Яблука / © Associated Press

Реклама

Природні проносні — це не радикальний метод, але делікатна підтримка організму. В основі клітковина та вода, які разом пом’якшують калові маси, стимулюють перистальтику кишківника та допомагають налагодити регулярне травлення. Видання Tua Saúde зібрало перелік природних «м’яких помічників» для травлення і це той випадок, коли прості щоденні звички здатні змінити самопочуття.

Фрукти у цьому процесі — справжні супергерої. Вони не лише смачні, а й містять активні компоненти, які природним шляхом «вмикають» кишківник. Проте важливо памʼятати, що не всі фрукти однаково працюють і навіть корисні продукти можуть мати зворотний ефект, якщо їх неправильно вживати.

Чорнослив . Класика, перевірена роками. Завдяки клітковині та сорбіту він притягує воду до кишківника та полегшує випорожнення. Оптимально — 4–5 штук на день.

Яблука . Містять пектин — розчинну клітковину, яка стимулює роботу кишківника. Найкраще їсти сирими та разом зі шкіркою.

Інжир . Багатий на клітковину та природні ферменти. Свіжий чи замочений сушений, він чудовий варіант для щоденного раціону.

Ягоди . Малина, ожина — це не тільки антиоксиданти, а й велика кількість клітковини плюс високий вміст води. Ідеальні для м’якого ефекту.

Папая . Відомий «друг травлення», Особливо сорт Formosa, він містить ще більше клітковини.

Вишні . Легкі, соковиті, з помірною кількістю клітковини, вони ідеальні для щоденного перекушування.

Сливи . Свіжі чи сушені, вони є універсальним варіантом для підтримки кишківника.

Апельсини . Цінність не у соку, а у м’якушу та волокнах. Саме вони стимулюють травлення.

Авокадо . Несподіваний герой, який має багато клітковини плюс корисні жири, які полегшують проходження їжі через кишківник.

Банани . Працюють по-різному, наприклад, стиглі — стимулюють, а недозрілі — можуть навпаки уповільнювати травлення.

Ківі . Два плоди на день і ви отримуєте не лише клітковину, а й денну норму вітаміну С.

Джекфрут . Екзотичний, але ефективний, бо багатий на клітковину.

Роже яблуко . Малокалорійний фрукт із високим вмістом клітковини, це справжня знахідка для тих, хто слідкує за вагою.

Груші. Особливо ефективні зі шкіркою. До того ж допомагають швидше відчути ситість.

Фрукти, які можуть зашкодити

Іноді навіть «здорові» продукти можуть погіршити ситуацію, наприклад:

Реклама

очищені яблука та груші

зелений банан

гуаява чи кеш’ю

У деяких людей вони можуть сповільнювати травлення, усе дуже індивідуально.

Що ще працює, крім фруктів

Правильне травлення — це не лише меню, також важливі й звички, коли це можливо, їжте овочі сирими, обирайте цільнозернові продукти, додавайте насіння, наприклад, чіа, льон або гарбуз, пийте не менше 1,5 л води щодня та рухайтесь, бо навіть легка активність стимулює кишківник.

Турбота про травлення — це не складні системи чи дорогі добавки, а уважність до базових речей, як от того, що ми їмо, як рухаємось і чи достатньо п’ємо води. Фрукти можуть стати вашим найпростішим і найприємнішим способом повернути баланс. Іноді достатньо додати кілька правильних продуктів у щоденний раціон і організм сам «згадає», як легко та правильно працювати.