зуби від зношування і зберегти ясна в хорошому стані. Womans World склав список продуктів, які смачні та корисні для ваших зубів.

Кальцій

Фото: www.credits

Такі продукти, як сир, молоко, тофу, йогурт, листова зелень і мигдаль, багаті на кальцій. Цей мінерал (відомий як найпоширеніший мінерал в організмі) зміцнює емаль – тверду зовнішню оболонку зуба. Добова рекомендована доза кальцію для жінок віком від 19 до 50 років становить 1000 мг.

Фосфор

Фото: Credits

Цей мінерал працює разом із кальцієм для захисту й відновлення зубної емалі. Найкращими джерелами фосфору є м'ясо, птиця, яйця, горіхи та бобові. На думку експертів, дорослі повинні споживати 700 мг фосфору на добу.

Клітковина

Фото: Credits

Фрукти й овочі, як-от яблука, апельсини, морква та селера, містять клітковину. Жування цих продуктів допомагає стимулювати вироблення слини для видалення шкідливих кислот і частинок їжі із зубів. Крім того, продукти, багаті на вітамін С, необхідні для захисту ясен та інших тканин від бактеріальної інфекції і пошкодження клітин. Згідно з рекомендаціями, дорослі повинні споживати до 400 г та овочів щодня.

Схоже, що стара приказка "одне яблуко на день позбавляє необхідності ходити до лікаря" може бути правдивою і для стоматології. Вживання правильних продуктів і турбота про здоров'я ваших зубів призведуть до того, що ви рідше відвідуватимете стоматолога і згодом краще захищатиметеся від хвороб.

Читайте також: