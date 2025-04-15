З першого погляду: як лікарі можуть діагностувати підвищений ризик інсульту

З першого погляду: як лікарі можуть передбачити ризик інсульту / © Associated Press

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Медики давно знають, що сітківка ока може розповісти про стан серцево-судинної системи, а новітні дослідження додають до цього ще й дивовижний факт: у венах і капілярах ока можна «прочитати» ймовірність розвитку інсульту — про це розповіло видання Medical News Today. Сучасна наука зробила крок у майбутнє і тепер лікарі можуть передбачити ризик інсульту без голки, МРТ чи складної ангіографії. Достатньо просто зазирнути в очі.

Що бачать лікарі у ваших очах

Сітківка — це тонкий шар тканини, який вистилає задню частину ока. Саме тут розташовані клітини, які сприймають світло та передають інформацію до мозку. Але крім цього, сітківка — єдине місце у тілі, де можна безболісно та неінвазивно побачити кровоносні судини у дії. Саме ця унікальна здатність зробила її об’єктом досліджень науковців, які шукали нові способи діагностики судинних захворювань.

За словами доктора Мінгуана Хе аналіз стану судин сітківки відкриває нову сторінку в профілактиці інсультів. Дослідники змогли виділити 29 судинних показників, які формують індивідуальний «відбиток» судинної системи кожної людини. І саме цей «відбиток» може передбачити ризик першого інсульту.

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Як працює методика

Науковці проаналізували понад 45 000 зображень очного дна учасників дослідження. Вони вивчили 118 різних параметрів судин сітківки та 29 із них виявилися суттєво пов’язаними з ризиком інсульту.

До цього унікального набору увійшли:

Показники щільності судин

Калібр судин

Складність і звивистість судинної сітки

Чому це важливо

Інсульт — одна з головних причин смерті та інвалідності у світі. Часто його можна попередити, якщо вчасно виявити загрозливі зміни в організмі. Але традиційні методи діагностики — інвазивні, дорогі та не завжди доступні, особливо у віддалених чи малозабезпечених районах.

На цьому тлі аналіз сітківки має вигляд справжнього прориву. Він:

Безболісний та швидкий;

Доступний у межах звичайного візиту до офтальмолога;

Не потребує дорогого обладнання чи лабораторій;

Підходить для масового скринінгу.

Офтальмологічний огляд, який раніше асоціювався лише з перевіркою зору, може перетворитися на важливий інструмент діагностики серцево-судинних захворювань.

Очі — вікно до мозку

Зв’язок між сітківкою та мозком — не випадковість. Сітківка є ембріональним продовженням мозку, вона складається з нейронів і реагує на ті ж самі патологічні процеси, що й головний мозок. Тому зміни у судинах можуть безпосередньо вказувати на ризик інсульту.

Ба більше, сітківка відображає наслідки системних хвороб — таких як гіпертонія, діабет, атеросклероз і навіть запальні захворювання. А саме вони часто є першопричинами інсульту.

Майбутнє медицини — в очах

Метод аналізу судин сітківки — це приклад міждисциплінарного підходу, де об’єднуються офтальмологія, неврологія, кардіологія та високі технології. Такі рішення дають змогу не просто лікувати наслідки, а й попереджати трагедії.

Саме подібні інновації можуть радикально змінити підхід до профілактики інсульту. Неінвазивний скринінг дозволить виявляти ризики раніше, втручатися вчасно та рятувати життя.

Очі дійсно — не лише дзеркало душі, а й вікно у майбутнє нашого здоров’я. І, можливо, вже найближчим часом звичайний офтальмологічний огляд стане золотим стандартом у профілактиці найнебезпечніших захворювань.