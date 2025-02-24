З якого віку можна починати робити лазерну епіляцію: розповідає лікарка Богомолець

Сучасна косметологія пропонує безліч методів для видалення небажаного волосся та одним із найефективніших є лазерна епіляція. Це популярна процедура серед жінок, які прагнуть мати гладеньку шкіру без необхідності щоденного гоління чи використання воску.

Проте багато хто ставить собі питання: з якого віку можна починати робити лазерну епіляцію? Відповідь на це запитання дала лікарка Ольга Богомолець.

Лазерна епіляція: коли починати

Лікарка пояснює, що лазерну епіляцію можна робити у будь-якому віці, якщо є вроджений надлишковий ріст волосся. Проте найефективнішою процедура буде після статевого дозрівання, коли організм уже повністю сформувався та гормональний фон стабілізувався. Це важливо, оскільки саме гормони значною мірою впливають на ріст волосся.

У дитячому та підлітковому віці організм ще перебуває в процесі активного розвитку та волосся може з’являтися знову навіть після проведення процедури. Саме тому рекомендується розпочинати лазерну епіляцію приблизно з 16-18 років, коли рівень гормонів стабільніший.

Зима – найкращий час для лазерної епіляції

Лазерна епіляція потребує особливого догляду після процедури. Один із ключових аспектів – захист шкіри від сонячного випромінювання, оскільки після впливу лазера вона стає чутливішою. Саме тому зима є ідеальним періодом для проведення цієї процедури.

Ольга Богомолець зазначає, що у холодну пору року ризик отримати сонячний опік значно зменшується, оскільки:

ультрафіолетові промені менш активні;

ми носимо теплий одяг, який захищає шкіру від сонця;

менше шансів появи пігментації після процедури.

Як підготуватися до лазерної епіляції

Щоб отримати максимальний ефект від процедури, необхідно правильно підготуватися:

за два тижні до процедури варто уникати засмаги (як природної, так і у солярії);

за кілька днів до процедури не використовувати спиртовмісні засоби на зону, яку плануєте обробити;

безпосередньо перед процедурою волосся потрібно збрити, щоб лазер впливав саме на волосяний фолікул, а не на стрижень волосини.

Протипоказання

Як і будь-яка косметологічна процедура, лазерна епіляція має свої протипоказання. Вона не рекомендована за:

вагітності та грудному вигодовуванні;

онкологічних захворюваннях;

цукровому діабеті;

загостренні хронічних хвороб;

свіжих ушкодженнях шкіри чи запальних процесах у зоні епіляції.

Болючість процедури

Одне з найпоширеніших питань – чи боляче робити лазерну епіляцію? Відчуття залежать від індивідуального порогу чутливості та типу лазера, який використовується. Сучасні апарати мають систему охолодження, а це робить процедуру комфортною. Більшість пацієнтів описують відчуття як легке поколювання чи тепло.

Лазерна епіляція – це безпечний та ефективний метод видалення небажаного волосся, який дозволяє отримати тривалий результат. Оптимальним віком для початку процедур є період після статевого дозрівання, коли організм уже стабілізувався. Найкращий час для проведення сеансів – зима, оскільки шкіра менше піддається впливу сонячних променів. Якщо дотримуватися рекомендацій лікаря та правильно доглядати за шкірою, можна позбутися небажаного волосся назавжди.

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