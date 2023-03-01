Якнайбільше різноманітності: чому не можна пити червоне вино одного сорту

Якщо ви любите червоне вино і віддаєте перевагу одному сорту – у нас для вас погані новини.

Десятиліття досліджень показують, що червоне вино корисне для серця в помірних кількостях. Водночас лікарі підкреслюють, що алкоголь у будь-яких дозах становить небезпеку для організму.

Тому пити чи не пити – це питання кожен вирішує для себе індивідуально, та якщо вже пити, то варто врахувати всі фактори. Нещодавно Daily Mail поділилася коментарем Тіма Спектора, професора генетичної епідеміології в Королівському коледжі Лондона, щодо того, яке червоне вино треба пити.

Професор вважає, що ви повинні пити якомога більше сортів вина, тому що це корисно для вашого кишківника. За словами Тіма Спектора, щоб мати здоровіший кишківник, люди повинні спробувати багато різних сортів винограду, зокрема немодні його сорти, які містять різні рослинні хімічні речовини.

Він також пропонує для поліпшення сну пити вино як аперитив, а не забавлятися традиційним вином і сиром після обіду.

Також, можливо, варто поміркувати про більш середземноморський спосіб життя і довгі обіди з вином, а не пити його пізніше протягом дня.

Але різноманітність все ж є ключовою, за словами вченого, який також радить людям їсти 30 різних овочів, фруктів та інших видів рослин на тиждень, щоб отримати користь із різних сполук, які вони містять. Наявність у вашому раціоні різних сортів винограду означає, що ви допомагатимете кишковим мікробам всередині організму та покращите здоров'я і різноманітність свого кишківника.

Фото: Credits

Велике дослідження, проведене командою професора Спектора 2019 року за участю людей із Великої Британії, США та Бельгії, показало, що люди, які пили червоне вино, мали ширший спектр кишкових бактерій, що пов'язано з покращенням здоров'я кишківника.

Цього не спостерігалося у тих, хто пив біле вино, що може бути пов'язане з тим, що в червоному вині виноградна шкірка залишається протягом більшої частини процесу ферментації, тому в ньому високий рівень поліфенолів – рослинних сполук, які корисні для кишківника та можуть зменшити запалення в організмі.

Не всім подобається червоне вино, багато хто віддає перевагу білому, але порада професора Спектора звучить так: "Помістіть вино до холодильника, як це роблять іспанці, і закрийте очі, коли питимете. Тести показують, що, коли йдеться про охолоджений напій, люди не можуть визначити різницю між білим і червоним вином".

Незважаючи на те, що після охолодження червоне вино, як і раніше, буває впізнаваним, а деяким людям не подобається гіркий присмак, згідно з дослідженнями рівня поліфенолів, воно краще за біле.

Однак користь для кишкових бактерій, мабуть, полягає лише в помірному вживанні червоного вина – від однієї до двох склянок, сказав професор Спектор. Він попередив, що алкоголь загалом шкідливий для кишківника, тому не радить непитущим починати пити червоне вино, навіть незважаючи на його користь. Крім того, хоча алкогольний напій може допомогти людям швидше заснути, він також може знизити якість сну.

Здавалося б, якщо вино замінити виноградним соком, шкоди від алкоголю не буде, а користь має зберегтися. Але, на жаль, це не зовсім так. За словами професора Спектора, незважаючи на те, що у виноградному соку немає спирту, він не такий корисний для здоров'я, як червоне вино, оскільки ферментація вина збільшує складність рослинних хімічних речовин. Ідеально було б створити повністю ферментоване червоне вино та знизити вміст у ньому алкоголю. Але поки що такий напій не винайдено.

Читайте також: