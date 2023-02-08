Якщо смикається око: про що це свідчить і чи є привід для занепокоєння

Посмикування очей зазвичай викликані сильними стресовими факторами в житті, а саме тривогою, втомою або виснаженням, а також вживанням кофеїну або алкоголю. Але іноді вони можуть сигналізувати про щось серйозніше.

Зазвичай посмикування ока минають швидко, та іноді ці незначні спазми можуть бути вкрай неприємними і часто повторюються протягом кількох днів.

Про те, що викликає посмикування очей і коли варто хвилюватися, розповідає Мirror.

В якому разі не варто турбуватися

Посмикування повік - це звичне явище, і дуже рідко вони є ознакою чогось серйозного. Посмикування часто минають самі собою. Люди, які страждають від посмикування очей, найчастіше пояснюють це стресом. І це справді в більшості випадків спричинено напруженістю чи стресом. Якщо вжити відповідних заходів, відпочити або усунути джерело стресу й перевтоми, посмикування минають.

Також посмикування можуть бути викликані призначеними вам ліками, оскільки це доволі поширений побічний ефект. В такому разі вам варто проконсультуватися з лікарем, який призначив вам ліки.

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Якщо причиною посмикування є стрес, ви можете допомогти собі таким чином:

Спробуйте знайти способи розслабитися.

Дозвольте собі достатньо часу для відпочинку.

Розтягніть і помасажуйте будь-які м'язи, уражені судомами.

Намагайтеся не хвилюватися через це — посмикування зазвичай нешкідливі, а занепокоєння може посилити ситуацію.

А ще є деякі речі, які ви не повинні робити в разі, якщо у вас посмикування:

Не пийте багато кофеїну, наприклад, чаю та кави.

Не пийте багато алкоголю.

Коли варто звернутися до лікаря

Але якщо посмикування тривають більше двох тижнів, вам варто звернутися до лікаря. В поодиноких випадках посмикування повік — або "міокімія повік" — може свідчити про щось серйозніше.

Вам варто записатися на прийом до лікаря, якщо ви відчуваєте:

Посмикування в інших частинах тіла.

Посмикування, що тривають більше кількох днів.

Слабкість, опущення повік чи двоїння в очах.

Треба також звернутися по медичну допомогу, якщо очі здаються червоними, повіки набряклими або з'являються інші симптоми, як-от запаморочення.

Деякі з найсерйозніших проблем

Існує кілька підтипів дистонії, та найчастіше з посмикуванням очей пов'язані блефароспазм та цервікальна дистонія. Цервікальна дистонія викликає спазм м'язів шиї та незвичайний нахил, а в деяких випадках уражає обидва ока. Хоча дистонія сама по собі не смертельна, проблеми, пов'язані з вищезазначеними станами, можуть бути небезпечними для життя, якщо їх ігнорувати.

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Інша можлива причина посмикування — садна рогівки, тобто крихітні подряпини на віконці в передній частині ока через травму. Основним симптомом ерозії рогівки є біль, але пацієнти також можуть мати чутливість до світла, почервоніння та погане самопочуття.

Іноді пухлина в головному мозку може викликати проблеми із зором і посмикування повік, якщо зачеплені скронева частина, стовбур мозку або потилична частина. Посмикування очей буває ознакою того, що може бути пухлина головного мозку. Хоча деякі зміни зору можуть відбуватися поступово, будь-які раптові зміни варто негайно обговорити з лікарем.

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