Щоб було прохолодніше: у якій позі найкраще спати у спеку

Вночі у будинку, а особливо у міській квартирі, може бути дуже спекотно. У такій атмосфері виспатися і відновитися після довгого, сповненого тривоги дня, складно. Але експерти зі сну знають секрет збереження прохолоди спекотної ночі.

Якщо на вулиці спекотно і навіть уночі не настає бажана прохолода, багато хто скаржиться на поганий сон та важке засинання. Багатьом знайомий цей стан, коли, перш ніж заснути, доводиться довго повертатися у відчайдушній спробі охолонути і знайти ідеальне положення для сну, не задихаючись у простирадлах.

Експерти зі сну поділилися з Mirror списком порад та прийомів, які допоможуть вам зберігати прохолоду спекотної ночі.

Спіть без одягу

Перше, що ви можете зробити, щоб полегшити собі засинання в спеку — відмовитися від піжами та ковдри. Найкраще замінити ковдру тонким простирадлом, яке створює необхідний для сну затишок, але не сприятиме перегріву.

Спіть, як морська зірка

Найкраща поза для сну влітку — поза морської зірки з витягнутими руками та ногами, вона збільшує площу поверхні для випаровування поту та охолодження, що робить її ідеальним варіантом для спеки.

Також рекомендується сон на боці, оскільки він також зменшує ступінь контакту між матрацом та вашим тілом.

Ще однією популярною позицією для сну є колода. Поза колоди передбачає, що ви спатимете на боці, а руки та ноги лежатимуть прямо і не будуть зігнуті.

Ці пози вважаються найкращими, оскільки вони дозволяють більшій частині вашого тіла дихати свіжим повітрям під час сну.

Дотримуйтесь дистанції

Якщо у вас є партнер, можливо, варто встановити деяку відстань між вами та ним у ліжку, оскільки наявність вільного простору може покращити циркуляцію повітря.

Крім того, краще мати кожному окреме простирадло або легку ковдру, а не тулитися під одним.

Спіть внизу

Тепло піднімається догори, тому найхолодніша частина кімнати чи будинку розташована найближче до землі. У спекотні місяці може бути корисно спати на нижньому поверсі будинку. В умовах міської квартири розгляньте можливість перемістити матрац ближче до підлоги, використовуючи рейки або щось ще, щоб тримати його трохи піднятим, щоб повітря все ще могло циркулювати під ним.

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Тримайте штори та жалюзі закритими

Тримайте жалюзі та штори весь день закритими, щоб запобігти небажаному нагріванню кімнати сонячними променями.

Не відчиняйте вікна вдень

Ніколи не відчиняйте вікна всередині дня, коли температура досягає максимуму. Пізніше увечері, коли стане прохолодніше, відкрийте жалюзі та вікна, щоб забезпечити потік холодного повітря.

Заморозити віхоть

Перед сном експерти по сну радять прикладати заморожений віхоть до точок пульсу, шиї або лоба, оскільки це допоможе охолодити тіло.

Покладіть віхоть просто в морозильну камеру на термін до однієї години і використовуйте його приблизно за 90 хвилин до сну, щоб запустити власні механізми охолодження організму та забезпечити спокійну ніч.

Використовуйте вентилятор

Вентилятор може допомогти вам зберігати прохолоду. Прилад на стелі може переміщувати повітря більш ефективно, ніж стаціонарне, і допомагає підтримувати нижчу температуру у всьому приміщенні.

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