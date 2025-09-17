Забудьте про кросворди: яка проста зміна способу життя може покращити вашу памʼять

Як покращити памʼять / © Getty Images/Fotobank

Це трапляється з усіма нами — ми посеред розмови з друзями забуваємо слово, назву місця чи імʼя людини. Існує багато причин, чому це відбувається, починаючи від втоми і до менопаузального туману в мозку та погіршення його функції через старіння. Це може бути неприємно, коли ми відчуваємо, що наш мозок нас підводить.

Тепер дослідники вважають, що вони, можливо, знайшли спосіб зменшити кількість цих так званих моментів «на кінчику язика» та покращити здоров’я мозку: аеробні вправи, також відомі як кардіовправи. Це включає такі активності, як ходьба, їзда на велосипеді, плавання і біг.

Детальніше про це розповідає Woman&Home.

Експерти з Бірмінгемського університету попросили 73 дорослих віком від 60 до 81 року пройти кардіореспіраторний тест на фізичну підготовку, а потім переглянули результати МРТ-сканування. Фізичну підготовку учасників вимірювали, оцінюючи максимальну швидкість, з якою наші серце, легені та м’язи можуть ефективно використовувати кисень під час фізичних навантажень (показник VO2 max).

Середній пік показників для здорових людей похилого віку від 60 років становить близько 28 мл/кг/хв. У людей, які брали участь у цьому дослідженні, середній пік становив 27,55 мл/кг/хв, що добре представляє вікову групу.

Всередині сканера учасникам показували визначення, і вони мали вгадати слово, яке описувалося. Багато з них знали це слово — воно було «на кінчику язика», але вони затримувалися з його вимовленням.

Дослідники виявили, що навіть здорові учасники відчували затримку в пошуку слів приблизно один раз на кожні 6 спроб. Однак ті, хто був у кращій фізичній формі (мали вищі показники), мали менше моментів «на кінчику язика», а це свідчить про те, що регулярні кардіовправи, як-от ходьба, біг чи плавання, можуть допомогти покращити запам’ятовування і пам’ять.

Найбільше вчених здивувало те, як у дорослих, які мали підтягнутішу фігуру, спостерігалися різні закономірності мозкової активності під час спроб підбирати слова, хоча всі учасники були загалом здоровими та приблизно одного віку.

Зокрема, ті, хто мав вищу кардіореспіраторну підготовку, ефективніше використовували мовну мережу мозку, коли відчували момент «кінчика язика».

Це важливо, оскільки свідчить про те, що підготовка пов’язана зі здатністю мозку компенсувати вікові зміни в мовленні. Річ не лише в тому, що люди з кращою фізичною підготовкою мали краще загальне здоров’я — їхній мозок поводився по-іншому в момент когнітивного виклику, що демонструвало помітну різницю в тому, як обробляється мова.

Ми вже деякий час знаємо, що фізичні вправи можуть допомогти піклуватися про наш мозок, і це нове дослідження доповнює список доказів.

Більшість досліджень, як і вищезгадане, зосереджені на перевагах фізичних вправ для зменшення таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та деменція. Наприклад, їзда на велосипеді була названа найкращою аеробною вправою для здоров’я мозку після того, як дослідники виявили, що тренування на велосипеді можуть знизити ризик деменції на 88%. Це нове дослідження підкреслює переваги простих аеробних вправ для пом’якшення когнітивного спаду — частини старіння, з якою, ймовірно, стикається кожен.

Воно свідчить про те, що прості кардіовправи можуть покращити пам’ять і запам’ятовування.

Як покращити VO2 max

Займайтеся інтервальною ходьбою: це один зі способів підвищити VO2 max, каже Рейчел Сачердоті, сертифікована персональна тренерка. Під час швидких інтервалів частота серцевих скорочень підвищується, покращуючи серцево-судинну функцію, а періоди відновлення вчать ваш організм ефективно повертатися до початкового рівня.

Поверніться до HIIT: один з найшвидших способів підвищити VO2 max — це високоінтенсивні інтервальні тренування (HIIT). Згідно з дослідженням, саме вони пропонують нам більше часу за майже максимального споживання кисню, що змушує нашу серцево-судинну систему наполегливо працювати.

Прагніть долати дистанції: якщо інтервальні тренування вам не підходять, спробуйте натомість ходьбу або біг на довші дистанції. Дослідження показало, що тренування на витривалість (наприклад, біг на 10 км) можуть підвищити рівень VO2 так само добре, як й інтервальні тренування.

Спробуйте йогу: утримання і плавне виконання поз м’яко стимулює ваші м’язи та серцево-судинну систему без надмірного навантаження. Це унікальне поєднання допомагає підтримувати здатність організму транспортувати кисень, що є основою для вищого максимального рівня VO2.