Чому популярний "тест" намастити йодом шкіру - не працює та як насправді перевірити дефіцит

Йод — мікроелемент, без якого неможлива нормальна робота щитоподібної залози. Саме він бере участь у синтезі гормонів, які впливають на енергію, обмін речовин, терморегуляцію, стан шкіри, волосся та навіть когнітивні функції.

Попри це, навколо йоду досі існує чимало небезпечних міфів, від «шкірних тестів» до безконтрольного приймання добавок. Ендокринологиня Рогальська Євгенія наголошує, що у питаннях гормонального здоров’я, інтуїція — поганий порадник.

Чому тест з йодом на шкірі не працює

Метод, за яким на шкіру наносять йод і спостерігають, як швидко він «зникає», не має жодної діагностичної цінності. Ось чому:

йод на поверхні шкіри випаровується, стирається одягом і водою;

він проникає лише у верхні шари епідермісу, а не у системний кровообіг;

швидкість зникнення жодним чином не пов’язана з рівнем йоду в організмі.

Цей тест не використовується у медицині, не рекомендований ендокринологами та не входить до жодних клінічних протоколів.

Симптоми, які можуть насторожити

Дефіцит йоду не завжди помітний одразу, але організм часто подає сигнали. Серед можливих ознак:

постійне відчуття втоми та слабкості

мерзлякуватість, непереносність холоду

сухість шкіри

випадіння волосся

зоб або вузли щитоподібної залози

у дітей — затримка когнітивного розвитку

Памʼятайте, що навіть якщо рівень ТТГ у нормі, дефіцит йоду все одно можливий.

Як насправді перевіряють рівень йоду

Йод у сечі (UIC) — золотий стандарт. Єдиний на сьогодні лабораторний метод, який реально відображає забезпеченість організму йодом. Разовий аналіз сечі показує споживання йоду за останні 24–48 годин. Для більшої точності інколи рекомендують 2–3 вимірювання, адже рівень може коливатися залежно від харчування.

Непрямі ознаки — лише для підозри. Клінічні симптоми допомагають лікарю запідозрити проблему, але не замінюють аналізів.

Аналізи крові — не про йод. ТТГ, fT4, fT3 оцінюють функцію щитоподібної залози, а не кількість йоду в організмі. Вони важливі, але не показують забезпеченість мікроелементом.

Що не варто робити

мазати йод на шкіру «для перевірки»

приймати йод «про всяк випадок»

самостійно призначати добавки при вузлах, аутоімунному тиреоїдиті чи під час вагітності

Йод — не безпечна вітамінка. Його надлишок може бути не менш руйнівним, ніж дефіцит, особливо для щитоподібної залози.

Здоров’я — це не експерименти з аптечкою та не поради з соцмереж. У випадку з йодом працює лише один шлях — уважність до симптомів, консультація з лікарем і доказова діагностика.

Міфи можуть здаватися зручними, але саме вони часто заважають вчасно побачити проблему. Турбота про себе починається з фактів і це завжди найкраща інвестиція