Їсте від нудьги та не можете зупинитися: як позбутися цієї звички / © Credits

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Іноді ми їмо не тому, що шлунок нагадує про себе, а тому, що мозку бракує вражень. Нескінченна дорога додому, монотонна робота, черговий вечір перед телевізором і ось рука вже тягнеться до снеків. Здається, що маленьке частування допоможе розвіяти нудьгу, додасть приємних емоцій чи хоча б на кілька хвилин перемкне увагу.

Психологиня Сьюзен Алберс з Cleveland Clinic пояснює, що їжа від нудьги часто стає способом отримати стимуляцію, відчути комфорт або змінити настрій. Коли нам бракує нових вражень, мозок шукає швидке джерело задоволення, тож їжа здається одним із найдоступніших варіантів.

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Одначе є нюанс, якщо кожен нудний момент автоматично закінчується перекусом, ми ризикуємо втратити контакт зі справжніми потребами організму. Хороша ж новина, що не потрібно оголошувати війну солодощам або силоміць забороняти собі їсти. Набагато ефективніше навчитися розрізняти фізичний голод і бажання розважити себе.

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Перш ніж відчиняти холодильник, зробіть невелику паузу та запитайте себе, ви хочете їсти, бо голодні чи вам просто нудно. Фізичний голод зазвичай наростає поступово. Ви можете відчувати порожнечу у шлунку, помічати, що стало менше енергії чи важче зосередитися. Бажання поїсти через нудьгу часто виникає раптово та нагадує сигнал тривоги, хочеться негайно знайти щось смачненьке, навіть якщо нещодавно ви ситно пообідали.

Як перестати їсти від нудьги

Знайдіть свої тригери та продумайте заздалегідь план

У кожного є ситуації, у яких рука тягнеться до їжі майже автоматично. Для когось це довгі робочі наради, для когось — дорога додому, а для когось — вечірній перегляд серіалу зі смартфоном у руці.

Варто звернути увагу на повторювані сценарії. Якщо ви щоразу хочете солодкого після виснажливої зустрічі чи шукаєте снеки під час перегляду відео, спробуйте заздалегідь придумати альтернативу. Наприклад, після тривалої наради можна вийти на коротку прогулянку, під час перерви зателефонувати подрузі чи ж просто кілька хвилин побути на свіжому повітрі.

Змініть навколишнє середовище

Іноді достатньо змінити місце, щоб перервати звичний ланцюжок «нудьга — перекус». Якщо ви постійно щось жуєте за робочим столом, спробуйте на кілька хвилин перейти в іншу кімнату. Якщо звикли перекушувати на дивані під час перегляду телевізора, зробіть паузу та вийдіть на балкон або прогуляйтеся біля дому.

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Створіть власне «меню проти нудьги»

Звучить незвично, проте меню потрібне не лише для замовлення вечері. Складіть список справ, які можна виконати, коли вам нудно та хочеться щось пожувати. У ньому можуть бути зовсім прості заняття:

зібрати пазл або розгадати головоломку

навести лад в одній шухляді

зателефонувати близькій людині

зробити кілька легких фізичних вправ

виконати невелику побутову справу

вийти на коротку прогулянку

Не потрібно чекати натхнення чи вигадувати щось грандіозне. Коли бажання перекусити виникає автоматично, готовий список допомагає не витрачати час на роздуми.

Виходьте на свіже повітря

Прогулянка — це не лише спосіб розім’яти ноги після робочого дня. Вона може допомогти впоратися з нудьгою, перемкнути увагу та трохи відновити сили. Природа залучає одразу кілька органів чуття: ви помічаєте рух листя, чуєте звуки довкола, відчуваєте свіже повітря та зміну температури. Така сенсорна стимуляція може зробити звичайний день цікавішим.

До того ж час на природі покращую настрій та увагу, і знижує стрес. А іноді те, що здається голодом посеред дня, насправді є втомою та потребою трохи порухатися.

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Спробуйте вправу «5–5–5–5–5»

Коли нудьга накриває з головою, скористайтеся простою вправою, яка допомагає спрямувати увагу в інший бік. Згадайте:

5 справ, які ви могли б зробити просто зараз. 5 людей, з якими можна поспілкуватися. 5 способів відволіктися. 5 місць поблизу, де ви можете заспокоїтися чи відпочити. 5 способів розслабитися.

Це може бути розмова з другом, коротка прогулянка, прослуховування музики, теплий душ, читання кількох сторінок книжки чи кілька хвилин спокійного дихання. Суть вправи — не в тому, щоб заборонити собі їсти, а у тому, щоб нагадати, що у вас є й інші способи змінити свій стан.

Додайте у повсякденність трохи новизни

Мозок любить нові враження, саме тому навіть маленькі зміни можуть зробити буденний день цікавішим і зменшити бажання шукати розвагу в їжі. Не потрібно кардинально змінювати життя. Спробуйте піти іншою дорогою, наприклад, увімкнути новий подкаст, послухати незнайомий музичний альбом або знайти творче заняття, яке давно хотіли спробувати.

Можна вивчити кілька рухів нового танцю, приготувати незнайому страву, відвідати інше кафе чи почати читати книжку, яка давно чекала своєї черги. Так ви свідомо додаєте у життя джерела задоволення, які не пов’язані з перекусами.

Не сваріть себе за їжу

Це, мабуть, найважливіша порада. Якщо ви з’їли печиво від нудьги, не варто одразу звинувачувати себе у відсутності сили волі чи обіцяти, що від завтра ніколи більше так не робитимете.

Можливо, ви втомилися, вам потрібна перерва, спілкування, відчуття комфорту чи трохи нових вражень. А можливо, ви справді голодні, тож тоді організму потрібна їжа, а не чергова спроба відволіктися.

Коли звичка перекушувати від нудьги потребує уваги

Їсти через нудьгу час від часу — поширене явище та саме по собі не означає, що у вас є розлад харчової поведінки, РДУГ або аутизм. Водночас варто звернути увагу на те, наскільки ця звичка впливає на ваше життя. Варто звернутися по професійну допомогу, якщо харчування:

викликає сильне почуття провини, сорому чи тривоги

супроводжується неприємними фізичними наслідками, зокрема проблемами з травленням

здається неконтрольованим

включає епізоди, коли за короткий час ви з’їдаєте дуже велику кількість їжі

стає постійним джерелом переживань

Фахівець допоможе з’ясувати, що саме стоїть за такими епізодами та підібрати підтримку відповідно до ваших потреб. Не потрібно чекати, доки ситуація стане нестерпною, щоб попросити про допомогу.

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