Захворювання щитоподібної залози: симптоми, діагностика, які показники аналізів мають занепокоїти

Зміни в роботі щитоподібної залози можуть порушувати обмін речовин, впливати на апетит і призводити до коливань маси тіла – йдеться як про набирання ваги, так і про схуднення.

Дисфункція щитоподібної залози є поширеним захворюванням, на яке страждають до 20% населення. Простим способом виявлення аномалій є профіль щитоподібної залози, тобто набір діагностичних тестів та аналізів. Якими є функції щитоподібної залози, коли йти до ендокринолога та які аналізи здавати, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Навіщо нам потрібна щитоподібна залоза та як вона працює

Щитоподібна залоза – малопомітний орган, водночас він відіграє важливу роль у гормональному фоні людини. Ця залоза розташована в передній частині шиї, нижче гортані, і схожа на метелика – вона складається із двох бічних часток, з'єднаних вузьким перешийком.

Основною функцією щитоподібної залози є вироблення та виділення в організм гормонів тироксину, трийодтироніну й кальцитоніну. Секреція цих гормонів стимулюється тиреотропіном (гормон гіпоталамуса, який впливає на гіпофіз) і тиротропіном (гормон гіпофіза, який безпосередньо впливає на щитоподібну залозу).

Завдяки щитоподібній залозі організм здатен виконувати такі функції, як-от:

регуляція швидкості метаболізму,

білковий і жировий обмін,

регуляція всмоктування й метаболізму глюкози,

метаболізм холестерину в печінці,

метаболізм кісткової тканини,

функціонування нервової системи,

засвоєння організмом вітамінів.

Як нескладно здогадатися, за такого широкого спектру функцій будь-які відхилення від норми концентрації тиреоїдних гормонів призводять до дисрегуляції всього організму. Тож як дефіцит, так і надлишок секретованих гормонів – величезна проблема з погляду здоров'я.

Аналізи щитоподібної залози: показання, симптоми порушень

Серед захворювань щитоподібної залози – безліч станів: від хвороби Хашимото – до вузлових утворень щитоподібної залози. Однак найчастіше діагностуються гіпотиреоз або гіпертиреоз.

В разі гіпотиреозу щитоподібна залоза виробляє надто малу кількість тироксину та трийодтироніну, що призводить до сповільнення обмінних процесів, порушення всмоктування й перетравлення їжі і, як наслідок, до збільшення маси тіла, не пов'язаного зі зміною харчових звичок. У хворих на гіпотиреоз також є ознаки слабкості й випадіння волосся, надмірної сухості шкіри (хворі часто скаржаться на сухість шкіри на ліктях і колінах), надмірна сонливість і стомлюваність, набряклість обличчя, порушення концентрації уваги, відчуття холоду, анемія та проблеми з роботою нирок.

Якщо ми йдеться про гіпертиреоз, то рівень гормонів вищий за норму, що може призвести до прискореного обміну речовин, посиленого схуднення, діареї, безсоння, підвищеного потовиділення, тремору та м'язової слабкості. Крім того, з'являються симптоми порушень з боку нервової системи – дратівливість, тривога, депресивні епізоди, прискорення пульсу або труднощі з концентрацією уваги.

Наявність будь-якого з цих симптомів є важливим показанням для дослідження щитоподібної залози. Незважаючи на те, що профілактичні аналізи рівня ТТГ, Т3 і Т4 повинні проводитися кожним дорослим не рідше одного разу на рік, на жаль, багато хто з нас не стежить за календарем профілактичних оглядів. Варто пам'ятати, що до групи ризику на захворювання щитоподібної залози входять переважно молоді жінки, особливо ті, у кого в родині є такі захворювання, а також ті, у кого вже діагностовано одне з гормональних порушень (наприклад, СПКЯ, гіперпролактинемія або резистентність до інсуліну).

Що таке панель щитоподібної залози. Показання до проведення аналізів, інтерпретація результатів

Панель щитоподібної залози – це набір тестів, які дають змогу оцінити роботу щитоподібної залози або ефективність гормонального лікування. Основна панель щитоподібної залози складається з визначення трьох основних гормонів – ТТГ, Т3 і Т4. Показанням для таких аналізів є поява симптомів, що вказують на гіпотиреоз/гіпертиреоз або інші гормональні порушення (наприклад, порушення менструального циклу або рецидивувальні інтимні інфекції).

Якщо результат дослідження показує, що якийсь із гормонів перебуває за межами норми або в пацієнта зберігаються незрозумілі порушення в роботі залози, рекомендується виконати повну (розширену) тиреоїдну панель, а саме:

визначення концентрації антитіл проти тиреоглобуліну (АТТГ),

визначення концентрації антитіл до пероксидази (АТПО).

