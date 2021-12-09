Які захворювання найбільш поширені у жінок старших 40 років і як їх розпізнати

Які захворювання найбільш поширені у жінок старших 40 років і як їх розпізнати

Ризик деяких захворювань збільшується з віком, особливо в жінок після 40 років. Дізнайтеся, які захворювання найчастіше зустрічаються та їхні перші симптоми.

Після 40 гормональні зміни та уповільнений обмін речовин можуть викликати безліч недуг. Більш слабкий обмін речовин означає більший ризик збільшення ваги та проблем із травленням. Нездоровий спосіб життя може призвести до атеросклерозу, гіпертонії та злоякісних процесів. Не буде "байдужим" і жіночий організм до початку розвитку менопаузи.

Лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко розповідає про те, які проблеми зі здоров'ям найпоширеніші у жінок віком понад 40 років і як їх розпізнати за першими симптомами.

Захворювання, від яких найчастіше страждають жінки після 40

Багато захворювань, від яких страждають жінки, є аутоімунними та розвиваються практично непомітно. Тільки регулярні профілактичні огляди здатні виявити їх на ранній стадії, завдяки чому можливе повне одужання.

Найбільш поширені захворювання, від яких страждають жінки старше 40 років, включають:

Атеросклероз

Небезпечне захворювання, що розвивається роками і довгий час не виявляє жодних симптомів. Атеросклероз призводить до багатьох серйозних ускладнень, таких як серцевий напад та інсульт.

Тригерами атеросклерозу є хронічний стрес, нестача фізичної активності та неправильне харчування, за якого використовується велика кількість неправильного холестерину. Куріння – ще один фактор, що впливає на розвиток атеросклерозу. Запідозрити можливий розвиток атеросклерозу можна за такими ознаками:

легка стомлюваність, задишка, біль у грудях, спочатку які виникають після фізичних вправ, а у разі прогресування хвороби – й у спокої;

запаморочення, сплутаність свідомості, тимчасові труднощі з мовленням, тимчасовий парез, у разі атеросклерозу сонних та хребетних артерій, що кровопостачають головний мозок;

оніміння в руках чи ногах, аномальні серцеві ритми, звані аритміями.

Гіпертонія

Артеріальна гіпертензія — серцево-судинне захворювання зі значеннями тиску 140/90 мм рт. ст. і вище. У більшості пацієнтів захворювання не виявляє жодних симптомів або їх не помічає пацієнт. Хворий може довгі роки прожити здоровим, не помічаючи гіпертонії, а тим часом хвороба підступно ушкоджує нирки, серце та мозок. Однак жінці починати контролювати артеріальний тиск варто за частих і стійких головних болей, запаморочення, порушення зору, прискореного серцебиття, болю в грудях. Починаючи з 40 років, рекомендується регулярне вимірювання артеріального тиску.

Ознайомтеся із 40 факторами ризику розвитку захворювань серця, на які слід звертати увагу після 40 років.

Онкологічне захворювання

Вік 40+ у жінок часто називають "раковим віком", оскільки ризик раку молочних залоз, яєчників, шийки матки та товстої кишки значно підвищений. Дуже несприятливим фактором, що викликає високу смертність від раку у жінок, є помилка, що після менопаузи немає необхідності відвідувати гінеколога. Тільки регулярні огляди можуть запобігти розвитку раку або виявити його на ранніх стадіях, коли є великий шанс вилікуватися.

Початкові стадії розвитку злоякісних новоутворень часто мають безсимптомний чи слабко симптоматичний перебіг. Але в деяких випадках у разі розвитку онкологічного процесу можна помітити такі зміни, як: поява на тілі підозрілих утворень (родинок, плям); надмірна слабкість та втрата ваги; міжменструальні кровотечі; збільшені лімфатичні вузли; ущільнення та болі в молочних залозах.

Ревматизм

Ревматичні порушення (у просторіччі ревматизм) – група захворювань, що характеризуються хронічними запальними змінами сполучної тканини, які зазвичай викликані аутоімунною реакцією.

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Ревматизм часто проявляється патологічними змінами суглобів і кісток, що дають болісні симптоми, і в крайньому разі – обмеженням рухливості суглобів. Найбільш частими ревматичними захворюваннями є ревматоїдний артрит, остеоартрит та анкілозивний спондиліт. Першими ознаками ревматизму вважаються біль у суглобах, особливо в ранковий час, і зниження рухливості. Ревматизм може вражати пальці, зап'ястя, коліна, стегна та навіть суглоби хребта.

Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ)

Захворювання особливо характерне для жінок-курців старших 40 років. Розвиток ХОЗЛ пов'язаний із місцевою аномальною запальною реакцією в легеневій тканині, яка є відповіддю організму на шкідливі речовини, які доставляються під час вдихання та у слабовитих людей (вік, генетичні фактори та ін.). Відбувається пряме ураження легень з розвитком емфіземи та фіброзу дрібних дихальних шляхів, що призводить до порушення газообміну.

Найчастіше симптоми захворювання включають ранковий кашель і задишку, що посилюється, яка через деякий час стає більш інтенсивною і ускладнює виконання найпростіших дій. Золотим стандартом діагностики та моніторингу захворювання є спірометрія, тому дослідження рекомендується всім, у кого з'явилися симптоми.

Проблеми із травленням

У віці 40 років все частіше виникають проблеми з роботою шлунково-кишкового тракту, з'являється печія, нетравлення, закрепи. Після 40 років часто діагностується гастрит, зокрема, пов'язаний з хелікобактером пілорі. Багато людей з гастритом взагалі не мають жодних симптомів. Однак найчастішою ознакою хвороби є біль у верхній центральній частині живота — тупий або скимний. Іноді можуть спостерігатися нудота після їжі, здуття живота, раннє насичення, втрата апетиту.

Якщо ви почали відчувати сильний дискомфорт у ділянці живота, варто записатися на приймання до гастроентеролога. Лікар порекомендує відповідні ліки та за необхідності проведе діагностику.

Менопауза

Це фізіологічний етап у житті жінки, пов'язаний із припиненням менструації та менструального циклу. Стає помітним гормональний дисбаланс прогестерону та естрогенів (зменшується значення обох), підвищується рівень ФСГ та ЛГ. Симптомами менопаузи є припливи спека, нічна пітливість, збільшення ваги, перепади настрою, зниження лібідо. На тяжкість цих симптомів значною мірою впливають генетична схильність та фактори довкілля. Через менопаузу також збільшується ризик остеопорозу та атеросклерозу.

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Ми, лікарі, розуміємо, що через великий обсяг повсякденних обов'язків багато жінок відкладають профілактичні огляди на потім. "Адже, якщо в мене нічого не болить, я здорова, правда?" Почасти, це так, але лікарі прихильники того, щоб запобігти хворобі, а не лікувати її. Жінкам після 40 років рекомендується проводити щорічні профілактичні огляди, а за появи будь-яких симптомів не тягнути зі зверненням до лікарні.

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