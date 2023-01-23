Який чай допоможе нам заснути: достатньо лише одного горнятка

Не кожен чай має тонізувальну дію, деякі його різновиди, навпаки, допоможуть вам заснути та спати міцніше.

Січень вважається понеділком серед місяців, також його називають найгіршим місяцем для сну. Новорічні свята залишилися позаду, а попереду ще кілька місяців холодної погоди й довгих ночей, що, серед іншого, не додає спокою та оптимізму.

Проблема швидкого засинання в цей час може постати доволі гостро. Тому Еxpress.co.uk пропонує вам перейти на заспокійливі напої перед сном.

Заснути швидко і спати спокійніше вам допоможе ромашковий чай. Він часто використовується як природний засіб від безсоння та інших проблем зі сном. Цей напій має природний заспокійливий ефект, який може допомогти розслабити м'язи і зменшити занепокоєння та полегшити засинання. Дослідження показали, що ромашковий чай може допомогти покращити якість і тривалість сну.

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За деякими оцінками, ромашковому чаю потрібно від 30 до 45 хвилин, щоб викликати сонливість.

Причина, завдяки якій цей чай може допомогти вам заснути, полягає в його м'яких седативних властивостях. Ці ефекти можуть бути пов'язані з флавоноїдом апігеніном, який присутній у ромашці і зв'язується з бензодіазепіновими рецепторами в головному мозку. З цими рецепторами взаємодіють рецептурні бензодіазепінові препарати, викликаючи седативний ефект. Інші сполуки в ромашці можуть зв'язуватися з бензодіазепіновими рецепторами, створюючи седативний ефект, але роль цих інших сполук не так добре вивчена.

Найприємніше те, що для швидкого засинання вам потрібна лише одна чашка на день безпосередньо перед сном. Якщо ви питимете ромашковий чай регулярно, це сприятиме поліпшенню якості сну.

Все, що вам потрібно — це випити горнятко ромашкового чаю за 30-45 хвилин до сну і повторювати це щодня.

Однак якщо ви погано спите протягом кількох місяців або відчуваєте, що недолік сну впливає на ваше повсякденне життя, краще буде звернутися до лікаря.

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