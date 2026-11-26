Забудьте про лід і повний спокій: як насправді потрібно лікувати розтягнення та спортивні травми / © Credits

Реклама

Підвернули ногу, потягнули м’яз або невдало навантажили суглоб і перша реакція багатьох — сісти, прикласти лід і випити знеболювальне. Саме такою десятиліттями була найпоширеніша порада. Однак сучасна спортивна медицина дедалі частіше ставить її ефективність під сумнів. Як пояснює видання The Washington Post, організм потребує запалення, щоб запустити природне відновлення тканин, а надмірний спокій може лише віддалити повернення до звичного ритму життя.

Лід і нерухомість — не завжди гарна ідея

Запалення після травми — не просто неприємний побічний ефект, а частина природного механізму загоєння, бо до пошкодженої ділянки надходять імунні клітини, які прибирають пошкоджені тканини та допомагають організму відновлюватися.

Реклама

Лід звужує судини та може уповільнювати цей процес, а протизапальні препарати, зокрема ібупрофен, зменшують вироблення простагландинів — речовин, які не лише спричиняють біль і набряк, а й беруть участь у відновленні тканин.

Реклама

Ще одна проблема — надмірний спокій. Коли м’язи та суглоби довго не рухаються, вони втрачають силу та гнучкість. У результаті повернення до повноцінної активності може затягнутися.

Це не означає, що лід категорично заборонений, якщо біль сильний і холод допомагає його полегшити, ним можна скористатися. Проте розраховувати, що він прискорить загоєння, не варто.

Новий підхід до відновлення

У 2019 році фахівці запропонували альтернативу звичному підходу. Його головна ідея полягає у тому, щоб захистити травмовану ділянку на початку, проте не позбавляти її надовго руху.

Перші дні варто обмежити надмірне навантаження, за потреби підняти кінцівку та скористатися компресійною пов’язкою. Водночас рекомендується не зловживати льодом і протизапальними знеболювальними.

Реклама

Коли це можливо, слід поступово повертати рух, наприклад, після легкого розтягнення гомілкостопи можна обережно «малювати» стопою літери алфавіту в повітрі. Також допомагають легкі ізометричні вправи — напруження м’язів без руху в суглобі. Згодом до відновлення додають аеробну активність і вправи для зміцнення м’язів.

Важливо памʼятати, що рух має бути контрольованим і не посилювати травму. Не потрібно терпіти сильний біль або намагатися якомога швидше повернутися до тренувань.

Сучасний підхід до лікування легких розтягнень і м’язових травм поступово змінюється та замість тривалої нерухомості приходить обережний рух, замість боротьби з будь-яким запаленням — підтримка природного відновлення організму. Та якщо біль сильний, є значний набряк, підозра на перелом або ви не можете стати на ногу, не експериментуйте із самолікуванням і зверніться до лікаря. Адже найкращий шлях до швидкого повернення у форму починається з правильної оцінки травми.

Новини партнерів