Забудьте про каву: який перший напій, варто випити вранці для здоров’я шлунка / © Credits

Те, що ви оберете для першого ранкового напою, може задати тон усьому дню, особливо для вашого травлення та комфорту у шлунково-кишковому тракті.

Видання EatingWell розповіло, що починати ранок із теплого напою корисніше за каву, хоча вона теж має свої плюси.

Теплий напій — найкращий вибір

Лагідне пробудження травної системи. Теплі напої, особливо трав’яні чаї, м’яко стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту, допомагають просувати їжу природним шляхом. Тепла рідина розслаблює м’язи шлунка та тонкої кишки, сприяє перистальтиці. Для тих, хто стикається зі сповільненим травленням, це може допомогти встановити регулярний режим.

Підтримка моторики шлунка. Гарячі напої полегшують скорочення та розслаблення м’язів шлунка, це сприяє ефективнішому переміщенню їжі та кращому травленню. На відміну від холодної води, теплі рідини не викликають спазмів шлунка та не сповільнюють процеси у кишківнику.

Відновлення водного балансу після сну. Під час нічного сну організм втрачає вологу через дихання та метаболічні процеси. Навіть легке зневоднення може уповільнити моторику шлунка та знизити енергетичний потенціал. Почати день із теплої рідини, наприклад трав’яного чаю, — простий спосіб відновити баланс рідини.

Заспокоєння шлунка. Не всім хочеться їсти чи пити щільний напій одразу після пробудження. Трав’яний чай із м’ятою, імбиром або ромашкою допомагає полегшити нудоту та дискомфорт у шлунку. Імбирний чи м’ятний чай особливо ефективний за легкого ранкового дискомфорту.

Інші варіанти ранкових напоїв

Якщо трав’яний чай не до смаку, є кілька альтернатив:

Тепла вода з лимоном — проста, м’яка для шлунка, стимулює виділення слини та шлункового соку.

Зелений чай — містить антиоксиданти та легкий заряд кофеїну, який також підтримує здорову мікробіоту кишківника.

Проста вода — базовий та найефективніший спосіб покращити моторику шлунка та підтримати роботу кишківника.

Кава — стимулює колоно-моторику та може допомогти тим, хто страждає на запори.

Протеїновий смузі — підходить для тих, хто прокидається голодним і зневодненим, білок допомагає стабілізувати рівень цукру у крові та зменшити ранкову нудоту.

Для здоров’я травлення та комфорту у шлунку важлива адекватна гідратація одразу після пробудження. Почніть день із теплого напою, наприклад трав’яного чаю чи іншої рідини, яка вам до вподоби. Головне — забезпечити організм необхідною вологою після нічного сну, щоб травна система працювала ефективно протягом усього дня.