Перший тип аналізу – АТТГ – дає змогу визначити поточний метаболічний стан щитоподібної залози. Тест корисний під час виявлення раку щитоподібної залози та хвороби Хашимото. АТПО допомагає виявити аутоімунні захворювання, як-от хвороба Грейвса та хвороба Хашимото.

Тиреотропний гормон (ТТГ): в нормі, надто високий, надто низький

Тиреотропний гормон (ТТГ) є індикатором здоров'я щитоподібної залози, який використовують найчастіше. Його концентрація тісно пов'язана з роботою щитовидки. Так, зниження концентрації ТТГ у крові свідчить про гіпотиреоз, а високий рівень ТТГ – про гіпертиреоз. Нормальний рівень ТТГ коливається від 0,23 до 4,0 мкЕд/мл, але адекватні діапазони варіюються залежно від віку. Що старший пацієнт, то вищим може бути ТТГ. Дослідження 2013 року визначило норми для дорослих у таких вікових діапазонах:

18-30 років: 0,5-4,1 мЕд/л,

31-50 років: 0,5-4,1 мЕд/л,

51-70 років: 0,5-4,1 мЕд/л,

71-90 років: 0,4-5,2 мЕд/л.

Тестування рівня ТТГ треба проводити вранці, оскільки цей гормон показує добові коливання. На результат тесту також може впливати вживання деяких препаратів, наприклад, із тиреостатичним ефектом, нейромедіаторів, глюкокортикоїдів і навіть вітаміну В7.

Трійодтиронін (T3): норма, надто високий, надто низький

T3, тобто активна фракція трийодтироніну, має бути в межах 4-8,3 пмоль/л. Збільшення концентрації T3 може свідчити про можливий розвиток гіпертиреозу, хворобу Грейвса, ранню фазу хвороби Хашимото, токсичний багатовузловий зоб або рак щитоподібної залози. Фізіологічно рівень T3 підвищується у вагітних, а також в осіб, які пройшли обстеження з використанням контрасту або отримують лікування тироксином, гепарином, аміодароном, метформіном, протиепілептичними препаратами, глюкокортикоїдами, пропранололом або препаратами, що містять йод.

Зниження рівня T3 виникає внаслідок гіпотиреозу, хвороби Хашимото, дефіциту йоду, атрофічного тиреоїдиту, амілоїдозу, вроджених порушень синтезу гормонів, пухлин гіпофіза або інших захворювань, що супроводжуються зниженням рівня ТТГ. Зниження рівня T3 спостерігається також у людей, які приймали препарати літію, тироксину і проходять імунотерапію або променеву терапію щитоподібної залози.

Тироксин (T4): норма, надто високий, надто низький

Нормальна вільна фракція тироксину або T4 має бути в межах 10,3-24,5 пмоль/л. Підвищені рівні T4 можуть бути пов'язані з гіпертиреозом, хворобою Хашимото, з раннім початком хвороби Грейвса, вагітністю, контрастними рентгенограмами, приймання високих доз йоду або тироксину.

Низькі рівні T4 виникають внаслідок гіпотиреозу, тиреоїдектомії або променевої терапії, хвороби Хашимото, захворювань гіпофіза або прийому бензодіазепінів, андрогенів і бета-блокаторів.

Співвідношення T3 до T4: як розрахувати. Калькулятор результатів аналізів

Інтерпретація результатів дослідження щитоподібної залози вимагає не лише знання референтних діапазонів окремих показників, а й їхнього взаємозв'язку. Зниження рівнів T3 і T4 за підвищеного рівня ТТГ свідчить про гіпотиреоз. Своєю чергою низький рівень ТТГ і високий рівень T3 і T4 вказують на гіпертиреоз. Трійодтиронін (Т3) є активною формою гормону щитоподібної залози, а тироксин (Т4) – неактивною формою. Щоб щитоподібна залоза функціонувала належним чином, має відбутися конверсія гормонів, тобто перетворення тироксину (T4) на трийодтиронін (T3).

Розрахунок співвідношення T4 до T3 дає змогу визначити, чи правильний перебіг має конверсія гормонів, чи є якісь порушення на цій лінії. Однак варто пам'ятати, що процес перетворення гормонів залежить від багатьох чинників, і не всі вони пов'язані з роботою щитоподібної залози. Їх причиною можуть бути, наприклад, серцево-судинні захворювання або дефіцит йоду. Хоча в інтернеті ми можемо знайти безліч калькуляторів, за допомогою яких можна самостійно розрахувати співвідношення T4 до T3, найкраще довірити інтерпретацію результатів аналізів фахівцеві – ендокринологу.

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